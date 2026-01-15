Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 251

Здравствуйте. Хочу написать торговую панель для советника в двух версиях mql4 и mql5. С графическими объектами пока знаком мало, для создания подвижного меню использовал пример из класса CLabel стандартной библиотеки. В mql5 меню работает замечательно, а в mql4 нет. При смене периода графика объекты меню дублируются, их расположение относительно друг друга меняется. Наверно в mql4 в классе CLabel не хватает каких-то методов, которые есть в mql5? Может подскажите что нужно дополнительно прописать в этом классе, чтобы таких проблем не возникало. 

Также в коде примера к классу CLabel мне не ясно,ч что выполняют эти строки:

EVENT_MAP_BEGIN(CControlsDialog) 
  
EVENT_MAP_END(CAppDialog)
 
Указанные строки являются макросами, которые прописаны в файле Defines.mqh. Если дословно, то первая строка макроса передает управление в функцию обработки событий класса CControlsDialog, затем выполняются функции, прописанные между этими макросами, последний макрос передает управление классу CAppDialog

 
Спасибо, что-то начало проясняться) А можете дать ссылку на документацию по теме макросов? 

 
https://www.mql5.com/ru/docs/basis/preprosessor/constant

 int OnDeinit()

 

 {

   Alert("beg OnDeinit()");

 //  err=StringToInteger(err);

   //------------------------

   return(0);

   

   Alert("end OnDeinit()");

 }

   //OnDeinit();-----------

пеменная err описана как integer


Непонятно,в чем проблема

Получил сообщение

 
Не ясно в чем вопрос и где выдает ошибку. Если у Вас переменная err типа int, то для чего в закомментированной строке Вы ее пытаетесь преобразовать из типа string в int? В каком месте именно возникает ошибка?

 
В том-то и дело,что ошибки я не вижу,а предупреждение выдает implicut convertion integer to string.Подозреваю,что ошибка в компиляторе, хотя и  в это верится с трудом. В любом случае, надо разобраться.
 
buyanovпеменная err описана как integer     Непонятно,в чем проблема     Получил сообщение

В сообщении компилятора указана строка и позиция ошибки. Можно щелкнуть по строке с описанием (нижняя строка на рисунке) и курсор укажет ошибку в тексте программы. Функция DeInit выполняется перед самым удаление индикатора или советника с графика. Здесь, например, могут удаляться созданные графические элементы. Если действия, которые следует выполнять, отсутствуют (функция пустая) - функцию можно удалить... Если у Вас что-то вроде string x=125   исправьте на string x = (string)125

Вместо  err=StringToInteger(err);  лучше подойдет  err=StringToInteger((string)err);   хоть это и покажется кому-то смешным

 
мдас...

сделал,как Вы рекомендовали

поставил в функцию Ondеinit строку err=StringToInteger((string)err);ошибку не выдает.

но предупреждение implicit convthtion from string to number все равно осталось, видно терминал таки придется переустанавливать.

 
Выложите свою функцию OnDeinit - посмотрю. И сообщите, чего от нее хотите. Ошибку выдает MetaEditor. Имейте копию папки терминала. Вот здесь Alexey Viktorov сказал, как быстро переустановить

