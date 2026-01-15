Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2017
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нулевой день или "1"?
Какое первое значение функции Day()?
Нулевой день или "1"?
1
Day
1
А почему "1" ???
По идее "0"... с нуля же начинается отсчёт... Сейчас то 8 день возвращает, а не 7...
А почему "1" ???
По идее "0"... с нуля же начинается отсчёт... Сейчас то 8 день возвращает, а не 7...
Сегодня 8 августа, поэтому 8 возвращает
Day
1
Спасибо
Он строится по ценам и датам. Допустим, этот объект наносится на график. А можно ли как-то узнать, какие у него координаты, чтобы к нему "припаять" OBJ_LABEL . Например, чтобы над трендовой линией под тем же углом находился текст. И двигался вместе с графиком (линией)
Не соображу, как это сделать
Можно ли узнать координату OBJ_TREND?
Он строится по ценам и датам. Допустим, этот объект наносится на график. А можно ли как-то узнать, какие у него координаты, чтобы к нему "припаять" OBJ_LABEL . Например, чтобы над трендовой линией под тем же углом находился текст. И двигался вместе с графиком (линией)
Не соображу, как это сделать
OBJ_LABEL не будет двигаться с графиком, т.к. привязан к координатам.
Тебе нужен OBJ_TEXT, он привязан к цена/время и будет двигаться вместе с графиком (линией)
А по вопросу "узнать координаты" есть ChartTimePriceToXY и ChartXYToTimePrice
OBJ_LABEL не будет двигаться с графиком, т.к. привязан к координатам.
Тебе нужен OBJ_TEXT, он привязан к цена/время и будет двигаться вместе с графиком (линией)
А по вопросу "узнать координаты" есть ChartTimePriceToXY и ChartXYToTimePrice
СПасибо
здравствуйте всем!
проблема нарисовалась.
сов открывает одновременно пару ордеров в попутном направлении (тейки разные)
при тестировании сова на демо в реал тайм выяснилось, что один из пары ордеров не открывается "ошибка 129 invalid price"
Причем проблема только на одном брокере (два демо счета у него и на обоих проблема), на втором брокере такой проблемы нет. Открывается пара ордеров.
сегодня на одном счете "проблемного" брокера увеличил Slipage с 2 до 20.- буду посмотреть.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? в чем может быть причина?
здравствуйте всем!
проблема нарисовалась.
сов открывает одновременно пару ордеров в попутном направлении (тейки разные)
при тестировании сова на демо в реал тайм выяснилось, что один из пары ордеров не открывается "ошибка 129 invalid price"
Причем проблема только на одном брокере (два демо счета у него и на обоих проблема), на втором брокере такой проблемы нет. Открывается пара ордеров.
сегодня на одном счете "проблемного" брокера увеличил Slipage с 2 до 20.- буду посмотреть.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? в чем может быть причина?