Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2218

Новый комментарий
 
Andrey Kipyatkov #:


создал такую же папку перенес ее на диск ц говорит недопустимый ключ

Попробуйте пошагово зайти и запустить


Проверьте наличие доступа к папке(есть ли права для входа и запуска)

 
Tretyakov Rostyslav #:

Попробуйте пошагово зайти и запустить


Проверьте наличие доступа к папке(есть ли права для входа и запуска)


у меня получилось запустить  - проблема 2 уровня он не добавляет индикаторы на график 

система такая у меня есть мак на нем через паралельс установлен винда - и я использую не диск внутри винды а Айклауд (его видит винда и спокойно с ним работает) на нем я смог открыть терминал через /ключ но индикаторы не добавляются на график (если перенести свои он их видит + создает шаблоны)


https://drive.google.com/file/d/1MPxNJZVQ9-exdbm-u7oqiy9kE7FJwW1l/view?usp=sharing&nbsp;


видео процесса по ссылке


и вот итоговая ошибка 556
 
Andrey Kipyatkov #:


у меня получилось запустить  - проблема 2 уровня он не добавляет индикаторы на график 

система такая у меня есть мак на нем через паралельс установлен винда - и я использую не диск внутри винды а Айклауд (его видит винда и спокойно с ним работает) на нем я смог открыть терминал через /ключ но индикаторы не добавляются на график (если перенести свои он их видит + создает шаблоны)


https://drive.google.com/file/d/1MPxNJZVQ9-exdbm-u7oqiy9kE7FJwW1l/view?usp=sharing&nbsp;


видео процесса по ссылке


и вот итоговая ошибка 556

Здесь однозначно проблема с правами доступа, но для начала я бы попробовал использовать диск внутри винды.

Увы больше ничем помочь не могу, т.к. не сталкивался таким.

 
Tretyakov Rostyslav #:

Здесь однозначно проблема с правами доступа, но для начала я бы попробовал использовать диск внутри винды.

Увы больше ничем помочь не могу, т.к. не сталкивался таким.

с винды все работает идеально и сразу была идея что так как осциляторы и тресковые индикаторы даже не в папке терминала а где то внутри - они просто подгружаються - не работают "пользавательские" что в папке программы и свои - ошибку 556 гуглил не нашел даже в справочнике мета трейдера - будто она вообще виндоус

 
Andrey Kipyatkov #:

с винды все работает идеально и сразу была идея что так как осциляторы и тресковые индикаторы даже не в папке терминала а где то внутри - они просто подгружаються - не работают "пользавательские" что в папке программы и свои - ошибку 556 гуглил не нашел даже в справочнике мета трейдера - будто она вообще виндоус

Здесь есть ветки по яблочным вариациям, вопрос лучше туда адресовать. Винда на маке немного не та винда)
 
Andrey Kipyatkov #:

с винды все работает идеально и сразу была идея что так как осциляторы и тресковые индикаторы даже не в папке терминала а где то внутри - они просто подгружаються - не работают "пользавательские" что в папке программы и свои - ошибку 556 гуглил не нашел даже в справочнике мета трейдера - будто она вообще виндоус

556 - ошибка доступа
 

Всем привет. Помогите пожалуйста. Пишу индикатор ZigZag.(MQL5) Фракталы рисует, но мне нужно нарисовать среднее значение  фракталов (кол-во фракталов указываю во внешних параметрах).

ZigZag рисует. написал блок для расчета среднего значения. И все... с этим блоком не работает. Посмотрите пожалуйста где ошибка.

double ma[]; // Объявляю массив для записи фракталов ZigZag

      ArrayResize(ma,period_zig); // Задаю размер массива. period_zig - кол-во фракталов ZigZag которые нужно взять для рассчета

      int size=ArraySize(ma); // Размер массива

      int k=size; // переменная для счетчика

      for(int j=0; k>0; j--) // перебираем бары с право на лево до тех пор пока не заполним массив значениями

        {

         if(ZigZagBuffer[i-j]!=EMPTY_VALUE) // если на баре [j-i] значение не равно пустому значению то

           {

            ma[k]=ZigZagBuffer[i-j]; // записываем в ячейку найденое значение

            k--; // уменьшаем счетчик

           }

        }

      double sum=0; // переменная для суммы значений массива

      for(int q=0; q<size; q++) // перебираем массив

         sum+=ma[q]; // суммирую все значения

      if(size!=0) // проверяю, чтобы не делить на ноль

         maBuffer[i]=sum/size; // записываем среднее значение 

 Не могу понять почему не считает((((

 
Robert Sadamon #:

Всем привет. Помогите пожалуйста. Пишу индикатор ZigZag.(MQL5) Фракталы рисует, но мне нужно нарисовать среднее значение  фракталов (кол-во фракталов указываю во внешних параметрах).

ZigZag рисует. написал блок для расчета среднего значения. И все... с этим блоком не работает. Посмотрите пожалуйста где ошибка.

 Не могу понять почему не считает((((

Здравствуйте. Пробовали искать проблему отладчиком?

 
Andrei Sokolov #:

Здравствуйте. Пробовали искать проблему отладчиком?

Андрей привет. С индикатором отладчик почему то у меня не работает.

Думаю оформить в виде функции и в тестовом советнике смотреть. Но может кто  увидит проблему сразу. Код же простой, а я "заблудился в трех соснах"

 
Robert Sadamon #:
Андрей привет. С индикатором отладчик почему то у меня не работает.

Возможно нет/не там точки остановки.

1...221122122213221422152216221722182219222022212222222322242225...2693
Новый комментарий