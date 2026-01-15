Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 55

trader781:
Ну как бы сказать, классы, массивы, макросы и импорт из библиотек винды я пока что не применяю. Всему свое время.
С массивами зря. Массивы удобны. И структуры - тоже. Остальное да, можно вообще никогда не применять, если проекты не сложные.
 
Vitalie Postolache:
С массивами зря. Массивы удобны. И структуры - тоже. Остальное да, можно вообще никогда не применять, если проекты не сложные.
На счёт массивов - согласен, очень удобно, и часто без них дальше вменяемо программу не напишешь. Структуры... ну тут как-бы на любителя, Я пишу классами в web-программах, там без них действительно плохо и не удобно, особенно если большой проект, а вот на MQ в обычном одностраничном советнике как-то не понравилось. Написал на ООП все данные по открытым/закрытым, начал использовать и всё удалил, переписал в процедурном стиле и использую, писал всё в одном цикле. Так что классы - на любителя
 
Vitaly Muzichenko:
На счёт массивов - согласен, очень удобно, и часто без них дальше вменяемо программу не напишешь. Структуры... ну тут как-бы на любителя, Я пишу классами в web-программах, там без них действительно плохо и не удобно, особенно если большой проект, а вот на MQ в обычном одностраничном советнике как-то не понравилось. Написал на ООП все данные по открытым/закрытым, начал использовать и всё удалил, переписал в процедурном стиле и использую, писал всё в одном цикле. Так что классы - на любителя
Эммм. А при чём тут классы? Структуры и классы - вещи несколько разные. Я так-то про структуры писал. MqlRates там, то-сё...
 

Прошу помогите дописать максимально количество открытых ордеров (MAXORders)

 


//
extern string rem2                       = "=== Количество лотов ===";
extern double _Lots0_1                   =   0.1; // Базовый уровень (для 1-го ордера)
extern double _Lots0_2                   =   0.1; // Базовый уровень (для 2-го ордера)
//
extern string rem3                       = "=== Дополнительные параметры ===";
extern int    _TakeProfit1_Proc          =    50; // Процент риска для тейк-профита 1-го ордера
extern int    _SpaseFromMaxMin           =     1; // Отступ от Вершины/Дна
//
extern string rem4                       = "=== Параметры безубытка ===";
extern bool   _IsStopLoss_0              = false; // Включение использования уровня безубытка
extern int    _StopLoss_0_From           =     0; // Отступ от уровеня безубытка (в пунктах)
extern int    _StopLoss_0_Level          =    15; // Уровень безубытка
//
extern string rem5                       = "=== Параметры трейлинг стопа ===";
extern bool   _IsTrailingStop            = false; // Включение трейлинг стопа
       bool   _IsTrailingStopProfit      =  true; // Включение трейлинг стопа с позиции безубытка
//extern int    _TrailingStopProfit_From   =     0; // Отступ от уровеня безубытка (в пунктах)
extern int    _TrailingStopLevel         =    15; // Уровень трейлинг стопа
extern int    _TrailingStopStep          =     5; // Шаг перемещения трейлинг стопа
//
extern string rem6                       = "=== Настройки инструмента ===";
extern string _Symboll                     =    ""; // Символьное имя инструмента: "" - текущий символ
extern int    _Timeframe                 =     0; // Период: 0 - период текущего графика
       int    _Digitss;                            // Количество цифр после десятичной точки в цене
       double _Points;                             // Размер пункта в валюте котировки
extern int    _Slippage                  =     2; // Проскальзывание
extern int    _Magic1                     =  1281; // Уникальный номер ордеров советника (1-й ордер)
extern int    _Magic2                     =  1282; // Уникальный номер ордеров советника (2-й ордер)
//
extern string rem7                       = "=== Параметры индикатора MA1 ===";
extern int    _MA1_Timeframe             = PERIOD_D1; // Период: 0 - период текущего графика
extern int    _MA1_Period                =    20; // Период усреднения для вычисления скользящего среднего
extern int    _MA1_Shift                 =     0; // Сдвиг индикатора относительно ценового графика
extern int    _MA1_Method                =     0; // Метод усреднения: 0 - SMA, 1 - EMA, 2 - SMMA, 3 - LWMA
extern int    _MA1_Applied_Price         =     0; // Используемая цена: 0 - close, 1 - open, 2 - high, 3 - low
//
extern string rem8                       = "=== Параметры индикатора MA2 ===";
extern int    _MA2_Timeframe             = PERIOD_H4; // Период: 0 - период текущего графика
extern int    _MA2_Period                =    20; // Период усреднения для вычисления скользящего среднего
extern int    _MA2_Shift                 =     0; // Сдвиг индикатора относительно ценового графика
extern int    _MA2_Method                =     0; // Метод усреднения: 0 - SMA, 1 - EMA, 2 - SMMA, 3 - LWMA
extern int    _MA2_Applied_Price         =     0; // Используемая цена: 0 - close, 1 - open, 2 - high, 3 - low
//
extern string rem9                       = "=== Параметры индикатора Bollinger Bands ===";
//extern int    _BB_Timeframe              =     0; // Период: 0 - период текущего графика
extern int    _BB_Period                 =    20; // Период усреднения основной линии индикатора
extern int    _BB_Deviation              =     2; // Отклонение от основной линии
extern int    _BB_Bands_Shift            =     0; // Сдвиг индикатора относительно ценового графика
extern int    _BB_Applied_Price          =     0; // Используемая цена: 0 - close
//
extern string rem10                      = "=== Параметры индикатора ZigZag ===";
//extern int    _ZZ_Timeframe              =     0; // Период: 0 - период текущего графика
extern int    _ZZ_ExtDepth               =    12;
extern int    _ZZ_ExtDeviation           =     5;
extern int    _ZZ_ExtBackstep            =     3;
//
datetime _TimePrevious;
datetime _TimeCurrent;
//
string _fstr;
int    _tp;
//



