Тестер: Тэйкпрофит = отрицательная величина

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Всем привет !

кто нибудь сталкивался с таким глюком : при тестировани при достижении тейпрофита высчитывается отрицательное значение ?Глюк тестера ?

или может у мея что то с советиком ? хотя на других пробовал - тоже самое ?

[Удален]  
Erik:

Всем привет !

кто нибудь сталкивался с таким глюком : при тестировани при достижении тейпрофита высчитывается отрицательное значение ?

или может у мея что то с советиком ? хотя на других пробовал - тоже самое ?

Тейкпрофит может находиться в отрицательной зоне, как и стоплосс в положительной. Одно только название "тейк" или "стоп" не значит прибыль или убыток, всё дело куда вы их или советник поставит. Так же учитывайте комиссии и своп.

 

Согласен, может в отрицательной быть. Но в данном случае : советник буквально тот же самый час назад давал положительный результат (что же поменялось ?) , и второе - стейтмент приложенный посмотрите - чисто математически вроде же должен быть плюс ?

не могу понять.....

[Удален]  
Erik:

Согласен, может в отрицательной быть. Но в данном случае : советник буквально тот же самый час назад давал положительный результат (что же поменялось ?) , и второе - стейтмент приложенный посмотрите - чисто математически вроде же должен быть плюс ?

не могу понять.....

Должно, откройте визуально график после тестирования с нанесенными этими сделаками открытия и закрытия. Что то станное есть, не спорю.

 
Erik:

Согласен, может в отрицательной быть. Но в данном случае : советник буквально тот же самый час назад давал положительный результат (что же поменялось ?) , и второе - стейтмент приложенный посмотрите - чисто математически вроде же должен быть плюс ?

не могу понять.....

Огромный своп, не иначе.

 
А спред какой?
 

своп нулевой .....

что тогда ?

визуально показывает номрально - селл : цена открытия сверху относительно цены ТП..Селл

 
Evgeny Belyaev:
А спред какой?

фиксированный в настройках тестере = 2. Но тоже менял по всякому ...  то же самое .......

 
Erik:

фиксированный в настройках тестере = 2. Но тоже менял по всякому ...  то же самое .......

Прям не знаем. Фантастика какая-то.

А способ моделирования какой?

 

все тики ..

черт его знает. надеюсь с утра черти исправят и на место поставят все как надо )

 
Erik:  Всем привет !
кто нибудь сталкивался с таким глюком : при тестировани при достижении тейпрофита высчитывается отрицательное значение ?
или может у мея что то с советиком ? хотя на других пробовал - тоже самое ?

Однажды был редкий случай - компьютер при выполнении сложения двух определенных чисел давал 0. На других числах все было в порядке. Так и пришлось заменить процессор. Иногда устранить ошибки помогает перезагрузка компьютера. Если на всех советниках - переустановка терминала. После установки сразу сделайте копию папки терминала - используйте в будущем вместо переустановки. Если один советник так - обратитесь в СервисДеск через свой профиль

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