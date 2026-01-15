Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2069
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Может быть тебе лучше перейти в европейскую часть форума? Или сразу в палату №6…
))) это на вас так повестки влияют что ли? Вместо глупых перепалок можно было сто раз конструктивно посодействовать, палата номер 6, так палата номер6... буду переписываться с украинцами и белорусами тогда, проблем никаких
))) это на вас так повестки влияют что ли? Вместо глупых перепалок можно было сто раз конструктивно посодействовать, палата номер 6, так палата номер6... буду переписываться с украинцами и белорусами тогда, проблем никаких
Да в твоём понимании конструктивная помощь это сделать за тебя полностью. О каком программировании ты можешь рассуждать когда вообще не представляешь как работает МТ? Ты думаешь украинцы или белорусы будут теве переписывать сюда всю документацию по терминалу и по программированию? Что-то я очень сомневаюсь…
Да в твоём понимании конструктивная помощь это сделать за тебя полностью. О каком программировании ты можешь рассуждать когда вообще не представляешь как работает МТ? Ты думаешь украинцы или белорусы будут теве переписывать сюда всю документацию по терминалу и по программированию? Что-то я очень сомневаюсь…
походу вы все равно не поняли о чем речь и почему на "ты"? можно мы перестанем обмениваться сообщениями? Меня утомляет это.
походу вы все равно не поняли о чем речь и почему на "ты"? можно мы перестанем обмениваться сообщениями? Меня утомляет это.
Потому, что на «ты» более дружелюбно. Но даже это не заставит меня написать что-то такому программисту. А чтобы не утомляло, тренируйся…
Заниматься вашим воспитанием путем разъяснения принципов элементарной европейской этики общения я не намерен, вы собственно подтвердили повторно диагноз этим комментарием.
Давайте попробую объяснить с чем Вы столкнулись. Помощь от коллег по форуму бывает, как правило, двух типов:
Основное направление в подсказках Вам было дано. Но Вы настойчиво просили, чтобы помогли кодом. Дали код. Вам это помогло? От этого стали лучше разбираться в программировании? Ну, а если помогло, то тогда вообще в чём проблема?
Пожалуйста, игнорируйте всё, что Вам здесь не нравится и будет тогда всем счастье.
Еще раз с уважением, Владимир.
Давайте попробую объяснить с чем Вы столкнулись. Помощь от коллег по форуму бывает, как правило, двух типов:
Основное направление в подсказках Вам было дано. Но Вы настойчиво просили, чтобы помогли кодом. Дали код. Вам это помогло? От этого стали лучше разбираться в программировании? Ну, а если помогло, то тогда вообще в чём проблема?
Пожалуйста, игнорируйте всё, что Вам здесь не нравится и будет тогда всем счастье.
Еще раз с уважением, Владимир.
и на первое и на второе я получил ответ двумя страницами ранее, вопрос уже был закрыт, но некоторым видимо скучно и они желают изливать личные эмоции через непрофессиональные аспекты коммуникации - "поучение", "превосхождение", "самоутверждение", "насмехательство", "пренебрежение", "фамильярность" и т.д.
Заниматься вашим воспитанием путем разъяснения принципов элементарной европейской этики общения я не намерен, вы собственно подтвердили повторно диагноз этим комментарием.
))))) Учи матчасть, европеец
))))) Учи матчасть, европеец
если я б все знал, я б здесь не писал...
если я б все знал, я б здесь не писал...
Вас сложно понять, как только Вам начали помогать вы восприняли это в штыки, я Вам дал ссылку на кучу кода с примерами, многие участники наводили Вас на мысль, Вам дали код, который навряд ли Вам чем-либо поможет, вы говорите про термины, о которых не имеете никакого представления, так как они не применимы в данном контексте. Как Вам помочь я и мои коллеги, не представляем. Надеюсь, не задел Вашу европейскую этику своей культурой общения.
Желаю Вам удачи и терпения.