Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 61
if(OrderBuy<1 && rsi>Urov_70 && rsi1<Urov_70)
{
tiket=OrderSend(_Symbol,OP_BUY,Lot,Ask,slippage,sl,tp,NULL,MagicNumber,0,clrBlue);
}
if(OrderSell<1 && rsi<Urov_30 && rsi1>Urov_30)
{
tiket=OrderSend(_Symbol,OP_SELL,Lot,Bid,slippage,sl,tp,NULL,MagicNumber,0,clrRed);
}
а нужно
Не помогло (
double slSell,slBuy,tpSell,tpBuy;
int tiket;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
for(int i=0; i<OrdersTotal(); i++)
{
if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
if(OrderSymbol()==_Symbol && OrderMagicNumber()==MagicNumber)
{
if(OrderType()==OP_BUY){}
if(OrderType()==OP_SELL){}
}
}
double rsi=iRSI(_Symbol,0,RSIperiod,PRICE_CLOSE,0);
double rsi1=iRSI(_Symbol,0,RSIperiod,PRICE_CLOSE,1);
//+------------------------------------------------------------------+
double StopLossLevel;
double TakeProfitLevel;
if(StopLoss>0) StopLossLevel=Bid-StopLoss*Point; else StopLossLevel=0.0;
if(TakeProfit>0) TakeProfitLevel=Ask+TakeProfit*Point; else TakeProfitLevel=0.0;
tpBuy=NormalizeDouble(Ask+TakeProfit*_Point,_Digits);
slBuy=NormalizeDouble(Bid-StopLoss*_Point,_Digits);
tpSell=NormalizeDouble(Bid-TakeProfit*_Point,_Digits);
slSell=NormalizeDouble(Ask+StopLoss*_Point,_Digits);
///---
if(OrderBuy<1 && rsi>Urov_70 && rsi1<Urov_70)
{
tiket=OrderSend(_Symbol,OP_BUY,Lot,Ask,slippage,sl,tp,NULL,MagicNumber,0,clrBlue);
}
if(OrderSell<1 && rsi<Urov_30 && rsi1>Urov_30)
{
tiket=OrderSend(_Symbol,OP_SELL,Lot,Bid,slippage,sl,tp,NULL,MagicNumber,0,clrRed);
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
А что вы вообще хотите с таким кодом?
Чему, и что там у вас не помогло?
На каждом тике открывает (
Что не так с кодом ?
Надо, чтобы на каждом тике не открывал.
Да всё там не так
Зачем цикл поиска позиций, если в результате он ничего не делает и не возвращает?
Почему проверяете переменные с нулевым значением на меньше единицы, и ждёте, что не будет открывать на каждом тике?
Да и много несуразицы если честно...
у меня такая же проблема, в тестере открывает на каждом тике хотя не должен
я поставил костыль на минимальное количество ордеров для работы но это заплатка, не более
у меня такая же проблема, в тестере открывает на каждом тике хотя не должен
я поставил костыль на минимальное количество ордеров для работы но это заплатка, не более
Подправьте, как надо.
Если бы знал - сделал бы.
Если правильно считать количество открытых позиций, то ненужны никакие костыли.
Они не должны быть ограничены вообще никак
если кратко условие
void OnTick()
{
{
if((MathAbs(ma2-ma4)>100*_Point)
&& (MathAbs(Bid-ma3)>100*Point())
&& (ma31>ma32>ma33)) //+-----покупка по 6+50
{
ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,50,0,0,"",Magic,0,clrAzure);//+------отправка 1 ордера
}
if((Bid+1000*Point)>ma3 && (Bid>ma1) && (Bid>ma2))//+-------------условие продажи
{
ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,50,0,0,"",Magic,0,clrAzure);//+-----отправка 1 ордера
}
if(ticket==0)
{
return;
}
}
//+---------------------------------------------------------если уже есть
if(FindLastOType()==OP_BUY)
{
if(Ask<=FindLastOrderOpenPrice()-Step*Point())//+------------если ордер в минус
{
ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,(FindLastLot()*Martin),Ask,50,0,0,"",Magic,0,clrAzure);
}
else
if(Ask>=FindLastOrderOpenPrice()+Step*Point())//+------------если ордер в плюс
{
ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,(FindLastLot()*Martin),Ask,50,0,0,"",Magic,0,clrAzure);
}
}
if(FindLastOType()==OP_SELL)
{
if(Bid>=FindLastOrderOpenPrice()+Step*Point())//+------------если ордер в минус
{
ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,(FindLastLot()*Martin),Bid,50,0,0,"",Magic,0,clrLightGray);
}
else
if(Bid<=FindLastOrderOpenPrice()-Step*Point()) //+------------если ордер в плюс
{
ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,(FindLastLot()*Martin),Bid,50,0,0,"",Magic,0,clrLightGray);
}
}
Trailingall();
}
Сделал так, теперь на каждом тике не открывает, но пропускает сигналы на вход...
double slSell,slBuy,tpSell,tpBuy,TotalBiu,TotalSell;
int tiket;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
for(int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--) //Цикл по всем ордерам
{
if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES) && OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==MagicNumber) //Выбрали ордер
{
if(OrderType()==OP_BUY)
{
TotalBiu++; //Кол. покупок
}
if(OrderType()==OP_SELL)
{
TotalSell++; //Кол. продаж
}
}
}
double rsi=iRSI(_Symbol,0,RSIperiod,PRICE_CLOSE,0);
double rsi1=iRSI(_Symbol,0,RSIperiod,PRICE_CLOSE,1);
//+------------------------------------------------------------------+
double StopLossLevel;
double TakeProfitLevel;
if(StopLoss>0) StopLossLevel=Bid-StopLoss*Point; else StopLossLevel=0.0;
if(TakeProfit>0) TakeProfitLevel=Ask+TakeProfit*Point; else TakeProfitLevel=0.0;
tpBuy=NormalizeDouble(Ask+TakeProfit*_Point,_Digits);
slBuy=NormalizeDouble(Bid-StopLoss*_Point,_Digits);
tpSell=NormalizeDouble(Bid-TakeProfit*_Point,_Digits);
slSell=NormalizeDouble(Ask+StopLoss*_Point,_Digits);
///---
if(TotalBiu==0)
if(OrderBuy<1 && rsi>Urov_70 && rsi1<Urov_70)
{
tiket=OrderSend(_Symbol,OP_BUY,Lot,Ask,slippage,slBuy,tpBuy,NULL,MagicNumber,0,clrBlue);
}
if(TotalSell==0)
if(OrderSell<1 && rsi<Urov_30 && rsi1>Urov_30)
{
tiket=OrderSend(_Symbol,OP_SELL,Lot,Bid,slippage,slSell,tpSell,NULL,MagicNumber,0,clrRed);
}
}
//+------------------------------------------------------------------+