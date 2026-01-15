Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 55
Ну как бы сказать, классы, массивы, макросы и импорт из библиотек винды я пока что не применяю. Всему свое время.
С массивами зря. Массивы удобны. И структуры - тоже. Остальное да, можно вообще никогда не применять, если проекты не сложные.
На счёт массивов - согласен, очень удобно, и часто без них дальше вменяемо программу не напишешь. Структуры... ну тут как-бы на любителя, Я пишу классами в web-программах, там без них действительно плохо и не удобно, особенно если большой проект, а вот на MQ в обычном одностраничном советнике как-то не понравилось. Написал на ООП все данные по открытым/закрытым, начал использовать и всё удалил, переписал в процедурном стиле и использую, писал всё в одном цикле. Так что классы - на любителя
Прошу помогите дописать максимально количество открытых ордеров (MAXORders)
}
В коде, который вы выше показали, обращение идёт к текущему ТФ, так что о чём речь? Если обращаетесь к М5 из W1 - то так и пишите.
Если работать с текущим ТФ, то цена закрытия - плавающая на нулевом баре, а на остальных - только одна цена Close, а не множество, как на одном значении гистограмму строите, не понимаю.
Картинки вставляются с помощью соответстующей кнопочки вверху окна редактирования сообщения, там много полезных кнопочек, рекомендую изучить.
Так я же и спрашиваю как получить на текущем ТФ-ме минимальные и максимальные показания индикатора с меньшего ТФ-ма на протяжении текщего ТФ-ма для примера привёл скрины ,
Если думаете что я лентяй не желающий искать как вставить картинки , то нет . Но всё равно не получается . В терминале ( Инсты ) на график нажимаю правой кнопкой - Сохранить как рисунок - Активный график как есть - переводиться в МКЛ5 ( там на экране такая же картинка терминала ) - нижняя строка bbCode (выделяю и копирую код ) потом этот код вставляю в сообщение , после отправления сообщения , в самом сообщении должна быть картинка ( а на этом форуме её нет а отображается только кодовый текст ) , попробовал с помощью кнопки " картинка (Ctrl+Alt+l ) там требуют выбрать файл и в эту графу не вставляется скачанный код , а без скринов Вы не поймёте .
Вместо имени файла на локальном компе можно ссылку вставить, прямо в ту же строчку, куда имя файла пишут, всё работает. Вот так
Можно также ссылку в сообщение вставлять, но без тэгов, на этом форуме тэги не работают. Вот так
Что касается получения цен с меньшего ТФ, есть CopyRates и аналогичные функции для каждой цены по отдельности.Копируется в массив, потом в цикле сравнивается время с временем свечи старшего ТФ, если младшая свеча подходит, то цена считается в индикаторе.
а можно ли как то в тестере увидеть рисунки индикаторов, а то судя по графику я что - то там упустил
В тестере есть кнопка "Открыть график". Интересно, для чего это она?
Ну или галочка "Визуализация".
Я о том что во время прокрутки графика индюков там нет