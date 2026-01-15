Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 62
Ребят подскажите как лучше сделать: я хочу посмотреть распределение стриков из убыточных и прибыльных сделок... я не силен в масивах.
После убыточного селла
Price_LastSell=5; Vol=Vol*Y; Izm=2; Opn_B=true; k=k+1;
/* Buf1[p]=Buf1[p]+1; p=0;
Alert ("Прибыльные ", Buf1[1], ", ", Buf1[2], ", ", Buf1[3], ", ", Buf1[4], ", ", Buf1[5], ", ", Buf1[6], ", ", Buf1[7], ", ", Buf1[8], ", ", Buf1[9], ", ", Buf1[10]); */
после прибыльного селла
Price_LastSell=5; Vol=VolumeOpen; Izm=2; Opn_S=true; p=p+1;
/* Buf2[k]=Buf2[k]+1; k=0;
Alert ("Убыточные ", Buf2[1], ", ", Buf2[2], ", ", Buf2[3], ", ", Buf2[4], ", ", Buf2[5], ", ", Buf2[6], ", ", Buf2[7], ", ", Buf2[8], ", ", Buf2[9], ", ", Buf2[10], ", ", Buf2[11], ", ", Buf2[12], ", ", Buf2[13], ", ", Buf2[14], ", ", Buf2[15]); */
Что здесь не так? Без записи в /* все работает нормально...
Серия убыточных и прибыльных сделок. Распределение - например у нас 360 убыточных сделок (это можно посмотреть в отчете), 110 серий из 1 убыточной сделки, 80 серий из 2 убыточных сделок и 30 из 3 убыточных сделок.
Я делал так:
После определения убыточной сделки
k=k+1;
После определения прибыльной сделки
if k==1 {k1=k1+1;}
if k==2 {k2=k2+1;}
if k==3 {k3=k3+1;}
k=0;
Но эта запись слишком большая и неудобная при сериях из 15 и более убыточных
Не совсем ясна ваша задача.
Вам нужно определить серию из последних прибыльных/убыточных позиций, или по всей истории торговли собрать все эти серии?
Сделал так, теперь на каждом тике не открывает, но пропускает сигналы на вход...
double slSell,slBuy,tpSell,tpBuy,TotalBiu,TotalSell;
int tiket;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
for(int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--) //Цикл по всем ордерам
{
if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES) && OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==MagicNumber) //Выбрали ордер
{
if(OrderType()==OP_BUY)
{
TotalBiu++; //Кол. покупок
}
if(OrderType()==OP_SELL)
{
TotalSell++; //Кол. продаж
}
}
}
double rsi=iRSI(_Symbol,0,RSIperiod,PRICE_CLOSE,0);
double rsi1=iRSI(_Symbol,0,RSIperiod,PRICE_CLOSE,1);
//+------------------------------------------------------------------+
double StopLossLevel;
double TakeProfitLevel;
if(StopLoss>0) StopLossLevel=Bid-StopLoss*Point; else StopLossLevel=0.0;
if(TakeProfit>0) TakeProfitLevel=Ask+TakeProfit*Point; else TakeProfitLevel=0.0;
tpBuy=NormalizeDouble(Ask+TakeProfit*_Point,_Digits);
slBuy=NormalizeDouble(Bid-StopLoss*_Point,_Digits);
tpSell=NormalizeDouble(Bid-TakeProfit*_Point,_Digits);
slSell=NormalizeDouble(Ask+StopLoss*_Point,_Digits);
///---
if(TotalBiu==0)
if(OrderBuy<1 && rsi>Urov_70 && rsi1<Urov_70)
{
tiket=OrderSend(_Symbol,OP_BUY,Lot,Ask,slippage,slBuy,tpBuy,NULL,MagicNumber,0,clrBlue);
}
if(TotalSell==0)
if(OrderSell<1 && rsi<Urov_30 && rsi1>Urov_30)
{
tiket=OrderSend(_Symbol,OP_SELL,Lot,Bid,slippage,slSell,tpSell,NULL,MagicNumber,0,clrRed);
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
...
//| Expert tick function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
for(int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--) //Цикл по всем ордерам
{
if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES) && OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==MagicNumber) //Выбрали ордер
{
if(OrderType()==OP_BUY)
{
OrderBuy++; //Кол. покупок
}
if(OrderType()==OP_SELL)
{
OrderSell++; //Кол. продаж
}
}
}
double rsi=iRSI(_Symbol,0,RSIperiod,PRICE_CLOSE,0);
double rsi1=iRSI(_Symbol,0,RSIperiod,PRICE_CLOSE,1);
//+------------------------------------------------------------------+
вроде как нужно обнулить выделенное
double slSell,slBuy,tpSell,tpBuy;
int tiket;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
OrderBuy=0; OrderSell=0;
//-
for(int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--) //Цикл по всем ордерам
{
if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES) && OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==MagicNumber) //Выбрали ордер
{
if(OrderType()==OP_BUY)
{
OrderBuy++; //Кол. покупок
}
if(OrderType()==OP_SELL)
{
OrderSell++; //Кол. продаж
}
}
}
double rsi=iRSI(_Symbol,0,RSIperiod,PRICE_CLOSE,0);
double rsi1=iRSI(_Symbol,0,RSIperiod,PRICE_CLOSE,1);
//+------------------------------------------------------------------+
tpBuy=NormalizeDouble(Ask+TakeProfit*_Point,_Digits);
slBuy=NormalizeDouble(Bid-StopLoss*_Point,_Digits);
tpSell=NormalizeDouble(Bid-TakeProfit*_Point,_Digits);
slSell=NormalizeDouble(Ask+StopLoss*_Point,_Digits);
///---
if(OrderBuy==0 && rsi>Urov_70 && rsi1<Urov_70)
{
tiket=OrderSend(_Symbol,OP_BUY,Lot,Ask,slippage,slBuy,tpBuy,NULL,MagicNumber,0,clrBlue);
if(ticket<0)Print("Ошибка открытия ордера № - ",GetLastError());
}
if(OrderSell==0 && rsi<Urov_30 && rsi1>Urov_30)
{
tiket=OrderSend(_Symbol,OP_SELL,Lot,Bid,slippage,slSell,tpSell,NULL,MagicNumber,0,clrRed);
if(ticket<0)Print("Ошибка открытия ордера № - ",GetLastError());
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
Спасибо. Теперь открывает некоторые ордера не по сигналу, а некоторые неправильно.
Спасибо. Теперь открывает некоторые ордера не по сигналу, а некоторые неправильно.
Вы проверяете на существующем баре double rsi=iRSI(_Symbol,0,RSIperiod,PRICE_CLOSE,0);
Цена идёт вверх, есть пересечение уровня 70 и вход в сделку. По факту закрытия бара вы уже видите, что РСИ ниже, но до этого то он был выше, а потом вернулся ниже уровня.
Делайте проверку на закрытом баре, тогда такого не произойдёт, и входы будут на подтверждённом сигнале:
double rsi=iRSI(_Symbol,0,RSIperiod,PRICE_CLOSE,1);
double rsi1=iRSI(_Symbol,0,RSIperiod,PRICE_CLOSE,2);