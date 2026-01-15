Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2298

ANDREY #:

 Я хочу объявить массив во включаемом файле как на скрине выше. А потом заполнить его значениями из Советника mql4.  А раньше я  заполнял его значениями путем их ручного копирования из ЕКСЕЛЯ.
В результате заполнения массива из Советника , я хочу что он стал таким как на скрине ниже. Это все что я хочу... но пока не могу.

Тогда вам придётся освоить файловые операции, ссылку на документацию по которым я вам уже давал, совершить "побег из песочницы" (например, используя симлинк или биндинг), написать код, который будет явно открывать, переписывать и закрывать файл STOP.mqh

 
JRandomTrader #:

Спасибо. Именно эта информация мне и была нужна изначально. Все ясно и понятно. Понятно что сделать то что я хочу не так уж и просто.

Сожалею что раньше не проиллюстрировал свое желание скринами. На этом я успокаиваюсь с этим вопросом.

 
ANDREY #:

Вы всё время говорили про инициализацию массива, а не про изменение файла исходного текста программы.

Про изменение исходного текста вам несколько раз говорили, что это невозможно, по крайней мере, на данном уровне.

 
JRandomTrader #:

а не про изменение файла исходного текста программы.


А правильно я понимаю что изменение исходного файла исходного текста программы , в конечном итоге нужно для того что бы инициализировать массив во включаемом файле. Что бы включаемый файл с инициализированным массивом выглядел как на скрине.  Если я понимаю правильно, тогда , как мне кажется, я говорил об инициализации , но не знал что она требует изменение файла  исходного текста программы. Не знал и возможно не понял , если мне об этом говорили.


 

 
ANDREY #:

Я Вам писал, но Вы не на то обратили внимание.


 
Что-то мне кажется, что Андрей никак не может или не хочет понять, что файл с массивом, не важно .csv или .bin пусть хоть .txt и файл .mqh совершенно несовместимы и имеют разное предназначение. 
 
ANDREY #:

Ваш включаемый файл и есть часть исходного текста программы. И да, этот файл - не сам массив, а только данные для его инициализации. После компиляции никакой связи этого файла с массивом нет.

 
JRandomTrader #:
После компиляции никакой связи этого файла с массивом нет.

Но после компиляции инициализированный массив продолжает лежать в этом же включаемом файле. И этот включаемый файл с инициализированным массивом я могу подключить к другому Советнику. Значит связь этого включаемого файла с массивом который в нем лежит остается после компиляции Или я не так Вас понял?

 
Alexey Viktorov #:
или не хочет понять

Вы намекаете на то что я злоумышленник :):):):) Просто очень много новой для меня информации и я ее не усваиваю так быстро как мне и всем хотелось бы.. Но главное , из того что я хотел понять .... я понял.  А сейчас я просто пытаюсь понять детали до тех пор пока собеседники считают нужным со мной общаться.

 
ANDREY #:

Но после компиляции инициализированный массив продолжает лежать в этом же включаемом файле. И этот включаемый файл с инициализированным массивом я могу подключить к другому Советнику. Значит связь этого включаемого файла с массивом который в нем лежит остается после компиляции Или я не так Вас понял?

Нет. Массив не лежит в файле.В файле массив объявляется, также, возможно, в файле лежат данные для инициализации массива. Массив лежит в памяти и на файл не отображается.

Файлы .mq4 .mqh принципиально ничем друг от друга не отличаются и используются только и исключительно во время компиляции.

Это как если мы взяли файл с текстом на русском, вставили туда абзац из другого файла на русском, а потом перевели весь текст на английский и положили в третий файл.

Тот, кто читает этот третий файл, может вообще не знать о существовании второго.

