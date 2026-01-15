Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2293
Хорошая статья
В 4ке работа с файлами по синтаксису такая же.
То есть в папке ФАЙЛЫ будет храниться файл сторонней программы ? Бинарный файл с расширением BIN? А я почему то думал что в этой папке будет лежать файл из списка МАСТЕРА MQL ....
Спасибо. Очень ценная информация на будущее...
Попроще Андрей.
Из всех прочитанных мной, ваших постов я понял что, Вам нужно прочитать файл (эксель, обязательно с расширением .csv),
и записать его в массив STOP[ ] [ ] .
На самом деле мне нужно, применительно к MQL4 понять и научиться как наиболее быстро и без ошибок изменить данные в файле mqh?
Например в файле mqh у меня лежит заполненный массив из 100 000 строк и 5 столбцов. Из всех этих заполненных значений мне нужно изменить в файле mqh только 200 000 значений.
Как это сделать самым оптимальным образом? Я теперь понял что исполняемым Советником который обращается к этому mqh файлу с 500 000 значений изменить 200 000 значений в этом mqh файле нельзя. Можно изменить значения этого mqh файла только если Советник не будет к нему обращаться в ходе своего исполнения. Но даже при этом изменить данные в самом файле mqh , как я понял, все равно будет невозможно. Как я понял , для изменения данных в файле mqh нужно будет в папу ФАЙЛЫ в песочнице класть другой файл с вышеуказанным массивом , значения которого изменились в Советнике .... А вот с этого места я уже начал понимать все очень смутно... С каким расширением должен быть файл в папке ФАЙЛЫ??? Как из Советника массив с измененными значениями должен попасть в папку ФАЙЛЫ ?Как новые значения из файла в папке ФАЙЛЫ должны попасть в файл mqh?
И я так и не понял каким образом в файл mql заносить 500 000 значений? Не вручную же... Можно конечно записать их из Советника в файл cvv, а потом вручную из cvv скопировать в mqh. Но мне кажется есть какой то более оптимальный способ , которого я пока не знаю.
Как мне кажется , здесь мне дали информацию с ответом на мой вопрос. Но я пока сразу не въезжаю поскольку очень много деталей этого процесса и информации с ответом на мой вопрос тоже очень много. Было бы оптимальным для меня если бы мне объяснили схематично в общих чертах. И тогда от общего к частному мне будет легче разобраться.
Спасибо
В файле .mqh вы ничего не сможете изменить с помощью кода mql4 никогда¡¡¡ Либо сторонней программой, что вам пока недоступно…
Спасибо. Это я понял еще в начале нашего сегодняшнего разговора . В том числе благодаря Вам. А то что я еще не понял я изложил в посте вышеИзвините ... так же был невнимателен.... То есть не смогу изменить mqh файл не только из кода советника , который исполняется, но и в принципе не смогу его изменить при помощи любого советника или любой другой программы на mql 4.
Тогда скажите - а не изменить, а первоначально заполнить значениями пустой массив который лежит в включаемом файле mqh , я смогу при помощи кода mql4?
Например в файле mqh у меня лежит заполненный массив из 100 000 строк и 5 столбцов.
Перефразирую. У Вас в файле csv, который лежит в папке \MQL4\Files и создается не в ручную, а Вашим советником, хранятся данные, в виде чисел с разделителями ";" и "перенос строки". Дальше Ваш советник может в любой момент прочитать этот файл и заполнить свой массив этими данными. Далее советник изменяет данные в массиве по своему усмотрению и перезаписывает файл новыми данными. Файл продолжает храниться в папке \MQL4\Files до нового сеанса.
Mqh Вам не нужен!
Да, вы можете заполнить пустой (динамический) массив программно.
Спасибо. Это я понял еще в начале нашего сегодняшнего разговора .
Забудьте совсем о массиве расположенном в файле .mqh навсегда.
Этот массив подключается в советник при компиляции и никогда физически не меняется. Сколько не сделали изменений в массиве, все его данные будут в первоначальном состоянии при следующем запуске советника.
Даже если вы откомпилируете советник использующий этот массив, затем внесёте вручную изменения и без повторной компиляции советника запустите его (советник) вы увидите массив содержащий данные в момент компиляции.