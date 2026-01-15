Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2013

Maxim Kuznetsov #:

добавьте RAM-диск, слинкуйте выбранный каталог из Files туда. В чём проблема-то ?

памяти только надо чтобы было достаточно. 

сам для подобного использую ImDisk

да я давно диск так сделал .... ток у меня amd radeon ramdisk, оперативы хватит у меня 32 гига


слинкуйте выбранный каталог из Files туда- покажи свой конфиг

вот так ??????
 
ruslan #:

да я давно диск так сделал .... ток у меня amd radeon ramdisk, оперативы хватит у меня 32 гига


слинкуйте выбранный каталог из Files туда- покажи свой конфиг

я TMP,TEMP не переуказывал. Это опасно - если что-то забьёт TMP то виндовс может встать колом

В RAM-дисках - базы SQLite и файлы с которыми советники работают, там размеры/пределы/объёмы заранее известны.
Это чтобы "рабочие лошади" не тормозили на файловых операциях. Скорость в 100 крат того стоит. Один INSERT/UPDATE на HDD - 100msc, на RAM - меньше милисекунды

Но расточительно очень - 1 (любая) база SQLite это 40Mb wal + сами данные. А самих данных кот наплакал :-) То есть бесплатного варианта Radeon хватает впритык на 1 терминал, потому взят ImDisk - там лимитов нет хоть и менее удобен. 

В перспективе буду переезжать на MySQL/PgSQL с in-memory таблицами. По скорости примерно так-же, по возможностям и требованиям к диску совсем другое дело.

 
Maxim Kuznetsov #:

ну дак и как же ты тестером балуешься в оперативе ??
 
ruslan #:
ну дак и как же ты тестером балуешься в оперативе ??

я указал как сократить расходы на IO - убрать всё в оперативу, в RAM-диск. Читающим будет не лишне

Если можете прогнозировать размер xft и прочих кешей и памяти достаточно, то вполне и для тестера

 

ну в общем суть такая дотестился хард с изолированого ПК

HDD

 

Подскажите, пожалуйста, это можно как-то упростить?

   int a=MathMin((int)SeriesInfoInteger("EURUSD",_Period,SERIES_BARS_COUNT)-2,(int)SeriesInfoInteger("EURJPY",_Period,SERIES_BARS_COUNT)-2);
   int b=MathMin((int)SeriesInfoInteger("GBPUSD",_Period,SERIES_BARS_COUNT)-2,(int)SeriesInfoInteger("GBPJPY",_Period,SERIES_BARS_COUNT)-2);
   int c=MathMin((int)SeriesInfoInteger("EURGBP",_Period,SERIES_BARS_COUNT)-2,(int)SeriesInfoInteger("USDJPY",_Period,SERIES_BARS_COUNT)-2);
   limit=MathMin(a,MathMin(b,c));
 
Tretyakov Rostyslav #:

Подскажите, пожалуйста, это можно как-то упростить?

   int a=fmin((int)Bars("EURUSD",_Period),(int)Bars("EURJPY",_Period));
   int b=fmin((int)Bars("GBPUSD",_Period),(int)Bars("GBPJPY",_Period));
   int c=fmin((int)Bars("EURGBP",_Period),(int)Bars("USDJPY",_Period));
   limit=fmin(a,fmin(b,c))-2;

))))

 
Alexey Viktorov #:

))))

))) Спасибо.
 
Подскажите пожайлуста как удалить отображение параметров индикатора на графике - что прописать в код
 
Andrey Kipyatkov #:
Подскажите пожайлуста как удалить отображение параметров индикатора на графике - что прописать в код 
   SetIndexLabel(0,NULL);
