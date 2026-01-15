Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 251
Здравствуйте. Хочу написать торговую панель для советника в двух версиях mql4 и mql5. С графическими объектами пока знаком мало, для создания подвижного меню использовал пример из класса CLabel стандартной библиотеки. В mql5 меню работает замечательно, а в mql4 нет. При смене периода графика объекты меню дублируются, их расположение относительно друг друга меняется. Наверно в mql4 в классе CLabel не хватает каких-то методов, которые есть в mql5? Может подскажите что нужно дополнительно прописать в этом классе, чтобы таких проблем не возникало.
Также в коде примера к классу CLabel мне не ясно,ч что выполняют эти строки:
Указанные строки являются макросами, которые прописаны в файле Defines.mqh. Если дословно, то первая строка макроса передает управление в функцию обработки событий класса CControlsDialog, затем выполняются функции, прописанные между этими макросами, последний макрос передает управление классу CAppDialog
Спасибо, что-то начало проясняться) А можете дать ссылку на документацию по теме макросов?
https://www.mql5.com/ru/docs/basis/preprosessor/constant
int OnDeinit()
{
Alert("beg OnDeinit()");
// err=StringToInteger(err);
//------------------------
return(0);
Alert("end OnDeinit()");
}
//OnDeinit();-----------
пеменная err описана как integer
Непонятно,в чем проблема
Получил сообщение
Не ясно в чем вопрос и где выдает ошибку. Если у Вас переменная err типа int, то для чего в закомментированной строке Вы ее пытаетесь преобразовать из типа string в int? В каком месте именно возникает ошибка?
В сообщении компилятора указана строка и позиция ошибки. Можно щелкнуть по строке с описанием (нижняя строка на рисунке) и курсор укажет ошибку в тексте программы. Функция DeInit выполняется перед самым удаление индикатора или советника с графика. Здесь, например, могут удаляться созданные графические элементы. Если действия, которые следует выполнять, отсутствуют (функция пустая) - функцию можно удалить... Если у Вас что-то вроде string x=125 исправьте на string x = (string)125
Вместо err=StringToInteger(err); лучше подойдет err=StringToInteger((string)err); хоть это и покажется кому-то смешным
мдас...
сделал,как Вы рекомендовали
поставил в функцию Ondеinit строку err=StringToInteger((string)err);ошибку не выдает.
но предупреждение implicit convthtion from string to number все равно осталось, видно терминал таки придется переустанавливать.
Выложите свою функцию OnDeinit - посмотрю. И сообщите, чего от нее хотите. Ошибку выдает MetaEditor. Имейте копию папки терминала. Вот здесь Alexey Viktorov сказал, как быстро переустановить