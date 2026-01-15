Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1683
Да, конечно. Первый: 0, последний: OrdersTotal()-1
а, там же массив, действительно с нуля...
Скрин шот прикладываю
в твоем случае это получилось только 2 из 3 линий я адаптировал это под поставленную задачу, и получается что первая линия остаеться (как и надо) а уровнение двух других (красной и синей) с задаными условиями ( что бы ВМЕСТО красной и синей линией была одна линия - и она была красной если RSI2>RSI3 и синей если RSI2< RSI3 ) становиться прямой и только красной будто она не понимает что она RSI
Скрин шот прикладываю
Как ты уравниваешь Buf1 и Buf2?
В твоем условии они равны 0!
в твоем случае это получилось только 2 из 3 линий я адаптировал это под поставленную задачу, и получается что первая линия остаеться (как и надо) а уровнение двух других (красной и синей) с задаными условиями ( что бы ВМЕСТО красной и синей линией была одна линия - и она была красной если RSI2>RSI3 и синей если RSI2< RSI3 ) становиться прямой и только красной будто она не понимает что она RSI
Скрин шот прикладываю
Всем привет! Расскажите пожалуйста в чем отличия торгового робота, от торгового советника?
но когда ты работаешь с 3 линиями
я правильно понимаю как ты языку задаешь "параметры" что надо сделать и почему в втором случае ты складывал массивы и делил на 2
Это одно и тоже...игра слов
Игрой слов.
Из соседней ветки. Не сговариваясь...
Андрей, давай для начала определимся с твоим условием из первого поста
так вот, чтобы вместо красной и синей была одна - мы получаем среднее значение этих линий, т.е.
и у этой линии, по умолчанию, красный цвет.
Далее, когда выполняется условие
то мы не меняем цвет линии, т.к. в МТ4 это нельзя сделать,
а берем и накладываем сверху другую линию с другим цветом