void  MaxOrders(int     max_orders=5); 










//=++==============================================================++=
int init()
{
   if(_Symbol == "") _Symboll  = Symbol();
   //
   _Digitss    = MarketInfo(_Symbol, MODE_DIGITS);
   _Points     = MarketInfo(_Symbol, MODE_POINT);
   //
   if(_Timeframe == 0) _Timeframe = Period();
   Print("v128-2 > init() >> _Timeframe=", _Timeframe,
         " rem4=",_IsStopLoss_0,
         " rem5=",_IsTrailingStop,_IsTrailingStopProfit);
   //
   _fstr = "v128_";
   _tp = _FileReadWriteDouble(_fstr+"_tp.dat", 0); // убедиться в наличии файла, если его нет - создать
   Print("v128-2 > init() >> _Timeframe=", _Timeframe, " _tp=",_tp);
   //
   _TimePrevious=iTime(_Symbol, _Timeframe, 0);
   //
   Print("v128-2 > Завершено: init() >> _TimePrevious=", _TimePrevious, " (", TimeToStr(_TimePrevious,TIME_DATE|TIME_MINUTES), ")");
   return(0);
}


//=++==============================================================++=
int start()
{
   double P_Close1, P_Close2;
   double BB_1_upper, BB_1_lower;
   double MA1_0, MA2_0;
   double P_ask, P_bid;
   bool is_signal_2_buy, is_signal_2_sell;
   double P1_buy, P2_buy, P3_buy;
   double P1_sell, P2_sell, P3_sell;
   bool is_b1 = false, is_s1 = false;
   bool is_b2 = false, is_s2 = false;
   int ticket;
   //
   _TimeCurrent = iTime(_Symbol, _Timeframe, 0);
   if(_TimeCurrent != _TimePrevious)
   {
      MA1_0 = iMA(_Symbol, _MA1_Timeframe, _MA1_Period, _MA1_Shift, _MA1_Method, _MA1_Applied_Price, 0);
      MA2_0 = iMA(_Symbol, _MA2_Timeframe, _MA2_Period, _MA2_Shift, _MA2_Method, _MA2_Applied_Price, 0);
      BB_1_upper = iBands(_Symbol, _Timeframe, _BB_Period,_BB_Deviation,_BB_Bands_Shift,_BB_Applied_Price, MODE_UPPER, 1);
      BB_1_lower = iBands(_Symbol, _Timeframe, _BB_Period,_BB_Deviation,_BB_Bands_Shift,_BB_Applied_Price, MODE_LOWER, 1);
      P_Close1 = iClose(_Symbol, _Timeframe, 1);
      P_Close2 = iClose(_Symbol, _Timeframe, 2);
      P_ask = MarketInfo(_Symbol, MODE_ASK);
      P_bid = MarketInfo(_Symbol, MODE_BID);
      Print("v120-4 > ", _Symbol, " | ", _Timeframe,
            " -> MA1_0=", MA1_0, " | MA2_0=", MA2_0,
            " -> BB_1_upper=", BB_1_upper, " | BB_1_lower=", BB_1_lower,
            " -> P_Close1=", P_Close1, " | P_Close2=", P_Close2,
            " -> ask=", P_ask, " | bid=", P_bid);
      //
      is_signal_2_buy  = P_bid >= MA1_0 && P_bid >= MA2_0 && P_Close1 >= BB_1_lower && P_Close2 <= BB_1_lower && P_bid >= BB_1_lower;
      is_signal_2_sell = P_bid <= MA1_0 && P_bid <= MA2_0 && P_Close1 <= BB_1_upper && P_Close2 >= BB_1_upper && P_bid <= BB_1_upper;
      Print("v128-2 > ", _Symbol, " | ", _Timeframe,
            " -> is_signal2 -> buy=", is_signal_2_buy, " | sell=", is_signal_2_sell);
      // ========== по рынку
      // ========== открытие ордера BUY
      if( is_signal_2_buy )
      {
         Print("v128-2 > ", _Symbol, " | ", _Timeframe,
               " -> сигнал на открытие ордера BUY");
         OrdersDeleteAll(OP_SELL);
         //
         if(!is_b1 || !is_b2)
         {
            P1_buy = P_ask;
            P3_buy = FindPriceMinMax(false) - (_SpaseFromMaxMin) * _Point;
            _tp = (P1_buy - P3_buy) / _Point * (_TakeProfit1_Proc / 100.0);
