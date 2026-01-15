Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2292
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо за ценную информацию. Если я правильно понял FileFlush из языка MQL5 . А я пишу код пока на MQL4
Правильно ли я понял что для четверки функция FileFlush не подходит. Если не подходит , то какую альтернативу ей можете посоветовать для решения моей проблемы именно на MQL4 ?
И еще... правильно ли я понял, что FileFlush запишет данные не в включаемый файл mqh а в файл стороннего приложения , например сvv ?
Еще раз спасибо.
А открыть документацию по mql4 и посмотреть там мама запретила? А почитать и понять, что если в функцию подаётся хендл файла, то и запись будет именно в этот файл, не судьба…
Спасибо за ценную информацию
Если я Вас правильно понял, Вы предлагаете писать массив не в включаемый файл mqh , а в файл стороннего приложения типа сvv и ему подобных. Это делать я уже умею.
Но я хочу научиться записывать из программы на mql 4 данные именно в файл mqh. Если это возможно.
Ой, Господи, куда я встрял по своей невнимательности? Андрей, все мои подсказки не имеют никакой пользы. Не обращайте на них внимания.
Ой, Господи, куда я встрял по своей невнимательности?
Я сам часто бываю невнимателен... поэтому отношусь с пониманием к Вашему раскаянию...:):):)... Но считаю что по любому ваша информация, пусть даже и не совсем по теме была очень ценной для меня.
Правильно я понял что из программы во время ее исполнения записывать данные в файл mqh невозможно. Из исполняемой программы можно записывать данные только файл сторонних приложений , например в cvv ?
Правильно я понял что из программы во время ее исполнения записывать данные в файл mqh невозможно.
Правильно.
Правильно.
Спасибо за ценную информацию. Теперь в моих мозгах все разложилось по правильным полочкам по этому вопросу.
Из этого я сделал выводы о том, что в файл mqh можно записывать данные(например, в массив)
1.Путем копирования этих данных из стороннего приложения . Например из таблицы ЕКСЕЛЬ
2.Путем записи этих данных вручную. Но это конечно очень обременительно и утомительно.
3.Записывать данные в массив в файл mqh при помощи цикла for() к сожалению невозможно.
Но я хочу научиться записывать из программы на mql 4 данные именно в файл mqh. Если это возможно.
Андрей, это Вам не нужно. Этот файл для функций и переменных.
Андрей, это Вам не нужно. Этот файл для функций и переменных.
Спасибо за ценную информацию. Теперь я это понял... не нужно, потому что невозможно.
Возможно при помощи WinApi, но этот файл предназначен для функций, которые часто используются, для сокращения кода. Просто вызываете функцию в разных местах кода из подключаемого файла. А для данных есть стандартная возможность хранения файлов, которые находятся в песочнице \MQL4\Files. Примите это как данность. Так правильно.
Правильно ли я Вас понял ? Например, в Советнике я создал массив с данными
double Sx5[200000][7];
void OnTick()
{
}
И в коде этого Советника я заполняю элементы этого массива значениями. И после этого этот массив со значениями можно положить в папку ФАЙЛЫ?
И после этого в папке ФАЙЛЫ будет лежать файл с проинициализированным массивом Sx5[200000][7] ?.И после этого массив из этого файла я смогу скопировать ВРУЧНУЮ во включаемый файл mqh.?
Тогда у меня вопрос - при помощи какого кода, или функции можно положить заполненный в Советнике массив в папку ФАЙЛЫ? И что нужно выбирать из МАСТЕРА для создания файла который я положу в папку ФАЙЛЫ применительно к mql4 ? То есть, я сначала должен создать пустой файл для папки ФАЙЛЫ. Он ляжет в эту папку. И после этого , в коде Советника я должен положить заполненный массив в созданный пустой файл в папке ФАЙЛЫ?
Спасибо.
Правильно ли я Вас понял ? Например, в Советнике я создал массив с данными
double Sx5[200000][7];
void OnTick()
{
}
И в коде этого Советника я заполняю элементы этого массива значениями. И после этого этот массив со значениями можно положить в папку ФАЙЛЫ?
И после этого в папке ФАЙЛЫ будет лежать файл с проинициализированным массивом Sx5[200000][7] ?.И после этого массив из этого файла я смогу скопировать во включаемый файл mqh.?
Тогда у меня вопрос - при помощи какого кода, или функции можно положить заполненный в Советнике массив в папку ФАЙЛЫ? И что нужно выбирать из МАСТЕРА для создания файла который я положу в папку ФАЙЛЫ?
Спасибо.
Попроще Андрей.
Из всех прочитанных мной, ваших постов я понял что, Вам нужно прочитать файл (эксель, обязательно с расширением .csv),
и записать его в массив STOP[ ] [ ] .