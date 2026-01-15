Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 647
Я думал все будет гораздо проще :-)
Тогда совсем детский вопрос - у меня код не подразумевает ни торговлю, ни графику, какой тип программ лучше использовать?
Скрипты одноразовые, но мб их можно в цикле запускать? Я объявил пользовательский индикатор чисто по инерции, тк советниками никогда не пользовался. Но тут выяснилось что он самостоятельно перезагружается, это нужно учитывать, что мне совсем ни к чему. В общем посоветуйте.
пс
Объекты могут быть нулевого размера, чтобы визуально не мешались?
ну, с глобальными переменными ничего сложного:
- имя переменной будет префикс+символ+период, значение = айди чарта
- при старте перебираем переменные со своим префиксом и сравниваем айди
- если чарт не наш, проверяем наличие такого чарта, если чарта уже нет - удаляем переменную
- если чарт наш - берем символ и период из имени, и тоже удаляем переменную (или перезаписываем заново)
а какой тип программы - зависит от задачи
Можно ли переключать графики не по ChartID, а в том порядке который задал пользователь?
Например я создал последний график AUDUSD и перетащил его в другое место на панели задач(или как это место называется?).
Если теперь на нем делаю ChartNext, то получаю -1, а я хочу переключиться на CADJPY.
Здравствуйте! Я тоже спросить про переключения между графиками. Открыто 28 или 30 графиков. Я их переключаю вдумчиво ярлычками и если подходит по условию открываю позиции. Штук 10 или 20. Или 5. Не важно. Важно, что остальные мешают и нет информации по открытым позициям. Попробовал отправить ID в глобальные переменные. Но возвращается совсем другие цифры. Мне объяснили что ID большой и искажается. Попробовал через файл. Возвращает в ТХТ и в лонг не преобразуется. Внес ID вручную в код - вроде заработало. Сдвигаю поле и открывается нужный график. Как бы сделать правильно?
