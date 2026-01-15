Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2251
Большое спасибо за совет!
Если несложно, сориентируйте, пожалуйста.
По вашему совету - булевая функция профитной сделки:
Каким образом делать сброс флага именного в конце дневной свечи? В участке выложенного когда, сброс флага происходит на каждом проходе (на каждом тике), а как задать сброс именно по закрытию текущей дневной свечи...
Еще раз - спасибо!
Закрытие текущей свечи, в данном случае, ни чем не отличается от открытия следующей свечи.
Да, спасибо.
Но как это реализовать ... Сброс флага не на каждом тике, а на закрытии текущей/открытии следующей свечи...
Каким образом делать сброс флага именного в конце дневной свечи?
Сравнивайте время открытия дневной свечи iTime(NULL,PERIOD_D1,0) с временем закрытия профитной сделки
datetime position_time = PositionGetInteger(POSITION_TIME);
коллеги - гляньте плз по моему запросу время будет. Сам справку по МТ5 IDE читаю. Там по МТ 4 - можно было привязку к дню года сделать типа YearOfDay (), тут как то по-элегантнее может можно...
читаю справку кода со временем работы.
вот так мне понятно и суммировать дальше по СРЕДНЕЙ цене по каждому году суммируя день - года и примерно 31 илли 30 дней делать - выделять на графике снизу,
типа средняя цена за 5 лет, то например, 10 день каждого года его цена суммируется по каждому году из 5 лет, если она больше нуля и эта цифра выводится точкой на график, но хотелось бы как-нибудь по - элегантнее (и то пока мне не известно, как цену символа узнать в выбранный день года - для построения графика средних цен по годам):
и далее уже через iOpen() или iClose() по аналогам в МТ5 - по - барно и по - годно - складывать соответствующие цены дней соответствующих и делить на кол-во лет и рисовать в индикаторе - это возможное решение "в лоб" и то если получится... хотелось бы решение по - элегантнее:
"RSI_gm%Lvl"
Дайте это индикатор - я посмотрю.
Да, спасибо.
Большое спасибо!
Извините, я не уточнил - это МТ4
вот индикаторы, на каждом тике, все работают нормально, кроме этого РСИ
Пробуйте этот
Ростислав, Вы гений) Спасибо большое.
Если не секрет, скажите пожалуйста, в чём было дело? Мне как маленькому кодеру интересно