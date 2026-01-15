Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2017

Какое первое значение функции Day()?

Нулевой день или "1"?
 
Day

1

 
Day

1

А почему "1" ???

По идее "0"... с нуля же начинается отсчёт... Сейчас то 8 день возвращает, а не 7... 

 
Сегодня 8 августа, поэтому 8 возвращает

 
Day

1

Спасибо

 
Можно ли узнать координату OBJ_TREND?

Он строится по ценам и датам. Допустим, этот объект наносится на график. А можно ли как-то узнать, какие у него координаты, чтобы к нему "припаять"  OBJ_LABEL . Например, чтобы над трендовой линией под тем же углом находился текст. И двигался вместе с графиком (линией)
Не соображу, как это сделать
 
OBJ_LABEL не будет двигаться с графиком, т.к. привязан к координатам.

Тебе нужен OBJ_TEXT, он привязан к цена/время и будет двигаться вместе с графиком (линией)

А по вопросу "узнать координаты" есть ChartTimePriceToXY  и ChartXYToTimePrice

 
OBJ_LABEL не будет двигаться с графиком, т.к. привязан к координатам.

Тебе нужен OBJ_TEXT, он привязан к цена/время и будет двигаться вместе с графиком (линией)

А по вопросу "узнать координаты" есть ChartTimePriceToXY  и ChartXYToTimePrice

СПасибо

 

здравствуйте всем!

проблема нарисовалась.

сов открывает одновременно пару ордеров в попутном направлении (тейки разные)

при тестировании сова на демо в реал тайм выяснилось, что один из пары ордеров не открывается "ошибка 129 invalid price"

Причем проблема только на одном брокере (два демо счета у него и на обоих проблема), на втором брокере такой проблемы нет. Открывается пара ордеров. 

сегодня на одном счете  "проблемного" брокера увеличил Slipage с 2 до 20.- буду посмотреть.

Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? в чем может быть причина?

 
Slipage уже давно не работает. Наверное лучше обновлять котировки перед второй попыткой открытия.
