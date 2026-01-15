Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2015
Я с линуксом еще не подружился, но пытаюсь)
smartctl и под винду есть, но там диск, видимо, по-другому надо указывать.
Рекомендация: слить данные, пролить диск нулями, прогнать тест заново. Очень вероятно, что ещё долго поживёт.
И да, smartctl из smartmontools может дать больше информации о состоянии диска.
Когда началась деградация рабочей поверхности жесткого диска:
Прогоните mhdd на новом диске, посмотрите, сколько там "зелёных" секторов. Это уже деградация или ещё нет?
В данном случае вполне может помочь (или не помочь) "освежение" поверхности проливкой нулей, слабые сектора могут уйти без ремапов, надо смотреть.
Для себя - давно не доверяю надёжности отдельного диска, у меня все стоят попарно в зеркалах (raid1).
здравствуйте всем!
тестирую сов с настройками торговли по определенным дням/ часам.
хочу запустить автоматическую оптимизацию в тестере, но в тестере в строках касающихся настроек времени, нет настроек в столбце "Шаг".
Кто нибудь сталкивался с тестированием советников по времени? это вообще возможно?
Покажи код входных параметров
у меня все есть
в разделе "настройки"
в разделе "void OnInit()"
в разделе "void OnTick()"
отдельные функции:
Первые два параметра - строки, следующие два - перечисления. Перебора по ним не будет.
я правильно понял, что к чему?
в разделе "настройки"
Поменяй ENUM на int