            P2_buy = DoubleTestZero(_tp, P1_buy + (_tp) * _Point);
            //
            _FileWriteDouble(_fstr+"_tp.dat", _tp);
            //
            Print("v128-2 > ", _Symbol, " | ", _Timeframe,
                  " -> BUY -> P1_buy=", P1_buy, " | P2_buy=", P2_buy, " | P3_buy=", P3_buy, "_tp=", _tp);
            //
            ticket = OrderSend(_Symbol, OP_BUY, _Lots0_1, ND(P1_buy), _Slippage, ND(P3_buy), ND(P2_buy),
                               NULL, _Magic1, 0, CLR_NONE);
            if(ticket == -1)
               Print("v128-2 > ", _Symbol, " | ", _Timeframe,
                     " -> BUY (1) > Ошибка (открытие) #", GetLastError());
            else is_b1 = true;
            //
            ticket = OrderSend(_Symbol, OP_BUY, _Lots0_2, ND(P1_buy), _Slippage, ND(P3_buy), 0,
                               NULL, _Magic2, 0, CLR_NONE);
            if(ticket == -1)
               Print("v128-2 > ", _Symbol, " | ", _Timeframe,
                     " -> BUY (2) > Ошибка (открытие) #", GetLastError());
            else is_b2 = true;
            //
         }
         else { is_b1 = true; is_b2 = true; }
      }
      else { is_b1 = true; is_b2 = true; }
      //Print("= buy +++",is_b1,is_b2,"==",is_s1,is_s2);
      // ========== открытие ордера SELL
      if( is_signal_2_sell )
      {
         Print("v128-2 > ", _Symbol, " | ", _Timeframe,
               " -> сигнал на открытие ордера SELL");
         OrdersDeleteAll(OP_BUY);
         //
         if(!is_s1 || !is_s2)
         {
            P1_sell = P_bid;
            P3_sell = FindPriceMinMax(true) + (_SpaseFromMaxMin) * _Point;
            _tp = (P3_sell - P1_sell) / _Point * (_TakeProfit1_Proc / 100.0);
            P2_sell = DoubleTestZero(_tp, P1_sell - (_tp) * _Point);
            //
            _FileWriteDouble(_fstr+"_tp.dat", _tp);
            //
            Print("v128-2 > ", _Symbol, " | ", _Timeframe,
                  " -> BUY -> P1_sell=", P1_sell, " | P2_sell=", P2_sell, " | P3_sell=", P3_sell);
            //
            ticket = OrderSend(_Symbol, OP_SELL, _Lots0_1, ND(P1_sell), _Slippage, ND(P3_sell), ND(P2_sell),
                               NULL, _Magic1, 0, CLR_NONE);
            if(ticket == -1)
               Print("v128-2 > ", _Symbol, " | ", _Timeframe,
                     " -> SELL (1) > Ошибка (открытие) #", GetLastError());
            else is_s1 = true;
            //
            ticket = OrderSend(_Symbol, OP_SELL, _Lots0_2, ND(P1_sell), _Slippage, ND(P3_sell), 0,
                               NULL, _Magic2, 0, CLR_NONE);
            if(ticket == -1)
               Print("v128-2 > ", _Symbol, " | ", _Timeframe,
                     " -> SELL (2) > Ошибка (открытие) #", GetLastError());
            else is_s2 = true;
            //
         }
         else { is_s1 = true; is_s2 = true; }
      }
      else { is_s1 = true; is_s2 = true; }
      //Print("= sell +++",is_b1,is_b2,"==",is_s1,is_s2);
      // ==========
      if(is_b1 && is_s1 && is_b2 && is_s2)
         _TimePrevious=_TimeCurrent;
   }
   //
   if(_IsTrailingStop)
   {
      if( !FindOrders(_Magic1) ) TrailingStop(_tp);
   }
   //
   if(_IsStopLoss_0)
      StopLoss_0(_StopLoss_0_From);
   //
   return(0);
}


