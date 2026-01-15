Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2010

Valeriy Yastremskiy #:

для относительного минус один конечно, для абсолютного возможно только для начального значения машки, что конечно не совсем правильно, но по другому никак. Возможны корректировки этого нуля для абсолютных значений. Ноль получается минусованием значения машки. А коррекцию можно делать при превышении неких абсолютных или относительных пороговых значений отклонений. В общем это все ручной труд по любому. 

ЗЫ, но для относительных вернее 1 по логике. А для абсолютных можно взять среднее за больший в разы период.

Пробовал, убегает далеко от "0". На малом периоде - "пила"

 
Tretyakov Rostyslav #:
Простая разница показывает изменение в пунктах, а деление показывает процентное изменение
Что она показывает понятно, но чем не устраивает?
 
como puedo ver  los volumenes reales y aumentar el tamaño de los caracteres especial el que indica el precio
 
Valeriy Yastremskiy #:
 А для абсолютных можно взять среднее за больший в разы период.

Понял Ваши слова(мне их объяснили) и все получилось


 

Всем привет!

Не могу для себя разобраться с логикой. Mql4, советник. Например я получил 10 значений каких-то инструментов, я хочу вывести САМОЕ БОЛЬШОЕ и САМОЕ МАЛЕНКОЕ и соответственно эти два инструмента с этими значениями, как мне описать формулой?

 
Перебираешь циклом инструменты, каждый из них условием (рядом условий) сравнивая со своими значениями, и вывести САМОЕ БОЛЬШОЕ, и тоже самое для САМОЕ МАЛЕНЬКОЕ.

 
Что в вашем понимании «инструмент»? Если как у всех, то объясните как можно сравнивать EURJPY и EURUSD?

 
ArraySort тебе поможет
 

Здравствуйте. Подскажите, пожалста, по побитовым операциям. Что здесь происходит?

if(ordCount<gMaxTrackedDeals){ret|=8;}
 
Andrei Sokolov #:

Здравствуйте. Подскажите, пожалста, по побитовым операциям. Что здесь происходит?

В переменной ret 3-ий бит устанавливается в 1,  остальные биты не меняют своих значений.
