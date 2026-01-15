Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2009

Новый комментарий
 
Tretyakov Rostyslav #:

Подскажите, пожалуйста, как привязать машку в подвале к "0"?

Ничего толкового в голову не приходит(

А что значит "привязать к "0"?
 
Tretyakov Rostyslav #:

Мне пила не нужна...

Пока лучшее что пришло в голову

но как-то не очень(

Тут вокруг 1.0 будут крутиться значения 2-го буфера
 
Sergey Gridnev #:
Тут вокруг 1.0 будут крутиться значения 2-го буфера

-1 и будет вокруг "0".


 
Tretyakov Rostyslav #:

Мне пила не нужна...

Это была шутка…)))

 
Alexey Viktorov #:

Это была шутка…)))

Алексей, а если серьезно, есть какие нибудь идеи?
 
Tretyakov Rostyslav #:
Алексей, а если серьезно, есть какие нибудь идеи?

Есть. Но они «сырые», а тратить время на это занятие у меня нет никакого желания.

 
Tretyakov Rostyslav #:

Мне пила не нужна...

Пока лучшее что пришло в голову

но как-то не очень(


А простая разница чем не устраивает?

for(i=limit;i>=0;i--)
     {
      Label1Buffer[i]=iMA(_Symbol,_Period,Input1,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,i);
      Label2Buffer[i]=Label1Buffer[i+1] - Label1Buffer[i];
     }


 
Sergey Gridnev #:

А простая разница чем не устраивает?


Простая разница показывает изменение в пунктах, а деление показывает процентное изменение
 
Tretyakov Rostyslav #:

-1 и будет вокруг "0".


для относительного минус один конечно, для абсолютного возможно только для начального значения машки, что конечно не совсем правильно, но по другому никак. Возможны корректировки этого нуля для абсолютных значений. Ноль получается минусованием значения машки. А коррекцию можно делать при превышении неких абсолютных или относительных пороговых значений отклонений. В общем это все ручной труд по любому. 

ЗЫ, но для относительных вернее 1 по логике. А для абсолютных можно взять среднее за больший в разы период.
 

добрый день всем!

тестирую советник на трех разных терминалах у двух разных брокеров ( на одном брокере два различных счета)

количество инструментов, количество запущенных версий советника, на всех терминалах одинаковое

в диспетчере задач вижу такую загрузку по терминалам:

terminal.exe  1 495 196 кб    - брокер "А"

terminal.exe  1 134 708 кб     - брокер "А"

terminal.exe      33 368 кб     - брокер "Б"

по какой причине терминалы могут жрать столько оперативы? по полтора гига!

1...200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016...2693
Новый комментарий