//=++==============================================================++=
double DoubleTestZero(double value, double new_value)
{
   if(value==0) return(value);
   else         return(new_value);
}


//=++==============================================================++=
double ND(double value)
{
   return( NormalizeDouble(value, _Digits) );
}


//=++==============================================================++=
// закрытие ордеров. Завершение при закрытии всех
void OrdersDeleteAll(int cmd)
{
   while(CountOrders(cmd) > 0)
   {
      for(int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0 ; i--) 
      {
         if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
         {
            if( (OrderSymbol() == _Symbol)
                && (OrderMagicNumber() == _Magic1 || OrderMagicNumber() == _Magic2)
                && (OrderType() == cmd) )
            {
               if(OrderType() == OP_BUY)
                  if(!OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), MarketInfo(OrderSymbol(), MODE_BID), _Slippage, CLR_NONE))
                     Print("v128-2 > ", _Symbol, " > BUY -> ticket=", OrderTicket(), 
                           " -> Ошибка (закрытие) #", GetLastError());
               if(OrderType() == OP_SELL)
                  if(!OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), MarketInfo(OrderSymbol(), MODE_ASK), _Slippage, CLR_NONE))
                     Print("v128-2 > ", _Symbol, " > SELL -> ticket=", OrderTicket(), 
                           " -> Ошибка (закрытие) #", GetLastError());
            }
         }
      }

   }

   
}



//=++==============================================================++=
// подсчёт количества ордеров по направлению
int CountOrders(int cmd)
{
   int n = 0;
   for(int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0 ; i--) 
   {
      if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
      {
         if( (OrderSymbol() == _Symbol)
            && (OrderMagicNumber() == _Magic1 || OrderMagicNumber() == _Magic2)
            && (OrderType() == cmd) ) n++;
      }
   }
   return(n);
}


