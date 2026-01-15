Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 651
мой код записывает лонг-ChartID во временную Глобальную переменную.
Визуально, если нажать F3, там отображается ноль (или другое отличное значение).
Это происходит потому что терминал думает что это double-значение и пытается его показать, но мы ему подсунули long - это совсем другой формат числа.
Если это значение прочитать назад как обычный дабл, там будет непонятно что.
Если его прочитать моим кодом, то там снова будет лонг (тот же что и сохраняли).
Если же вручную, в окне терминала, ткнуть в эту переменную, то она обнулится, потому что терминал обнаружит подмену.
Убрать инициализацию time временем в OnInit()
Спасибо.
Как мне результат использовать в CHART_BRING_TO_TOP ?
Спасибо.
Подскажите где ошибка. Ситуация такая, когда вызываю обычный фрактал, стрелка ставится по условию, там где положено, когда вызываю фрактал iFreeNumFractals то условие выполнено, должна быть стрелка а её нет.Строки с iFreeNumFractals закомментированы установлены настройки как у обычного фрактала. По идее картина должна быть одинаковой, если закомментировать строки с обычным фракталом и раскоментировать iFreeNumFractals, но...
ребят всем привет, такая ситуация имеем в рынке три ордера бай по одной цене цена идет вверх на 10 пунктов мы имеем по каждому ордеру +10 пунктов я хочу за локировать тремя ордерами сел теперь как сделать так что бы эти ордера больше не проверялись в мкл4
так же как использовали до этого CHART_BRING_TO_TOP
Чтобы вас понимали - что именно вы хотите, потрудитесь использовать в своём тексте знаки препинания. А то свалили всё в одну кучу - поди разберись что имелось в виду...
такая ситуация, имеем в рынке три ордера бай, по одной цене, цена идет вверх на 10 пунктов, мы имеем по каждому ордеру +10 пунктов, я хочу за локировать тремя ордерами сел, теперь как сделать так, что бы эти ордера больше не проверялись в мкл4
Taras Slobodyanik, 2018.10.07 22:12
GlobalVariableCheck() - проверяет есть ли уже такая переменная, если нет, то
GlobalVariableTemp() - создает временную переменную, которая сама удалится при следующем запуске.
Этот момент понятен, вопрос почему если не существует ГП создается только временная, а не постоянная через GlobalVariableSet?
Индикаторы iFreeNumFractals с настройками как у стандартного и стандартный Fractals есть на графике?
Если есть, их сигналы совпадают?
Совпадают фракталы полностью.
Стрелки по обычным фракталам на скрине
по iFreeNumFractals ставит первую и последнюю, средних трёх нет.