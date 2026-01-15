Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2009
Подскажите, пожалуйста, как привязать машку в подвале к "0"?
Ничего толкового в голову не приходит(
Мне пила не нужна...
Пока лучшее что пришло в голову
но как-то не очень(
Тут вокруг 1.0 будут крутиться значения 2-го буфера
-1 и будет вокруг "0".
Это была шутка…)))
Алексей, а если серьезно, есть какие нибудь идеи?
Есть. Но они «сырые», а тратить время на это занятие у меня нет никакого желания.
Мне пила не нужна...
-1 и будет вокруг "0".
для относительного минус один конечно, для абсолютного возможно только для начального значения машки, что конечно не совсем правильно, но по другому никак. Возможны корректировки этого нуля для абсолютных значений. Ноль получается минусованием значения машки. А коррекцию можно делать при превышении неких абсолютных или относительных пороговых значений отклонений. В общем это все ручной труд по любому.ЗЫ, но для относительных вернее 1 по логике. А для абсолютных можно взять среднее за больший в разы период.
добрый день всем!
тестирую советник на трех разных терминалах у двух разных брокеров ( на одном брокере два различных счета)
количество инструментов, количество запущенных версий советника, на всех терминалах одинаковое
в диспетчере задач вижу такую загрузку по терминалам:
terminal.exe 1 495 196 кб - брокер "А"
terminal.exe 1 134 708 кб - брокер "А"
terminal.exe 33 368 кб - брокер "Б"
по какой причине терминалы могут жрать столько оперативы? по полтора гига!