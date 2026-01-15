Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2076

Еще надо учесть, Европа перешла на зимнее время. 4 ноября торги закончились в 23:00, а 11 ноября в 24:00. Две или 3 недели окончание в 23:00.

Разные брокеры переходят лето/зима по разному.

Также бывают дыры в истории. До нескольких минут.

 
В выходные торговли нет, а в остальное время условие выполняется.
 

Доброго времени суток всем! Для тестирования написан простенький скрипт добавления верт линий с текстом.


datetime d=D'20.01.2019';

int      p=iBarShift(0,0,d);

int start()

  {

// параметры линии "d"

  ObjectCreate("dl", OBJ_VLINE, 0, d,0);                 // создание линии (имя, команда создания, окно, время, цена)

   ObjectSetInteger(0,"dl",OBJPROP_STYLE,1);             // стиль линии

   ObjectSet("dl", OBJPROP_COLOR, Red);                  // цвет линии

   ObjectSet("dl", OBJPROP_WIDTH, 1);                    // толщина линии

//параметры текста "d"

  ObjectCreate("dt", OBJ_TEXT, 0, d,  High[p]-5);        // создание текста

   ObjectSetInteger(0,"dt", OBJPROP_COLOR, Blue);        // цвет

   ObjectSetDouble(0,"dt",OBJPROP_ANGLE,90);             // угол направление текста

   ObjectSetString(0,"dt",OBJPROP_TEXT, "TEXT1");         // описание

   ObjectSetInteger(0,"dt",OBJPROP_FONTSIZE,8);          // размер шрифта 

return(0);

  }

Привязка текста не по пикселям, а по графику. Все строится правильно. НО! не могу никак справиться с одним нюансом: Нужно чтобы выравнивание текста было с нижнего края (при любом движении графика текст должен "липнуть" к нижнему краю). У меня сейчас жесткая привязка к хаю нужного бара. Пробовал по условию перестраивать (если выходит за границы, то перестрой к нижнему пикселю координату Y) но что-то не фурычет

Кто-нибудь дайте подсказку в каком направлении копать

 
В этом посмотри.  Как то писалось:

 
Здравствуйте. Не могу разобраться с копированием сделок. Сигнал подключил. Деньги на счёте есть. Настройки сделал. Vps подключил. Счёт постоянно подключён. А копирование то есть то нет. Что делать? Кто может помочь? 
 
сейчас какой последний билд терминала ???
 
ruslan #:
сейчас какой последний билд терминала ???

У меня №1353 от 16 дек 2021.

 
Putnik #:

У меня №1353 от 16 дек 2021.

обнова

билд обновился скрипт "период конвертер" так и  не исправили

 
Чет, не обновляется... Наверное, до моего брокера еще не дошло.
 
Putnik #:
Чет, не обновляется... Наверное, до моего брокера еще не дошло.

добавь от метаквотов счет демо ....и обновится

