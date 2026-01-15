Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 24

Artyom Trishkin:

Значит его скрипт работает одноразово - накинул на график - скрипт отработал (закрыл позиции) и выгрузился.

А вам не скрипт нужен, а советник.

работает он у меня нормально. как советник. только для buy сделок.

а для sell гоняет sl за ценой сначала в прибыль а когда цена разворачивается sl идет вместе с ней в убыток.

вот я и прошу Вас показать как эту slevel=OrderStopLoss()>Ask+Point*TS; строку поместить в else. или какую именно строку мне нужно туда поместить. и нужно ли вообще.

тяжеловато во всем это разбираться. моцк начинает потихоньку вытекать :) 

 

Добрый день!

Решил попробовать Вилы Эндрюса ( Andrews Pitchfork)  в МТ4 не в виде линий, а в фоновом варианте. Что то ничего не получилось - только линии.

Подскажите, пожалуйста, возможно я что то не так делаю?

 

Ребята, как отсортировать одномерный строковой массив по алфавиту. С числовым понятно, а вот о строковым? Нужно отсортировать символы

Если есть у кого функция - поделитесь пожалуйста. 

 
Vitaly Muzichenko:

Позже, не у компа сейчас.
 
Vitaly Muzichenko:

Не функция. Просто ссылка на пример.
 
Artyom Trishkin:
Не функция. Просто ссылка на пример.

Отлично, спасибо Артём!

Странно конечно, что до сих пор нет такой функции по-умолчанию в терминале.

 

[Удален]  

Здравствуйте!

Помогите обойти проблему при оптимизации совы.Как можно альтернативным способом получить значение 

price_up_1

?...

TrendCreate("1",Time[bar1],up_level_1,Time[bar2],up_level_2);
price_up_1=NormalizeDouble(ObjectGetValueByShift("1",bar_seek),Digits);
[Удален]  
trader781:

Всем привет, кто поможет найти ошибки?

На тестах с одним ордером  и 1 инструментом работал идеально, но когда закинул несколько десятков  по разным парам он перестал работать. Второе - он удаляется с графика после первого же срабатывания, а не когда закроет последний ордер по текущему инструменту, игнорируя не относящиеся к данному графику. Работа с отложками изначально не предусмотрена. Цель разобраться почему он не работает так как задумал.

Это условие позволяет работать сове только с отложенными ордерами.Так и было задумано?

     if (OrderSymbol() == Symbol() && OrderType()<2)
          continue;
 
Nikolay Gaylis:

Здравствуйте!

Помогите обойти проблему при оптимизации совы.Как можно альтернативным способом получить значение 

price_up_1

?...

TrendCreate("1",Time[bar1],up_level_1,Time[bar2],up_level_2);
price_up_1=NormalizeDouble(ObjectGetValueByShift("1",bar_seek),Digits);
Строить вместо трендовой линии не граф.объект, а виртуальную линию. Соответственно, и получать значение не посредством ObjectGetValueByShift("1",bar_seek), а уравнением прямой.
 
Nikolay Gaylis:

Это условие позволяет работать сове только с отложенными ордерами.Так и было задумано?

     if (OrderSymbol() == Symbol() && OrderType()<2)
          continue;
Наверное так и было задумано. Правда такая проверка будет брать в расчёт не только отложенные ордера, но и все операции с торговым счётом - пополнение баланса, снятие, бонусы и проч. действия со счётом.
