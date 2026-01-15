Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 57

Movlat Baghiyev:
Извините мне нужно что был какой то выбор % риска  .Мне просто тупо  чтобы  сразу открывался самый возможный лот с шагом вплоть до 0.01 

Ну так это и есть проценты

void OnTick()
{
  Comment( cLot(100) ); // 100%
}

Вы код хоть немного читайте, там переменные указаны нормальным языком 

double cLot(double Percent=0) {
Vitaly Muzichenko:

Ну так это и есть проценты

void OnTick()
{
  Comment( cLot(100) ); // 100%
}
М)))))Ненужно никаких % вообще .Мне нужно чтобы вошел в рынок по максимуму который возможен
 
Movlat Baghiyev:
М)))))Ненужно никаких % вообще .Мне нужно чтобы вошел в рынок по максимуму который возможен
А 100% это не максимум?
Vitaly Muzichenko:
А 100% это не максимум?
Прошу вас сделать следующее открыть тестер и проверить на счете 3000 на евро НЗД при плече 1:50 какой будет лот  при вашей формуле ..очень прошу 
 
Movlat Baghiyev:
Прошу вас сделать следующее открыть тестер и проверить на счете 3000 на евро НЗД при плече 1:50 какой будет лот  при вашей формуле ..очень прошу 
Плечо, это всего лишь уровень взимаемой маржи, и чем оно меньше, тем больше нужно маржи, то есть, в расчёте использование размера маржи вполне достаточно. Проверить не могу, нет такого плеча у меня
 invalid lots amount for FreeMarginCheck function

 
Movlat Baghiyev:
 invalid lots amount for FreeMarginCheck function

Только что проверил, и всё работает правильно. При уровне 100% свободной маржи остаётся 0.4263
Vitaly Muzichenko:
Только что проверил, и всё работает правильно. При уровне 100% свободной маржи остаётся 0.4263
Ничего не могу сказать пока вероятно какую то функцию тут не показали ..
 
Vitalie Postolache:

Что касается получения цен с меньшего ТФ, есть CopyRates и аналогичные функции для каждой цены  по отдельности. 

Копируется в массив, потом в цикле сравнивается время с временем свечи старшего ТФ, если младшая свеча подходит, то цена считается в индикаторе.

Вот так визуально выглядит общая свеча ( это просто рисунок ) , синяя- это  закрытие ( его показывает индикатор код которого приведён выше ),  красноя это минимум , зелёное максимум , вопрос как получить этот минимум и максимум .

П. С. Это не показания котировок , это показание движения индикатора в пунктах  

 
Movlat Baghiyev:
Ничего не могу сказать пока вероятно какую то функцию тут не показали ..

Вот

 

void OnTick()
{
  Comment( cLot(100)," | ",AccountFreeMarginCheck(_Symbol,OP_BUY,cLot(100)) );
}
