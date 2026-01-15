Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 21

Renat Akhtyamov:

Здесь единственное нужно учесть, чтол после блока цикла i==x

при этом Array[i] после for(...){} вернет ошибку выхода за границы массива и всё

Тем самым Вы предоставляете плодотворную почву для возможных ошибок, например, если далее по коду у Вас будет переменная j, а Вы случайно назовете ее i. Или вместо индекса [1] массива напишите [i] и т.п.
Здесь я написал не про ситуацию с каким-то конкретным кодом, а пример, как может быть. И может случиться так, что не будет выхода ни за какие границы массива и ошибка будет трудно уловима, а затем может быть потрачено много драгоценных минут (если не часов) для ее локализации.
 

Подскажите, а то начал лагать)

Есть такая конструкция:

int RangeBar = 10;
 HighRange = iHigh(symbol,0,iHighest(symbol,0,MODE_HIGH,RangeBar,1));
 LowRange = iLow(symbol,0,iLowest(symbol,0,MODE_LOW,RangeBar,1));

Она находит High/Low диапазона за N свечей.

Вопрос: как найти тот-же  High/Low, но не по теням, а по телам, картинку прилагаю:

 

 
Нужно искать для верха свечи fmax(Open[i],Close[i]), а для низа свечи fmin(Open[i],Close[i])
 
Artyom Trishkin:
Нужно искать для верха свечи fmax(Open[i],Close[i]), а для низа свечи fmin(Open[i],Close[i])

Это нужно для советника, а не индикатора, в советнике это работает правильно, но как найти диапазон по телам - не могу придумать. 

 
Накидал скрипт проверочный. Могут быть неточности - "на коленке" писал. Надеюсь, разберётесь.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                      sFindRangeByCandlesBody.mq4 |
//|              Copyright 2016, Artem A. Trishkin, Skype artmedia70 |
//|                       https://login.mql5.com/ru/users/artmedia70 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2016, Artem A. Trishkin, Skype artmedia70"
#property link      "https://login.mql5.com/ru/users/artmedia70"
#property version   "1.00"
#property strict
#property script_show_inputs
//--- input parameters
input int      Begin=1;       // Бар начала диапазона поиска
input int      RangeBars=20;  // Диапазон поиска
//---
int bars=Bars(Symbol(),PERIOD_CURRENT);
int begin=(Begin<0?0:Begin>bars-3?bars-3:Begin);
int rangeBars=(RangeBars<2?2:
               RangeBars>bars-begin?bars-begin:
               RangeBars); // Диапазон поиска
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//---
   MqlRates array[];
   double   high=0, low=0;
   int      highest=-1, lowest=-1;
   if(CopyRates(Symbol(),PERIOD_CURRENT,begin,rangeBars,array)>0) {
      ArraySetAsSeries(array,true);
      high=GetHighestValue(begin,array,highest);
      low=GetLowestValue(begin,array,lowest);
      }
   Print("High=",DoubleToString(high,Digits()),", Highest=",highest,", Low=",DoubleToString(low,Digits()),", Lowest=",lowest);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
double GetHighestValue(int bar_begin, MqlRates &array[], int &bar_highest){
   int      sz=ArraySize(array);
   if(sz==0) return(-1);
   double   high=DBL_MIN;
   bar_highest=-1;
   for(int i=0; i<sz; i++) {
      double value=fmax(array[i].open,array[i].close);
      if(value>high) {
         high=value;
         bar_highest=bar_begin+i;
         }
      }
   return(high);
}
//+------------------------------------------------------------------+
double GetLowestValue(int bar_begin, MqlRates &array[], int &bar_lowest){
   int      sz=ArraySize(array);
   if(sz==0) return(-1);
   double   low=DBL_MAX;
   bar_lowest=-1;
   for(int i=0; i<sz; i++) {
      double value=fmin(array[i].open,array[i].close);
      if(value<low) {
         low=value;
         bar_lowest=bar_begin+i;
         }
      }
   return(low);
}
//+------------------------------------------------------------------+
Ежли что - вопрошайте...
 
Спасибо, работает отменно!

PS. Я так понимаю, что эта штука будет работать в пятом? 

 
Vitaly Muzichenko:

Спасибо, работает отменно!

PS. Я так понимаю, что эта штука будет работать в пятом? 

Да. Стараюсь делать кроссплатформенный код. Либо с минимальными доработками под пятёрку.
 
доброго времени суток. ручки у меня кривые. помогите пожалуйста добавить проверку стоп лосс для селл (slevel). а то он с ценой в догоняшки играеть. 
int start()
{
//+--------------------------------------------------------------------+
//|   -= stop loss в без убыток =-                                      |
//+--------------------------------------------------------------------+
bool   result;
double stop;
int    cmd,error;
for(int i=0;i<OrdersTotal();i++)
{
if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES) && OrderProfit()>pOPCS)
{
cmd=OrderType();
double blevel=OrderStopLoss()<Bid-Point*TS;
double slevel=OrderStopLoss()>Ask+Point*TS;
//---
if(cmd==OP_BUY || cmd==OP_SELL)
{
while(true)
{
if(cmd==OP_BUY && blevel) stop=Bid-Point*TS;
else                      stop=Ask+Point*TS;
result=OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),stop,0,0,Orange);
if(result!=TRUE) { error=GetLastError(); Print("LastError = ",error); }
else error=0;
if(error==135) RefreshRates();
else break;
}
}
}
}
 
Artyom Trishkin:

Накидал скрипт проверочный. Могут быть неточности - "на коленке" писал. Надеюсь, разберётесь.

Ежли что - вопрошайте...

Артём извини, но я хочу чуток попроще показать решение этой проблемы

  double openCandle[], closeCandle[];
  CopyOpen(_Symbol, PERIOD_CURRENT, 1, 15, openCandle);
  CopyClose(_Symbol, PERIOD_CURRENT, 1, 15, closeCandle);
  double maxCandle = fmax(openCandle[ArrayMaximum(openCandle)], closeCandle[ArrayMaximum(closeCandle)]);
  double minCandle = fmin(openCandle[ArrayMinimum(openCandle)], closeCandle[ArrayMinimum(closeCandle)]);

Надеюсь оформить это в своём коде и добавить необходимые проверки сможет каждый. Работоспособность одинаковая как в mql4 так и в mql5.

 
Alexey Viktorov:

Артём извини, но я хочу чуток попроще показать решение этой проблемы

  double openCandle[], closeCandle[];
  CopyOpen(_Symbol, PERIOD_CURRENT, 1, 15, openCandle);
  CopyClose(_Symbol, PERIOD_CURRENT, 1, 15, closeCandle);
  double maxCandle = fmax(openCandle[ArrayMaximum(openCandle)], closeCandle[ArrayMaximum(closeCandle)]);
  double minCandle = fmin(openCandle[ArrayMinimum(openCandle)], closeCandle[ArrayMinimum(closeCandle)]);

Надеюсь оформить это в своём коде и добавить необходимые проверки сможет каждый. Работоспособность одинаковая как в mql4 так и в mql5.

О! Спасибо. Сам не догадался по утру... Правда всё же проверку на заполнение массивов нужно сделать. В четвёрке не встречал, а в пятёрке частенько не заполняются данные с первого раза из-за нехватки исторических данных.

ЗЫ. Надо больше спать - мысли в ту сторону работать будут.

