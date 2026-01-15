Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2076
Еще надо учесть, Европа перешла на зимнее время. 4 ноября торги закончились в 23:00, а 11 ноября в 24:00. Две или 3 недели окончание в 23:00.
Разные брокеры переходят лето/зима по разному.
Также бывают дыры в истории. До нескольких минут.
Доброго времени суток всем! Для тестирования написан простенький скрипт добавления верт линий с текстом.
datetime d=D'20.01.2019';
int p=iBarShift(0,0,d);
int start()
{
// параметры линии "d"
ObjectCreate("dl", OBJ_VLINE, 0, d,0); // создание линии (имя, команда создания, окно, время, цена)
ObjectSetInteger(0,"dl",OBJPROP_STYLE,1); // стиль линии
ObjectSet("dl", OBJPROP_COLOR, Red); // цвет линии
ObjectSet("dl", OBJPROP_WIDTH, 1); // толщина линии
//параметры текста "d"
ObjectCreate("dt", OBJ_TEXT, 0, d, High[p]-5); // создание текста
ObjectSetInteger(0,"dt", OBJPROP_COLOR, Blue); // цвет
ObjectSetDouble(0,"dt",OBJPROP_ANGLE,90); // угол направление текста
ObjectSetString(0,"dt",OBJPROP_TEXT, "TEXT1"); // описание
ObjectSetInteger(0,"dt",OBJPROP_FONTSIZE,8); // размер шрифта
return(0);
}
Привязка текста не по пикселям, а по графику. Все строится правильно. НО! не могу никак справиться с одним нюансом: Нужно чтобы выравнивание текста было с нижнего края (при любом движении графика текст должен "липнуть" к нижнему краю). У меня сейчас жесткая привязка к хаю нужного бара. Пробовал по условию перестраивать (если выходит за границы, то перестрой к нижнему пикселю координату Y) но что-то не фурычет
Кто-нибудь дайте подсказку в каком направлении копать
Доброго времени суток всем! Для тестирования написан простенький скрипт добавления верт линий с текстом.
...
Кто-нибудь дайте подсказку в каком направлении копать
В этом посмотри. Как то писалось:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам
khasan kayumov, 2022.11.12 05:57приветствую всех! нужна ваша помощь . как прикрепить буфера к индикатору CurrencyPowerMeterWithNotes?
сейчас какой последний билд терминала ???
У меня №1353 от 16 дек 2021.
билд обновился скрипт "период конвертер" так и не исправили
Чет, не обновляется... Наверное, до моего брокера еще не дошло.
добавь от метаквотов счет демо ....и обновится