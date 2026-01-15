Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 61

Ibragim Dzhanaev:

Не помогло (

double tp,sl,OrderBuy=0,OrderSell=0;
double slSell,slBuy,tpSell,tpBuy;
int tiket;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {

  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {

   for(int i=0; i<OrdersTotal(); i++)
     {
      if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
         if(OrderSymbol()==_Symbol && OrderMagicNumber()==MagicNumber)
           {
            if(OrderType()==OP_BUY){}
            if(OrderType()==OP_SELL){}
           }
     }
   double rsi=iRSI(_Symbol,0,RSIperiod,PRICE_CLOSE,0);
   double rsi1=iRSI(_Symbol,0,RSIperiod,PRICE_CLOSE,1);
//+------------------------------------------------------------------+

   double StopLossLevel;
   double TakeProfitLevel;
   if(StopLoss>0) StopLossLevel=Bid-StopLoss*Point; else StopLossLevel=0.0;
   if(TakeProfit>0) TakeProfitLevel=Ask+TakeProfit*Point; else TakeProfitLevel=0.0;

   tpBuy=NormalizeDouble(Ask+TakeProfit*_Point,_Digits);
   slBuy=NormalizeDouble(Bid-StopLoss*_Point,_Digits);

   tpSell=NormalizeDouble(Bid-TakeProfit*_Point,_Digits);
   slSell=NormalizeDouble(Ask+StopLoss*_Point,_Digits);
///---
   if(OrderBuy<1 && rsi>Urov_70 && rsi1<Urov_70)
     {
      tiket=OrderSend(_Symbol,OP_BUY,Lot,Ask,slippage,sl,tp,NULL,MagicNumber,0,clrBlue);      
     }      
   if(OrderSell<1 && rsi<Urov_30 && rsi1>Urov_30)
     {
      tiket=OrderSend(_Symbol,OP_SELL,Lot,Bid,slippage,sl,tp,NULL,MagicNumber,0,clrRed);      
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+


 

А что вы вообще хотите с таким кодом?

Чему, и что там у вас не помогло?

На каждом тике открывает (

double tp,sl,OrderBuy=0,OrderSell=0;
double slSell,slBuy,tpSell,tpBuy;
int tiket;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {

  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {

   for(int i=0; i<OrdersTotal(); i++)
     {
      if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
         if(OrderSymbol()==_Symbol && OrderMagicNumber()==MagicNumber)
           {
            if(OrderType()==OP_BUY){}
            if(OrderType()==OP_SELL){}
           }
     }
   double rsi=iRSI(_Symbol,0,RSIperiod,PRICE_CLOSE,0);
   double rsi1=iRSI(_Symbol,0,RSIperiod,PRICE_CLOSE,1);
//+------------------------------------------------------------------+

   double StopLossLevel;
   double TakeProfitLevel;
   if(StopLoss>0) StopLossLevel=Bid-StopLoss*Point; else StopLossLevel=0.0;
   if(TakeProfit>0) TakeProfitLevel=Ask+TakeProfit*Point; else TakeProfitLevel=0.0;

   tpBuy=NormalizeDouble(Ask+TakeProfit*_Point,_Digits);
   slBuy=NormalizeDouble(Bid-StopLoss*_Point,_Digits);

   tpSell=NormalizeDouble(Bid-TakeProfit*_Point,_Digits);
   slSell=NormalizeDouble(Ask+StopLoss*_Point,_Digits);
///---
   if(OrderBuy<1 && rsi>Urov_70 && rsi1<Urov_70)
     {
      tiket=OrderSend(_Symbol,OP_BUY,Lot,Ask,slippage,slBuy,tpBuy,NULL,MagicNumber,0,clrBlue);      
     }      
   if(OrderSell<1 && rsi<Urov_30 && rsi1>Urov_30)
     {
      tiket=OrderSend(_Symbol,OP_SELL,Lot,Bid,slippage,slSell,tpSell,NULL,MagicNumber,0,clrRed);      
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+


 

Artyom Trishkin:

А что вы вообще хотите с таким кодом?

Чему, и что там у вас не помогло?

Что не так с кодом ?

Надо, чтобы на каждом тике не открывал. 

 
Ibragim Dzhanaev:
Что не так с кодом ?

Да всё там не так

Зачем цикл поиска позиций, если в результате он ничего не делает и не возвращает?

Почему проверяете переменные с нулевым значением на меньше единицы, и ждёте, что не будет открывать на каждом тике?

Да и много несуразицы если честно...

