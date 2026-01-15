Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2071

Новый комментарий
 
MrBrooklin #:

Здравствуйте. 


https://www.mql5.com/ru/code/19637

Martin for small deposits
Martin for small deposits
  • www.mql5.com
Советник на базе мартингейла с особенностью: специально для маленьких депозитов.
 
Inteleger #:

https://www.mql5.com/ru/code/19637

Он и не должен по логике кода закрывать сразу при достижении минимальной прибыли, а только до определенного количества  баров указанных в настройке.

   if(counter_skipped<=InpBarsSkipped && (count_buys!=0 || count_sells!=0))
     {
      //--- check profit and return
      if(total_profit>InpMinProfit)
        {
         CloseAllPositions();
         return;
        }
      return;
     }

сама настройка: Number of bars to be skipped-(Количество пропущенных баров)

input uchar    InpBarsSkipped=45;        // Number of bars to be skipped
 

Благодарю. Убрал условие 

counter_skipped<=InpBarsSkipped

заработал   Min profit for close all 


Никак не получается сделать пропуск баров. Задаю

if(counter_skipped<=InpBarsSkipped && need_to_open_a_buy)  
if(counter_skipped<=InpBarsSkipped && need_to_open_a_sell)

но некорректно работает

 
Inteleger #:

Благодарю. Убрал условие

заработал   Min profit for close all 


Никак не получается сделать пропуск баров. Задаю

но некорректно работает

Как сказали, так и работает

 

Почему это выражение дает предупреждение?

implicit enum conversion

ENUM_POSITION_TYPE types = PositionGetInteger(POSITION_TYPE);

Немного логики не могу понять PositionGetInteger возвращает long. Но свойство я получаю, которое умещается в определенный ENUM, и этот ENUM не мной создан же.

Почему  PositionGetInteger возвращает long, если он может возвращать и datetime, и long, и перечисление. Оно разве как-то не должно само безопасно конвертиться? 


 
Nikita Chernyshov #:

Почему это выражение дает предупреждение?

implicit enum conversion

Немного логики не могу понять PositionGetInteger возвращает long. Но свойство я получаю, которое умещается в определенный ENUM, и этот ENUM не мной создан же.

Почему  PositionGetInteger возвращает long, если он может возвращать и datetime, и long, и перечисление. Оно разве как-то не должно само безопасно конвертиться? 


Какой тип возвращает функция PositionGetInteger почитайте в документации

ENUM_POSITION_TYPE types = (ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE);
 

Добрый день. 

Подскажите, пожалуйста, можно ли в тестере mt5 выделять и двигать объекты, созданные советником?

 
Inquiring #:

Добрый день. 

Подскажите, пожалуйста, можно ли в тестере mt5 выделять и двигать объекты, созданные советником?

Увы, нельзя.

 
Alexey Viktorov #:

Увы, нельзя.

Спасибо. Долго пытался сам разобраться.

 
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как реализовать в МТ4 экспирацию отложенных ордеров через малое время (меньше 600сек) после их выставления.
1...206420652066206720682069207020712072207320742075207620772078...2693
Новый комментарий