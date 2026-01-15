Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2074
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Коллеги, есть вопрос.
На пользовательском символе не могу "достучаться" до текущего бара Таймфрейма MN1. Но при переключении Таймфрейма графика данные появляются на одном-двух тиках. Вот такой код работает в OnCalculate()
Выходят такие логи
Данные (когда они есть) правильные. Что такое может быть? На стандартных символах показывает всё правильно:
Попробовал по другому запросить данные, с помощью CopyOpen(). Результат то же
Прилагаю код тестового индикатора
P.S. Символ создаёт советник. Он же закачивает данные котировок с биржи Binance. Спецификация символа ниже в архиве. На графике бар, по которому запрашиваются данные, есть. Данные его показываются в окне данных.
Это на M5
Это на MN1
Попробовал по другому запросить данные, с помощью CopyOpen(). Результат то же
Прилагаю код тестового индикатора
P.S. Символ создаёт советник. Он же закачивает данные котировок с биржи Binance. Спецификация символа ниже в архиве. На графике бар, по которому запрашиваются данные, есть. Данные его показываются в окне данных.
Это на M5
Это на MN1
Писал о подобном недавно:
https://www.mql5.com/ru/forum/430763
Как выход, открыть несколько окон нужных таймфреймов, и держать их открытыми.
Приветствую!
Просветите, почему кнопки на buy/sell (на графике) не работают в тестере?
часть кода на кнопку sell:
Приветствую!
Просветите, почему кнопки на buy/sell (на графике) не работают в тестере?
часть кода на кнопку sell:
приветствую всех! нужна ваша помощь . как прикрепить буфера к индикатору CurrencyPowerMeterWithNotes?
Подробнее в справке. ;)))
Не работает в тестере обработчик событий.