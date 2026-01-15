Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2008
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
задать переменную и присвоить ей фиксированное значение 0 или любое другое, а потом уже получать нужные данные, и если ошибка то можно ее через принт например, легко определить
справка не дает варианта из лонга в дабл.
Из лонга в дабл это 1 и 1.0
а можно примером? я чёта не въезжаю.
Всем добрый день. Если из истории сделок схватить запись и перетянуть на график инструмента то график переключится на инструмент на котором была сделка и на графике начертит трендовую линию показывая движение цены как на скрине ниже.
Но эта трендовая линия пунктирная и её ну вообще не видно. Можно по ней нажать два раза левой крысой, потом один раз правой и зайти в настройки тренд линии. И там в общих настройках выбрать жирность линии, стиль и её цвет.
Это крайне не удобно делать руками. А как написать скрипт в котором установишь цвет и жирность, а при перетаскивании скрипта на экран он все такие тренд линии сделает нужной толщины и цвета? Помогите пожалуйста с таким делом.
Всем добрый день. Если из истории сделок схватить запись и перетянуть на график инструмента то график переключится на инструмент на котором была сделка и на графике начертит трендовую линию показывая движение цены как на скрине ниже.
Но эта трендовая линия пунктирная и её ну вообще не видно. Можно по ней нажать два раза левой крысой, потом один раз правой и зайти в настройки тренд линии. И там в общих настройках выбрать жирность линии, стиль и её цвет.
Это крайне не удобно делать руками. А как написать скрипт в котором установишь цвет и жирность, а при перетаскивании скрипта на экран он все такие тренд линии сделает нужной толщины и цвета? Помогите пожалуйста с таким делом.
Вот скрипт. Цвет аналогично толщине линии не сложно самостоятельно добавить.
Подскажите, пожалуйста, как привязать машку в подвале к "0"?
Ничего толкового в голову не приходит(
Вот скрипт. Цвет аналогично толщине линии не сложно самостоятельно добавить.
Подскажите, пожалуйста, как привязать машку в подвале к "0"?
Ничего толкового в голову не приходит(
А на каждом чётном баре умножай значение на -1, а на нечётном оставь как есть… И получишь красивую пилу.
А на каждом чётном баре умножай значение на -1, а на нечётном оставь как есть… И получишь красивую пилу.
Мне пила не нужна...
Пока лучшее что пришло в голову
но как-то не очень(