//=++==============================================================++=
// поиск ордера по магику
bool FindOrders(int magic)
{
   for(int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0 ; i--) 
   {
      if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
      {
         if( (OrderSymbol() == _Symbol) && (OrderMagicNumber() == magic) )
            return(true);
      }
   }
   return(false);
}


//=++==============================================================++=
// отработка уровня безубытка по магику
void StopLoss_0(int from)
{
   double profitpoint, bid, ask;
   bool is;
   double P3_buy, P3_sell;
   //
   for(int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0 ; i--) 
   {
      if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
      {
         if(!( (OrderSymbol() == _Symbol) && (OrderMagicNumber() == _Magic1 || OrderMagicNumber() == _Magic2) )) continue;
         //
         if(OrderType() == OP_BUY)
         {
            bid         = MarketInfo(_Symbol, MODE_BID);
            profitpoint = (bid - OrderOpenPrice()) / _Point;
            is = profitpoint >= _StopLoss_0_Level + from;
            P3_buy = ND( OrderOpenPrice() + from * _Point );
            //
            if( is && ( OrderStopLoss() == 0 || OrderStopLoss() < P3_buy ) )
            {
               Print("v128-2 б4 >", _Symbol, " | ", _Timeframe,
                     " -> Bid=", MarketInfo(_Symbol, MODE_BID),
                     " | p/o=", OrderOpenPrice(), " | s/l=", OrderStopLoss(), " | P3_buy=", P3_buy,
                     " | d=", _StopLoss_0_Level, " | profitpoint=", profitpoint);
               if(!OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), P3_buy, OrderTakeProfit(), 0, CLR_NONE))
                  Print("v128-2 б4 > ", _Symbol, " | ", _Timeframe,
                        " -> BUY > ticket=", OrderTicket(), " > Ошибка (безубыток) #", GetLastError());
            }
         }
         //
         else if(OrderType() == OP_SELL)
         {
            ask         = MarketInfo(_Symbol, MODE_ASK);
            profitpoint = (OrderOpenPrice() - ask) / _Point;
            is = profitpoint >= _StopLoss_0_Level + from;
            P3_sell = ND( OrderOpenPrice() - from * _Point );
            //
            if( is && ( OrderStopLoss() == 0 || OrderStopLoss() > P3_sell ) )
            {
               Print("v128-2 б4 >", _Symbol, " | ", _Timeframe,
                     " -> Ask =", MarketInfo(_Symbol, MODE_ASK),
                     " | p/o=", OrderOpenPrice(), " | s/l=", OrderStopLoss(), " | P3_sell=", P3_sell,
                     " | d=", _StopLoss_0_Level, " | profitpoint=", profitpoint);
               if(!OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), P3_sell, OrderTakeProfit(), 0, CLR_NONE))
                  Print("v128-2 б4 > ", _Symbol, " | ", _Timeframe,
                        " -> SELL -> ticket=", OrderTicket(), " > Ошибка (безубыток) #", GetLastError());
            }
         }
      }
   }
}


