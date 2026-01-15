Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2217
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Всем доброе время суток . Можно ли запустить тестер стратегий без советника ? Платформа МТ 5 Спасибо заранее всем кто откликнится
Ну.., можно запустить его с индикатором, например
Ну.., можно запустить его с индикатором, например
Добрый день! вопрос по архитектуре виндоус! Как сделать так чтобы папка Терминал шла не в ADDDATA а как раньше при 4 версии в папку программы (есть желание поместить терминал на общий диск на сервере что бы все шло через него) - а приходиться заходить на каждый комп что бы в нем менять индикаторы и прочие
Читайте о режиме portable
Читайте о режиме portable
не совсем понимаю синтаксис = с пробелами и без них ошибка
не совсем понимаю синтаксис = с пробелами и без них ошибка
"C:\Alpari 2107\terminal.exe" /portable
создал такую же папку перенес ее на диск ц говорит недопустимый ключ
создал такую же папку перенес ее на диск ц говорит недопустимый ключ
В свойствах ярлыка пропишите (у меня так):
и запускайте с него.
создал такую же папку перенес ее на диск ц говорит недопустимый ключ
или /portable вынесите за кавычки. Кавычки должны закрываться после .exe