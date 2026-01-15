Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2218
создал такую же папку перенес ее на диск ц говорит недопустимый ключ
Попробуйте пошагово зайти и запустить
Проверьте наличие доступа к папке(есть ли права для входа и запуска)
у меня получилось запустить - проблема 2 уровня он не добавляет индикаторы на график
система такая у меня есть мак на нем через паралельс установлен винда - и я использую не диск внутри винды а Айклауд (его видит винда и спокойно с ним работает) на нем я смог открыть терминал через /ключ но индикаторы не добавляются на график (если перенести свои он их видит + создает шаблоны)
https://drive.google.com/file/d/1MPxNJZVQ9-exdbm-u7oqiy9kE7FJwW1l/view?usp=sharing
видео процесса по ссылке
Здесь однозначно проблема с правами доступа, но для начала я бы попробовал использовать диск внутри винды.
Увы больше ничем помочь не могу, т.к. не сталкивался таким.
с винды все работает идеально и сразу была идея что так как осциляторы и тресковые индикаторы даже не в папке терминала а где то внутри - они просто подгружаються - не работают "пользавательские" что в папке программы и свои - ошибку 556 гуглил не нашел даже в справочнике мета трейдера - будто она вообще виндоус
Всем привет. Помогите пожалуйста. Пишу индикатор ZigZag.(MQL5) Фракталы рисует, но мне нужно нарисовать среднее значение фракталов (кол-во фракталов указываю во внешних параметрах).
ZigZag рисует. написал блок для расчета среднего значения. И все... с этим блоком не работает. Посмотрите пожалуйста где ошибка.
double ma[]; // Объявляю массив для записи фракталов ZigZag
ArrayResize(ma,period_zig); // Задаю размер массива. period_zig - кол-во фракталов ZigZag которые нужно взять для рассчета
int size=ArraySize(ma); // Размер массива
int k=size; // переменная для счетчика
for(int j=0; k>0; j--) // перебираем бары с право на лево до тех пор пока не заполним массив значениями
{
if(ZigZagBuffer[i-j]!=EMPTY_VALUE) // если на баре [j-i] значение не равно пустому значению то
{
ma[k]=ZigZagBuffer[i-j]; // записываем в ячейку найденое значение
k--; // уменьшаем счетчик
}
}
double sum=0; // переменная для суммы значений массива
for(int q=0; q<size; q++) // перебираем массив
sum+=ma[q]; // суммирую все значения
if(size!=0) // проверяю, чтобы не делить на ноль
maBuffer[i]=sum/size; // записываем среднее значение
Не могу понять почему не считает((((
Здравствуйте. Пробовали искать проблему отладчиком?
Андрей привет. С индикатором отладчик почему то у меня не работает.
Думаю оформить в виде функции и в тестовом советнике смотреть. Но может кто увидит проблему сразу. Код же простой, а я "заблудился в трех соснах"
Возможно нет/не там точки остановки.