//=++==============================================================++=
// отработка трейлинг стопа по магику
void TrailingStop(int from)
{
   double profitpoint, bid, ask;
   double fromprice;
   //
   for(int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0 ; i--) 
   {
      if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
      {
         if(!( (OrderSymbol() == _Symbol) && (OrderMagicNumber() == _Magic1 || OrderMagicNumber() == _Magic2) )) continue;
         //
         if(OrderType() == OP_BUY)
         {
            if(_IsTrailingStopProfit) fromprice = OrderOpenPrice() + from * _Point;
            else                      fromprice = OrderStopLoss();
            //
            bid         = MarketInfo(_Symbol, MODE_BID);
            profitpoint = (bid - ND(fromprice)) / _Point;
            //
            if( profitpoint >= _TrailingStopLevel &&
                bid > (OrderStopLoss() + (_TrailingStopLevel + _TrailingStopStep) * _Point) )
            {
               Print("v128-2 т4 >", _Symbol, " | ", _Timeframe,
                     " -> Bid=", MarketInfo(_Symbol, MODE_BID),
                     " | p/o=", OrderOpenPrice(), " | s/l=", OrderStopLoss(),
                     " | d=", _TrailingStopLevel, " | profitpoint=", profitpoint);
               if(!OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), ND(bid - (_TrailingStopLevel) * _Point),
                   OrderTakeProfit(), 0, CLR_NONE))
               {
                  Print("v128-2 т4 >", _Symbol, " | ", _Timeframe,
                        " -> BUY > ticket=", OrderTicket(), " > Ошибка (трейлинг стоп) #", GetLastError());
               }
            }
         }
         //
         else if(OrderType() == OP_SELL)
         {
            if(_IsTrailingStopProfit) fromprice = OrderOpenPrice() - from * _Point;
            else                      fromprice = OrderStopLoss();
            //
            ask         = MarketInfo(_Symbol, MODE_ASK);
            profitpoint = (ND(fromprice) - ask) / _Point;  
            //
            if( profitpoint >= _TrailingStopLevel &&
                ask < (OrderStopLoss() - (_TrailingStopLevel + _TrailingStopStep) * _Point) )
            {
               Print("v128-2 т4 >", _Symbol, " | ", _Timeframe,
                     " -> Ask=", MarketInfo(_Symbol, MODE_ASK),
                     " | p/o=", OrderOpenPrice(), " | s/l=", OrderStopLoss(),
                     " | d=", _TrailingStopLevel, " | profitpoint=", profitpoint);
               if(!OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), ND(ask + (_TrailingStopLevel) * _Point),
                   OrderTakeProfit(), 0, CLR_NONE))
               {
                  Print("v128-2 т4 >", _Symbol, " | ", _Timeframe,
                        " -> SELL > ticket=", OrderTicket(), " > Ошибка (трейлинг стоп) #", GetLastError());
               }
            }
         }
      }
   }
}


//=++==============================================================++=
// Поиск локального дна. Возвращает цену
double FindPriceMinMax(bool isUp)
{
   int shift = 1;
   double price = 0, p0,p1,p2;
   while(price == 0) 
   {
      p0 = iCustom(_Symbol, _Timeframe, "ZigZag", _ZZ_ExtDepth, _ZZ_ExtDeviation, _ZZ_ExtBackstep, 0, shift);
      p1 = iCustom(_Symbol, _Timeframe, "ZigZag", _ZZ_ExtDepth, _ZZ_ExtDeviation, _ZZ_ExtBackstep, 1, shift);
      p2 = iCustom(_Symbol, _Timeframe, "ZigZag", _ZZ_ExtDepth, _ZZ_ExtDeviation, _ZZ_ExtBackstep, 2, shift);
      //Print("v128-2 >", _Symbol, " | ", _Timeframe,
      //      " > sift=", shift, " | p0=", p0, " | p1=", p1, " | p2=", p2);
      if(isUp)
      {
         if(p0 !=0 && p0 == p1) // найдена вершина
            price = p0;
      }
      else
      {
         if(p0 != 0 && p0 == p2) // найдено дно
            price = p0;
      }
      shift++;
   }
   //Print("v128-2 >", _Symbol, " | ", _Timeframe,
   //      " -> return(price)=", price);
   return(price);
}


//====================================================================
// Cчитать переменную из файла.
// В случае отсутствия файла - создать файл и записать переменную в файл
double _FileReadWriteDouble(string filename, double value)
{
   int h1 = FileOpen(filename, FILE_BIN);
   if(h1 > 0)
   {
      value = FileReadDouble(h1, DOUBLE_VALUE);
      FileClose(h1);
   }
   else
   {
      h1 = FileOpen(filename, FILE_BIN|FILE_WRITE);
      FileWriteDouble(h1, value, DOUBLE_VALUE);
      FileClose(h1);
   }
   return(value);
}


//====================================================================
// Записать переменную в файл
void _FileWriteDouble(string filename, double value)
{
   int h1 = FileOpen(filename, FILE_BIN|FILE_WRITE);
   FileWriteDouble(h1, value, DOUBLE_VALUE);
   FileClose(h1);

} 

 
Vitalie Postolache:

В коде, который вы выше показали, обращение идёт к текущему ТФ, так что о чём речь? Если обращаетесь к М5 из W1 - то так и пишите.

