ANDREY #:

Спасибо за ценную информацию. Если я правильно понял   FileFlush  из языка MQL5 . А я пишу код пока на  MQL4
Правильно ли я понял что для четверки функция   FileFlush   не подходит. Если не подходит , то какую альтернативу ей можете посоветовать для решения моей проблемы именно на MQL4 ? 

 И еще... правильно ли я понял, что  FileFlush  запишет данные не в включаемый файл mqh  а в файл стороннего приложения , например сvv ?

Еще раз спасибо.

А открыть документацию по mql4 и посмотреть там мама запретила? А почитать и понять, что если в функцию подаётся хендл файла, то и запись будет именно в этот файл, не судьба

 
ANDREY #:

Спасибо за ценную информацию

Если я Вас правильно понял, Вы предлагаете писать массив не в включаемый файл mqh , а в файл стороннего приложения типа сvv и ему подобных. Это делать я уже умею.
Но я хочу научиться записывать из программы на mql 4  данные именно в файл  mqh. Если это возможно.

Ой, Господи, куда я встрял по своей невнимательности? Андрей, все мои подсказки не имеют никакой пользы. Не обращайте на них внимания.

 
Alexey Viktorov #:
Ой, Господи, куда я встрял по своей невнимательности?

Я сам часто бываю невнимателен... поэтому отношусь с пониманием к Вашему раскаянию...:):):)... Но считаю что по любому ваша информация, пусть даже и не совсем по теме была очень ценной для меня. 

Правильно я понял что из  программы во  время ее исполнения  записывать данные в файл mqh  невозможно. Из исполняемой программы можно записывать данные только файл сторонних приложений , например в cvv ?

 
ANDREY #:


Правильно я понял что из  программы во  время ее исполнения  записывать данные в файл mqh  невозможно. 

Правильно.

 
Alexey Viktorov #:

Правильно.

Спасибо за ценную информацию. Теперь в моих мозгах все разложилось по правильным полочкам по этому вопросу.

Из этого я сделал выводы о том, что в файл mqh  можно записывать данные(например, в массив) 
1.Путем копирования этих данных из стороннего приложения . Например из таблицы ЕКСЕЛЬ
2.Путем записи этих данных вручную. Но это конечно очень обременительно и утомительно.
3.Записывать данные в массив в файл  mqh при помощи цикла for() к сожалению  невозможно.

 
ANDREY #:

Но я хочу научиться записывать из программы на mql 4  данные именно в файл  mqh. Если это возможно.

Андрей, это Вам не нужно. Этот файл для функций и переменных.

 
Aleksei Stepanenko #:

Андрей, это Вам не нужно. Этот файл для функций и переменных.

Спасибо за ценную информацию. Теперь я это понял... не нужно, потому что невозможно.

 
Возможно при помощи WinApi, но этот файл предназначен для функций, которые часто используются, для сокращения кода. Просто вызываете функцию в разных местах кода из подключаемого файла. А для данных есть стандартная возможность хранения файлов, которые находятся в песочнице \MQL4\Files. Примите это как данность. Так правильно.
 
Aleksei Stepanenko #:
Возможно при помощи WinApi, но этот файл предназначен для функций, которые часто используются, для сокращения кода. Просто вызываете функцию в разных местах кода из подключаемого файла. А для данных есть стандартная возможность хранения файлов, которые находятся в песочнице \MQL4\Files. Примите это как данность. Так правильно.

Правильно ли я Вас понял ?  Например, в Советнике я создал массив с данными 

double Sx5[200000][7];

void OnTick()

{

}

И в коде этого Советника я заполняю элементы этого массива значениями. И после этого этот массив со значениями можно положить в папку ФАЙЛЫ?

И после этого в папке ФАЙЛЫ будет лежать  файл с проинициализированным массивом Sx5[200000][7] ?.И после этого массив из этого файла я смогу скопировать ВРУЧНУЮ  во включаемый  файл mqh.?
Тогда у меня вопрос - при помощи какого кода, или функции  можно положить заполненный в Советнике  массив в папку ФАЙЛЫ? И что нужно выбирать из МАСТЕРА для создания файла который я положу в папку ФАЙЛЫ применительно к mql4 ? То есть, я сначала должен создать пустой файл для папки ФАЙЛЫ. Он ляжет в эту папку. И после этого , в коде Советника  я должен положить заполненный массив в созданный пустой файл в папке ФАЙЛЫ?


Спасибо.

 
ANDREY #:

Правильно ли я Вас понял ?  Например, в Советнике я создал массив с данными 

double Sx5[200000][7];

void OnTick()

{

}

И в коде этого Советника я заполняю элементы этого массива значениями. И после этого этот массив со значениями можно положить в папку ФАЙЛЫ?

И после этого в папке ФАЙЛЫ будет лежать  файл с проинициализированным массивом Sx5[200000][7] ?.И после этого массив из этого файла я смогу скопировать во включаемый  файл mqh.?
Тогда у меня вопрос - при помощи какого кода, или функции  можно положить заполненный в Советнике  массив в папку ФАЙЛЫ? И что нужно выбирать из МАСТЕРА для создания файла который я положу в папку ФАЙЛЫ?


Спасибо.

Попроще Андрей.

Из всех прочитанных мной, ваших постов я понял что, Вам нужно прочитать файл (эксель, обязательно с расширением .csv),

и записать его в массив STOP[ ] [ ] . 

