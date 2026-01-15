Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2013
добавьте RAM-диск, слинкуйте выбранный каталог из Files туда. В чём проблема-то ?
памяти только надо чтобы было достаточно.
сам для подобного использую ImDisk
да я давно диск так сделал .... ток у меня amd radeon ramdisk, оперативы хватит у меня 32 гига
слинкуйте выбранный каталог из Files туда- покажи свой конфиг
я TMP,TEMP не переуказывал. Это опасно - если что-то забьёт TMP то виндовс может встать колом
В RAM-дисках - базы SQLite и файлы с которыми советники работают, там размеры/пределы/объёмы заранее известны.
Это чтобы "рабочие лошади" не тормозили на файловых операциях. Скорость в 100 крат того стоит. Один INSERT/UPDATE на HDD - 100msc, на RAM - меньше милисекунды
Но расточительно очень - 1 (любая) база SQLite это 40Mb wal + сами данные. А самих данных кот наплакал :-) То есть бесплатного варианта Radeon хватает впритык на 1 терминал, потому взят ImDisk - там лимитов нет хоть и менее удобен.
В перспективе буду переезжать на MySQL/PgSQL с in-memory таблицами. По скорости примерно так-же, по возможностям и требованиям к диску совсем другое дело.
ну дак и как же ты тестером балуешься в оперативе ??
я указал как сократить расходы на IO - убрать всё в оперативу, в RAM-диск. Читающим будет не лишне
Если можете прогнозировать размер xft и прочих кешей и памяти достаточно, то вполне и для тестера
ну в общем суть такая дотестился хард с изолированого ПК
Подскажите, пожалуйста, это можно как-то упростить?
))))
Подскажите пожайлуста как удалить отображение параметров индикатора на графике - что прописать в код