Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 43
Добрый день ..
if (OrderType()==OP_BUY) CloseOpBuySell("SELL");
меня интересует просто левая часть OrderType()==OP_SELL
правая работает когда туда подставляешь какой либо сигнал
Вопрос:"Будет ли срабатывать такое закрытие?"
Здравствуйте.
Прошу помощи.
Как узнать что убыток с начала суток, по закрытым позициям, составил 10%?
...... первого бара какого тф вам нужны данные...
Советник стоит на М 5 а хочу получить значение индикатора с т.ф. один час.
Советник стоит на М 5 а хочу получить значение индикатора с т.ф. один час.
possible loss of data due to type conversion count.mq4 231 12
possible loss of data due to type conversion count.mq4 246 12
Возможная потеря данных из-за преобразование типов
Не смертельно, но поправить надо.
Но лучше бы его через SRC показали
Это как?
Выкладывай, кнопку SPC видиш