Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 24
Значит его скрипт работает одноразово - накинул на график - скрипт отработал (закрыл позиции) и выгрузился.
А вам не скрипт нужен, а советник.
работает он у меня нормально. как советник. только для buy сделок.
а для sell гоняет sl за ценой сначала в прибыль а когда цена разворачивается sl идет вместе с ней в убыток.
вот я и прошу Вас показать как эту slevel=OrderStopLoss()>Ask+Point*TS; строку поместить в else. или какую именно строку мне нужно туда поместить. и нужно ли вообще.
тяжеловато во всем это разбираться. моцк начинает потихоньку вытекать :)
Добрый день!
Решил попробовать Вилы Эндрюса ( Andrews Pitchfork) в МТ4 не в виде линий, а в фоновом варианте. Что то ничего не получилось - только линии.
Подскажите, пожалуйста, возможно я что то не так делаю?
Ребята, как отсортировать одномерный строковой массив по алфавиту. С числовым понятно, а вот о строковым? Нужно отсортировать символы
Если есть у кого функция - поделитесь пожалуйста.
Не функция. Просто ссылка на пример.
Отлично, спасибо Артём!
Странно конечно, что до сих пор нет такой функции по-умолчанию в терминале.
Здравствуйте!
Помогите обойти проблему при оптимизации совы.Как можно альтернативным способом получить значение
?...
price_up_1=NormalizeDouble(ObjectGetValueByShift("1",bar_seek),Digits);
Всем привет, кто поможет найти ошибки?
На тестах с одним ордером и 1 инструментом работал идеально, но когда закинул несколько десятков по разным парам он перестал работать. Второе - он удаляется с графика после первого же срабатывания, а не когда закроет последний ордер по текущему инструменту, игнорируя не относящиеся к данному графику. Работа с отложками изначально не предусмотрена. Цель разобраться почему он не работает так как задумал.
Это условие позволяет работать сове только с отложенными ордерами.Так и было задумано?
continue;
Здравствуйте!
Помогите обойти проблему при оптимизации совы.Как можно альтернативным способом получить значение
?...
price_up_1=NormalizeDouble(ObjectGetValueByShift("1",bar_seek),Digits);
Это условие позволяет работать сове только с отложенными ордерами.Так и было задумано?
continue;