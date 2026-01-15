Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 647

psyman:

Я думал все будет гораздо проще :-)

Тогда совсем детский вопрос - у меня код не подразумевает ни торговлю, ни графику, какой тип программ лучше использовать?

Скрипты одноразовые, но мб их можно в цикле запускать? Я объявил пользовательский индикатор чисто по инерции, тк советниками никогда не пользовался. Но тут выяснилось что он самостоятельно перезагружается, это нужно учитывать, что мне совсем ни к чему. В общем посоветуйте.

Объекты могут быть нулевого размера, чтобы визуально не мешались?

ну, с глобальными переменными ничего сложного:
- имя переменной будет префикс+символ+период, значение = айди чарта
- при старте перебираем переменные со своим префиксом и сравниваем айди
- если чарт не наш, проверяем наличие такого чарта, если чарта уже нет - удаляем переменную
- если чарт наш - берем символ и период из имени, и тоже удаляем переменную (или перезаписываем заново)

а какой тип программы - зависит от задачи

neverness:

Виталий!

А давай вообще без троллинга.

Все просто и понятно.

Ты мне строишь тренд синусоиды - и я тебе тут же перечисляю на твой счет 100 баксов.

Я не шучу.

Сразу перечисляю. Без троллинга.

Ну что? Слабо???

Это же стандартная процедура в МТ4 !!!

Артем!

Что, опять я виноват???

Артем!

А ты сам как? Сможешь тренд синусоиды построить? Или тоже слабо???

Меня, вообще, прикалывают "разработчики" программ и различные "академики" трейдерских услуг, которые не умеют строить элементарный тренд.

neverness:

Артем!

А ты сам как? Сможешь тренд синусоиды построить? Или тоже слабо???

Меня, вообще, прикалывают "разработчики" программ и различные "академики" трейдерских услуг, которые не умеют строить элементарный тренд.

Смешно смотреть на таких "знахарей"!

Есть сервис Фриланс - там вам за 100 баксов нарисуют, что нужно.

Taras Slobodyanik:

Есть сервис Фриланс - там вам за 100 баксов нарисуют, что нужно.

neverness:

Артем!

А ты сам как? Сможешь тренд синусоиды построить? Или тоже слабо???

Меня, вообще, прикалывают "разработчики" программ и различные "академики" трейдерских услуг, которые не умеют строить элементарный тренд.

Смешно смотреть на таких "знахарей"!

Следующий бан будет уже на неделю. Далее - месяц, затем последует удаление аккаунта.

Люди здесь не играют в детские игры, и на "слабо" пытаться брать тех, у кого тысячи - десятки тысяч разработанных программ к терминалу - глупо и не серьёзно.

Можно ли переключать графики не по ChartID, а в том порядке который задал пользователь?

Например я создал последний график AUDUSD и перетащил его в другое место на панели задач(или как это место называется?).

Если теперь на нем делаю ChartNext, то  получаю -1, а я хочу переключиться на CADJPY.



 

Здравствуйте! Я тоже спросить про переключения между графиками. Открыто 28  или 30 графиков. Я их переключаю вдумчиво ярлычками и если подходит по условию открываю позиции. Штук  10 или 20. Или 5. Не важно. Важно, что остальные мешают и нет информации по открытым  позициям. Попробовал отправить ID в глобальные  переменные. Но возвращается совсем другие цифры. Мне объяснили что ID большой и искажается. Попробовал через файл. Возвращает в ТХТ и в лонг не преобразуется. Внес ID вручную в код - вроде заработало. Сдвигаю поле и открывается нужный график.  Как бы сделать правильно?

ID.png  68 kb
Artyom Trishkin:

Следующий бан будет уже на неделю. Далее - месяц, затем последует удаление аккаунта.

Люди здесь не играют в детские игры, и на "слабо" пытаться брать тех, у кого тысячи - десятки тысяч разработанных программ к терминалу - глупо и не серьёзно.

Доказывать вам никто ничего не будет. Вы уж сами начните, что не получится - пишите, спрашивайте, и вам помогут.

Артем, да успокойтесь Вы! Вот завелся со своими банами.

Ничего плохого ни Вам, ни участникам форума я не делал, и не собираюсь делать.

Вы же, вроде как, на Форексе находитесь, или связаны с этим - я не знаю.

Лично я ТРЕЙДЕР, а не программист. - А Вы - не знаю. Лично я ИГРАЮ на Форексе. А Вы? - Не знаю.

Пару штук баксов выиграть или проиграть на Форексе - это же элементарно просто.

Или у Вас все по-другому???

Я люблю поиграть. А у Вас - по другому???

Я не знаю, какими "детскими играми" Вы считаете Форекс, но я играю уже много лет.

Так уж сложилось, извините!

И "десятки тысяч программ к терминалу" я не пишу. - Мне это не надо.

Вы уж меня извините.

Artyom Trishkin:

Следующий бан будет уже на неделю. Далее - месяц, затем последует удаление аккаунта.

Люди здесь не играют в детские игры, и на "слабо" пытаться брать тех, у кого тысячи - десятки тысяч разработанных программ к терминалу - глупо и не серьёзно.

Доказывать вам никто ничего не будет. Вы уж сами начните, что не получится - пишите, спрашивайте, и вам помогут.

А что касается "коммерческого предложения" о построении тренда синусоиды - то  все остается в силе.

Если кто-то на форуме  сможет это сделать - то 100 баксов ПРИЗ!!! - Обещаю!!!

Кстати! Никаких специальных программ для этого писать не надо. 

Вполне достаточно того, что уже есть в МТ4.

Надо просто все сделать правильно!!! И ПРИЗ ВАШ !!!

Неужели это плохо, и за это надо банить?

Просто, хотелось бы увидеть этого человека.

И без всяких "слабо".

neverness, зачем вы сюда это пишите?

Заведите отдельную ветку во флейме и раздавайте там слонов, снимая шляпу.

