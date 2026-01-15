Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 41
Да, вы правы, просто код написан в таком стиле, что предыдущий оратор его не верно интерпретировал.
А проверить?
//| TestLogics.mq4 |
//| Copyright 2016, Artem A. Trishkin, Skype artmedia70 |
//| https://login.mql5.com/ru/users/artmedia70 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2016, Artem A. Trishkin, Skype artmedia70"
#property link "https://login.mql5.com/ru/users/artmedia70"
#property version "1.00"
#property strict
#property script_show_inputs
//--- input parameters
input int Value=0; // Количество имеющихся ордеров
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//---
if(Value>0) Alert("1. Количество ордеров=",Value);
else Alert("2. Это код после else");
{
Alert("3. Ордера отсутствуют");
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
блин, действительно, сейчас снова пересмотрел оригинал кода, и был не прав. Стиль написания какой-то кривой - сбил меня с толку.
Перепроверил, поубирал "лишнее"
деление на ноль никуда не исчезло
Потому что проверки нет, на то, чтобы делитель отличался от 0. Какоё смысл исполнять дальнейший код, когда ордеров нет и лоты 0?
Поставьте проверку
{
double avg_price=0;
price=0;
bool z=true;
double orderlots=0;
for(i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--)
{
if((OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)) && (OrderSymbol()==Symbol())
&& (OrderMagicNumber()==Magic) && (OrderType()==FindLastOType()))
{
price+=OrderOpenPrice()*OrderLots();
orderlots+=OrderLots();
}
}
if(orderlots==0) { return; } // если ничего нет - выходим
avg_price=NormalizeDouble(price / orderlots,Digits);
if(FindLastOType()==OP_BUY) tp=NormalizeDouble(avg_price+TakeProfit*Point(),Digits);
if(FindLastOType()==OP_SELL) tp=NormalizeDouble(avg_price-TakeProfit*Point(),Digits);
for(i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--)
{
if((OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)) && (OrderSymbol()==Symbol())
&& (OrderMagicNumber()==Magic) &&(OrderType()==FindLastOType()))
z=OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),0,tp,0);
if (!z)
Print("Ошибка функции модифицирования");
}
}
А вот лоты упустил, спасибо.
Да то что упустили - это нормально, не нормально не читать журнал, там это всё написано.
Я его и не собирался читать. Там написано "для проверки в маркете". Моих продуктов в маркете не будет никогда.
по поводу деления на ноль.
а как же то что выше? Он должен брать orderlots оттуда
{
price+=OrderOpenPrice()*OrderLots();
orderlots+=OrderLots();
}
}
if(orderlots==0) { return; } // если ничего нет - выходим
avg_price=NormalizeDouble(price / orderlots,Digits);
if(FindLastOType()==OP_BUY) tp=NormalizeDouble(avg_price+TakeProfit*Point(),Digits);
if(FindLastOType()==OP_SELL) tp=NormalizeDouble(avg_price-TakeProfit*Point(),Digits);
Я о журнале в тестере
Добавлено: Соберите код до нормального состояния, пересмотрите его, потом запустите в тестере и почитайте в журнале ошибки. Вы сюда даёте огрызки кода