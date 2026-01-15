Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2217

Всем доброе время суток .  Можно ли запустить тестер стратегий без советника ? Платформа МТ 5 Спасибо заранее всем кто откликнится
 
Ну.., можно запустить его с индикатором, например

 
Спасибо попробую
 
Добрый день! вопрос по архитектуре виндоус! Как сделать так чтобы папка Терминал шла не в ADDDATA а как раньше при 4 версии в папку программы (есть желание поместить терминал на общий диск на сервере что бы все шло через него) - а приходиться заходить на каждый комп что бы в нем менять индикаторы и прочие
 
Читайте о режиме portable

Запуск платформы - Для продвинутых пользователей - Начало работы - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
По завершении установки в меню "Пуск" создается группа программ торговой платформы, а на рабочем столе дополнительно помещается ярлык...
 
не совсем понимаю синтаксис = с пробелами и без них ошибка

 
"C:\Alpari 2107\terminal.exe" /portable


 
создал такую же папку перенес ее на диск ц говорит недопустимый ключ

 
В свойствах ярлыка пропишите (у меня так):


и запускайте с него.

 
или /portable вынесите за кавычки. Кавычки должны закрываться после .exe

