Тестер: Тэйкпрофит = отрицательная величина
Всем привет !
кто нибудь сталкивался с таким глюком : при тестировани при достижении тейпрофита высчитывается отрицательное значение ?
или может у мея что то с советиком ? хотя на других пробовал - тоже самое ?
Тейкпрофит может находиться в отрицательной зоне, как и стоплосс в положительной. Одно только название "тейк" или "стоп" не значит прибыль или убыток, всё дело куда вы их или советник поставит. Так же учитывайте комиссии и своп.
Согласен, может в отрицательной быть. Но в данном случае : советник буквально тот же самый час назад давал положительный результат (что же поменялось ?) , и второе - стейтмент приложенный посмотрите - чисто математически вроде же должен быть плюс ?
не могу понять.....
Согласен, может в отрицательной быть. Но в данном случае : советник буквально тот же самый час назад давал положительный результат (что же поменялось ?) , и второе - стейтмент приложенный посмотрите - чисто математически вроде же должен быть плюс ?
не могу понять.....
Должно, откройте визуально график после тестирования с нанесенными этими сделаками открытия и закрытия. Что то станное есть, не спорю.
Согласен, может в отрицательной быть. Но в данном случае : советник буквально тот же самый час назад давал положительный результат (что же поменялось ?) , и второе - стейтмент приложенный посмотрите - чисто математически вроде же должен быть плюс ?
не могу понять.....
Огромный своп, не иначе.
А спред какой?
фиксированный в настройках тестере = 2. Но тоже менял по всякому ... то же самое .......
фиксированный в настройках тестере = 2. Но тоже менял по всякому ... то же самое .......
Прям не знаем. Фантастика какая-то.
А способ моделирования какой?
все тики ..
черт его знает. надеюсь с утра черти исправят и на место поставят все как надо )
кто нибудь сталкивался с таким глюком : при тестировани при достижении тейпрофита высчитывается отрицательное значение ?
или может у мея что то с советиком ? хотя на других пробовал - тоже самое ?
Однажды был редкий случай - компьютер при выполнении сложения двух определенных чисел давал 0. На других числах все было в порядке. Так и пришлось заменить процессор. Иногда устранить ошибки помогает перезагрузка компьютера. Если на всех советниках - переустановка терминала. После установки сразу сделайте копию папки терминала - используйте в будущем вместо переустановки. Если один советник так - обратитесь в СервисДеск через свой профиль
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Всем привет !
кто нибудь сталкивался с таким глюком : при тестировани при достижении тейпрофита высчитывается отрицательное значение ?
или может у мея что то с советиком ? хотя на других пробовал - тоже самое ?