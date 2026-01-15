Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 57
Извините мне нужно что был какой то выбор % риска .Мне просто тупо чтобы сразу открывался самый возможный лот с шагом вплоть до 0.01
Ну так это и есть проценты
{
Comment( cLot(100) ); // 100%
}
Вы код хоть немного читайте, там переменные указаны нормальным языком
М)))))Ненужно никаких % вообще .Мне нужно чтобы вошел в рынок по максимуму который возможен
А 100% это не максимум?
Прошу вас сделать следующее открыть тестер и проверить на счете 3000 на евро НЗД при плече 1:50 какой будет лот при вашей формуле ..очень прошу
Только что проверил, и всё работает правильно. При уровне 100% свободной маржи остаётся 0.4263
Что касается получения цен с меньшего ТФ, есть CopyRates и аналогичные функции для каждой цены по отдельности.Копируется в массив, потом в цикле сравнивается время с временем свечи старшего ТФ, если младшая свеча подходит, то цена считается в индикаторе.
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
EURGBP, W1, 2017.01.05
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
Вот так визуально выглядит общая свеча ( это просто рисунок ) , синяя- это закрытие ( его показывает индикатор код которого приведён выше ), красноя это минимум , зелёное максимум , вопрос как получить этот минимум и максимум .
П. С. Это не показания котировок , это показание движения индикатора в пунктах
Ничего не могу сказать пока вероятно какую то функцию тут не показали ..
Вот
{
Comment( cLot(100)," | ",AccountFreeMarginCheck(_Symbol,OP_BUY,cLot(100)) );
}