я окончательно запутался.
double blevel=OrderStopLoss()<Bid-Point*TS; у меня работает. SL идет за ценой только в прибыль.
double slevel=OrderStopLoss()>Ask+Point*TS; а вот эту вот я не знаю как добавить в else
они у меня не bool вроде.
Логика:
Если профит текущего выбранного в цикле ордера больше заданного, то если его стоплосс меньше (для Buy)/больше (для Sell) рассчитанного уровня стоплосс трала, то сместить стоп на новое значение.
Это если сильно вкратце.
А я разве не так предложил?
Не скрипта - советника. Путаете виды программ. Скрипт выполняется один раз после загрузки на график, а потом удаляется. Если он не зацикленный. Вряд ли кто-то будет делать зацикленный скрипт для закрытия позиций.
со слов автора:Вот немного измененный стандартный скрипт MT4 close.mq4
Поместите файл в папку MetaTrader\experts\Scripts,
Значит его скрипт работает одноразово - накинул на график - скрипт отработал (закрыл позиции) и выгрузился.
А вам не скрипт нужен, а советник.
Ну я ж говорю - я тоже супервнимательно глядел твой код. Значит - анекдот про меня
ЗЫ. Правда мой код возвращает четыре значения: High/Low/Highest/Lowest, а твой только High и Low, и мой проверяет успешность копирования данных (правда не всех), а твой нет...
Вот так мой код проверяет полное копирование нужных данных:
//| sFindRangeByCandlesBody.mq4 |
//| Copyright 2016, Artem A. Trishkin, Skype artmedia70 |
//| https://login.mql5.com/ru/users/artmedia70 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2016, Artem A. Trishkin, Skype artmedia70"
#property link "https://login.mql5.com/ru/users/artmedia70"
#property version "1.00"
#property strict
#property script_show_inputs
//--- input parameters
input int Begin=1; // Бар начала диапазона поиска
input int RangeBars=20; // Диапазон поиска
//---
int bars=Bars(Symbol(),PERIOD_CURRENT);
int begin=(Begin<0?0:Begin>bars-3?bars-3:Begin);
int rangeBars=(RangeBars<2?2:
RangeBars>bars-begin?bars-begin:
RangeBars); // Диапазон поиска
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//---
MqlRates array[];
double high=0, low=0;
int highest=-1, lowest=-1;
if(CopyRates(Symbol(),PERIOD_CURRENT,begin,rangeBars,array)==rangeBars) {
ArraySetAsSeries(array,true);
high=GetHighestValue(begin,array,highest);
low=GetLowestValue(begin,array,lowest);
}
Print("High=",DoubleToString(high,Digits()),", Highest=",highest,", Low=",DoubleToString(low,Digits()),", Lowest=",lowest);
}
//+------------------------------------------------------------------+
double GetHighestValue(int bar_begin, MqlRates &array[], int &bar_highest){
int sz=ArraySize(array);
if(sz==0) return(-1);
double high=DBL_MIN;
bar_highest=-1;
for(int i=0; i<sz; i++) {
double value=fmax(array[i].open,array[i].close);
if(value>high) {
high=value;
bar_highest=bar_begin+i;
}
}
return(high);
}
//+------------------------------------------------------------------+
double GetLowestValue(int bar_begin, MqlRates &array[], int &bar_lowest){
int sz=ArraySize(array);
if(sz==0) return(-1);
double low=DBL_MAX;
bar_lowest=-1;
for(int i=0; i<sz; i++) {
double value=fmin(array[i].open,array[i].close);
if(value<low) {
low=value;
bar_lowest=bar_begin+i;
}
}
return(low);
}
//+------------------------------------------------------------------+