Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2071
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Здравствуйте.
https://www.mql5.com/ru/code/19637
https://www.mql5.com/ru/code/19637
Он и не должен по логике кода закрывать сразу при достижении минимальной прибыли, а только до определенного количества баров указанных в настройке.
сама настройка: Number of bars to be skipped-(Количество пропущенных баров)
Благодарю. Убрал условие
заработал Min profit for close all
Никак не получается сделать пропуск баров. Задаю
if(counter_skipped<=InpBarsSkipped && need_to_open_a_buy) if(counter_skipped<=InpBarsSkipped && need_to_open_a_sell)
но некорректно работает
Благодарю. Убрал условие
заработал Min profit for close all
Никак не получается сделать пропуск баров. Задаю
но некорректно работает
Как сказали, так и работает
Почему это выражение дает предупреждение?
implicit enum conversion
Немного логики не могу понять PositionGetInteger возвращает long. Но свойство я получаю, которое умещается в определенный ENUM, и этот ENUM не мной создан же.
Почему PositionGetInteger возвращает long, если он может возвращать и datetime, и long, и перечисление. Оно разве как-то не должно само безопасно конвертиться?
Почему это выражение дает предупреждение?
implicit enum conversion
Немного логики не могу понять PositionGetInteger возвращает long. Но свойство я получаю, которое умещается в определенный ENUM, и этот ENUM не мной создан же.
Почему PositionGetInteger возвращает long, если он может возвращать и datetime, и long, и перечисление. Оно разве как-то не должно само безопасно конвертиться?
Какой тип возвращает функция PositionGetInteger почитайте в документации
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, можно ли в тестере mt5 выделять и двигать объекты, созданные советником?
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, можно ли в тестере mt5 выделять и двигать объекты, созданные советником?
Увы, нельзя.
Увы, нельзя.
Спасибо. Долго пытался сам разобраться.