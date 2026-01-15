Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1263
Это не для этого.
Спасибо, но все равно не понял, как вставлять в сообщение, и что за описание.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам
Valeriy Yastremskiy, 2020.09.25 12:32
Спасибо, но все равно не понял, как вставлять в сообщение, и что за описание.
Понял.) Юзабилити на высоте)
Здравствуйте, люди добрые!
Понадобилось мне создать динамический буфер одинаковых объектов,
так вот чтобы не нарушать парадигму требуется разместить ссылки на объекты класса внутри самого класса...
и что вы думаете компилятор грубо ругается на то что такого класса в природе не существует.
что делать? Наследование?
class MyClass { MyClass *m_arr[]; };
значит Вы используете другой класс, или опишите его выше или форвард описание добавьте
Все оказалось проще, перепутал амперсанд и звездочку.... С П А С И Б О!
Добрый день.
Есть ли какие-то варианты, помимо изменения темплейта графика, запретить запущенному эксперту торговать?
Кода этого эксперта нет. Задача останавливать и снова запускать его торговлю в соответствии с рыночными условиями.
Лично я нифига не понял... Может быть из-за воскресения?
у человека есть советник, но нет исходников. Но он хочет чтобы советник торговал например с часа X до часа Y. Или не торговал и не издавал звуков когда тёща в гостях.
есть смешной вариант - чтобы запретить советнику торговать, достаточно увести деньги на другой счёт... Нету денег, нету сделок :-)
Или запретить авто-торговлю на счёте через сайт. И то и другое делается через обращения в DC и местами существуют варианты когда это можно сделать программно.
принудительно породить маржин-кол, например если со встречных поз снимается маржа - залочить котлету.
открыть сто-пятьсот фантастичных отложек и зажрать лимит ордеров - советник нифига не сможет открыть
какие ещё есть сумасшедшие идеи ?
Подскажите пожалуйста, как замерить минимальную дискретность, одной итерации цикла while?
Пробую таким кодом, но не уверен что замеряю правильно.
Как сменить цвет фона выбранного пункта во всплывающей подсказке?
... я заходил в сервис >>> настройки >>> цвет - но не нашел что нужно, там есть несколько дефолтных ячеек которые нельзя изменять