Если работать с текущим ТФ, то цена закрытия - плавающая на нулевом баре, а на остальных - только одна цена Close, а не множество, как на одном значении гистограмму строите,  не понимаю.

Картинки вставляются с помощью соответстующей кнопочки вверху окна редактирования сообщения, там много полезных кнопочек, рекомендую изучить.

Так я же и спрашиваю как получить на текущем ТФ-ме минимальные и максимальные показания индикатора с меньшего ТФ-ма на протяжении текщего ТФ-ма  для примера привёл скрины , 

 Если думаете что я лентяй не желающий искать как вставить картинки , то нет . Но всё равно не получается . В терминале ( Инсты ) на график нажимаю правой кнопкой - Сохранить как рисунок - Активный график как есть - переводиться в  МКЛ5  ( там на экране такая же картинка терминала ) - нижняя строка bbCode (выделяю и копирую код ) потом этот код вставляю в сообщение , после отправления сообщения , в самом сообщении должна быть картинка  ( а на этом форуме её нет а отображается только кодовый текст ) , попробовал с помощью  кнопки " картинка (Ctrl+Alt+l ) там требуют выбрать файл и в эту графу не вставляется скачанный код , а без скринов Вы не поймёте .


 
vitek2010:

Так я же и спрашиваю как получить на текущем ТФ-ме минимальные и максимальные показания индикатора с меньшего ТФ-ма на протяжении текщего ТФ-ма  для примера привёл скрины , 

 Если думаете что я лентяй не желающий искать как вставить картинки , то нет . Но всё равно не получается . В терминале ( Инсты ) на график нажимаю правой кнопкой - Сохранить как рисунок - Активный график как есть - переводиться в  МКЛ5  ( там на экране такая же картинка терминала ) - нижняя строка bbCode (выделяю и копирую код ) потом этот код вставляю в сообщение , после отправления сообщения , в самом сообщении должна быть картинка  ( а на этом форуме её нет а отображается только кодовый текст ) , попробовал с помощью  кнопки " картинка (Ctrl+Alt+l ) там требуют выбрать файл и в эту графу не вставляется скачанный код , а без скринов Вы не поймёте .

Вместо имени файла на локальном компе можно ссылку вставить, прямо в ту же строчку, куда имя файла пишут, всё работает. Вот так

 

Можно также ссылку в сообщение вставлять, но без тэгов, на этом форуме тэги не работают. Вот так

Что касается получения цен с меньшего ТФ, есть CopyRates и аналогичные функции для каждой цены  по отдельности. 

Копируется в массив, потом в цикле сравнивается время с временем свечи старшего ТФ, если младшая свеча подходит, то цена считается в индикаторе.
 
а можно ли как то в тестере увидеть рисунки индикаторов, а то судя по графику я что - то там упустил
Файлы:
Tester11.gif  18 kb
 
trader781:
а можно ли как то в тестере увидеть рисунки индикаторов, а то судя по графику я что - то там упустил

В тестере есть кнопка "Открыть график". Интересно, для чего это она?

Ну или галочка "Визуализация".

 
Vitalie Postolache:

В тестере есть кнопка "Открыть график". Интересно, для чего это она?

Ну или галочка "Визуализация".

Я о том что во время прокрутки графика индюков там нет
 
trader781:
Я о том что во время прокрутки графика индюков там нет
И не было никогда. Руками ставили, когда надо. Тест на паузу, индикатор на график, дальше крути.
