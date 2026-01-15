Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 43

Movlat Baghiyev:

Добрый день ..

if (OrderType()==OP_SELL) CloseOpBuySell("BUY");

   if (OrderType()==OP_BUY) CloseOpBuySell("SELL");    

 

вот условие  мне нужно чтобы при открытии покупки закрывалась продажа и наоборот при таком написании будет срабатывать?

меня интересует просто левая часть OrderType()==OP_SELL

правая работает когда туда подставляешь какой либо сигнал 

Вопрос:"Будет ли срабатывать такое закрытие?" 

мало кода что бы понять. Если функция CloseOpBuySell и условия выбора ордеров написаны верно, то да 
Подскажите пожалуйста как прописать следующее: при срабатывании отложенного ордера закрыть  открытый в советнике .
 

Здравствуйте.

Прошу помощи.

Как узнать что убыток с начала суток, по закрытым позициям, составил 10%?

 
Artyom Trishkin:

...... первого бара какого тф вам нужны данные...


Советник стоит на М 5 а хочу получить значение индикатора с т.ф. один час.

 
mila.com:

Советник стоит на М 5 а хочу получить значение индикатора с т.ф. один час.

Ещё раз спрошу: вы хотите знать что было на прошлом часе на индикаторе на тф Н1, или вы хотите знать что происходит на индикаторе на тф Н1 в данный момент времени?
 

Не хочу в этом обществе показаться навязчивым, но мне так никто не объяснил откуда берется 0 в расчетах?

пост 413 

trader781:

Возможная потеря данных из-за преобразование типов

Не смертельно, но поправить надо. 

 
trader781:

Ну, может кто-нибудь и загрузит себе код дабы поковыряться в нём. Но лучше бы его через SRC показали - сразу видно его, и не нужно загружать, открывать, глядеть, потом удалять...
 
Artyom Trishkin:
Но лучше бы его через SRC показали 
Это как?
 
trader781:
Это как?

Выкладывай,  кнопку SPC видиш

 