 

у меня такая же проблема, в тестере открывает на каждом тике хотя не должен

я поставил костыль на минимальное количество ордеров для работы но это заплатка, не более

 
trader781:

у меня такая же проблема, в тестере открывает на каждом тике хотя не должен

я поставил костыль на минимальное количество ордеров для работы но это заплатка, не более

Если правильно считать количество открытых позиций, то ненужны никакие костыли.
Artyom Trishkin:

Да всё там не так

Зачем цикл поиска позиций, если в результате он ничего не делает и не возвращает?

Почему проверяете переменные с нулевым значением на меньше единицы, и ждёте, что не будет открывать на каждом тике?

Да и много несуразицы если честно...

Подправьте, как надо.

Если бы знал - сделал бы.

 
Artyom Trishkin:
Если правильно считать количество открытых позиций, то ненужны никакие костыли.

Они не должны быть ограничены вообще никак

если кратко условие


void OnTick()

  { 

 

 

 

if(OrdersTotal()==0) //+-------------если количество ордеров равно 0
       {
         if((MathAbs(ma2-ma4)>100*_Point)
            && (MathAbs(Bid-ma3)>100*Point())
            && (ma31>ma32>ma33)) //+-----покупка по 6+50
           {
            ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,50,0,0,"",Magic,0,clrAzure);//+------отправка 1 ордера
           }
         if((Bid+1000*Point)>ma3 && (Bid>ma1) && (Bid>ma2))//+-------------условие продажи
           {
            ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,50,0,0,"",Magic,0,clrAzure);//+-----отправка 1 ордера
           }
         if(ticket==0)
           {
            return;
           }
        }

      //+---------------------------------------------------------если уже есть

        
         if(FindLastOType()==OP_BUY)
           {
            if(Ask<=FindLastOrderOpenPrice()-Step*Point())//+------------если ордер в минус
              {
               ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,(FindLastLot()*Martin),Ask,50,0,0,"",Magic,0,clrAzure);
              }
            else
            if(Ask>=FindLastOrderOpenPrice()+Step*Point())//+------------если ордер в плюс
              {
               ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,(FindLastLot()*Martin),Ask,50,0,0,"",Magic,0,clrAzure);
              }
           }

         if(FindLastOType()==OP_SELL)
           {

            if(Bid>=FindLastOrderOpenPrice()+Step*Point())//+------------если ордер в минус
              {
               ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,(FindLastLot()*Martin),Bid,50,0,0,"",Magic,0,clrLightGray);
              }
            else
            if(Bid<=FindLastOrderOpenPrice()-Step*Point()) //+------------если ордер в плюс
              {
               ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,(FindLastLot()*Martin),Bid,50,0,0,"",Magic,0,clrLightGray);
              }
          
        
     }
   Trailingall();
  }
Мне надо чтоб не игнорировался шаг открытия, а он стоит 200 пятизнака или трех. 
Сделал так, теперь на каждом тике не открывает, но пропускает сигналы на вход...

double tp,sl,OrderBuy=0,OrderSell=0;
double slSell,slBuy,tpSell,tpBuy,TotalBiu,TotalSell;
int tiket;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {

  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {

   for(int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--) //Цикл по всем ордерам
     {
      if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES) && OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==MagicNumber) //Выбрали ордер
        {
         if(OrderType()==OP_BUY)
           {
            TotalBiu++;                      //Кол. покупок
           }
         if(OrderType()==OP_SELL)
           {
            TotalSell++;                     //Кол. продаж
           }
        }
     }
   double rsi=iRSI(_Symbol,0,RSIperiod,PRICE_CLOSE,0);
   double rsi1=iRSI(_Symbol,0,RSIperiod,PRICE_CLOSE,1);
//+------------------------------------------------------------------+

   double StopLossLevel;
   double TakeProfitLevel;
   if(StopLoss>0) StopLossLevel=Bid-StopLoss*Point; else StopLossLevel=0.0;
   if(TakeProfit>0) TakeProfitLevel=Ask+TakeProfit*Point; else TakeProfitLevel=0.0;

   tpBuy=NormalizeDouble(Ask+TakeProfit*_Point,_Digits);
   slBuy=NormalizeDouble(Bid-StopLoss*_Point,_Digits);

   tpSell=NormalizeDouble(Bid-TakeProfit*_Point,_Digits);
   slSell=NormalizeDouble(Ask+StopLoss*_Point,_Digits);
///---
if(TotalBiu==0)
   if(OrderBuy<1 && rsi>Urov_70 && rsi1<Urov_70)
     {
      tiket=OrderSend(_Symbol,OP_BUY,Lot,Ask,slippage,slBuy,tpBuy,NULL,MagicNumber,0,clrBlue);      
     }
      if(TotalSell==0)    
   if(OrderSell<1 && rsi<Urov_30 && rsi1>Urov_30)
     {
      tiket=OrderSend(_Symbol,OP_SELL,Lot,Bid,slippage,slSell,tpSell,NULL,MagicNumber,0,clrRed);      
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+


 

