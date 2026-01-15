Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2008

задать переменную и присвоить ей фиксированное значение 0 или любое другое, а потом уже получать нужные данные, и если ошибка то можно ее через принт например, легко определить

а можно примером? я чёта не въезжаю.
 
справка не дает варианта из лонга в дабл.

Из лонга в дабл это 1 и 1.0

 
а можно примером? я чёта не въезжаю. 
long V1 = 0;
V1 =  iVolume(NULL,0,1);
 
спасибо. вроде получилось.
 

Всем добрый день. Если из истории сделок схватить запись и перетянуть на график инструмента то график переключится на инструмент на котором была сделка и на графике начертит трендовую линию показывая движение цены как на скрине ниже.

трендовая линия на графике при переатскивании записи из истории сделок

Но эта трендовая линия пунктирная и её ну вообще не видно. Можно по ней нажать два раза левой крысой, потом один раз правой и зайти в настройки тренд линии. И там в общих настройках выбрать жирность линии, стиль и её цвет.

настройки тренд линии гдеможно задать цвет и толщину

Это крайне не удобно делать руками. А как написать скрипт в котором установишь цвет и жирность, а при перетаскивании скрипта на экран он все такие тренд линии сделает нужной толщины и цвета? Помогите пожалуйста с таким делом.

 
Вот скрипт. Цвет аналогично толщине линии не сложно самостоятельно добавить.

long chart_id = ChartID();
/********************Script program start function*******************/
void OnStart()
 {
  int trendTotal = ObjectsTotal(chart_id, 0, OBJ_TREND);
  for(int i = 0; i < trendTotal; i++)
   {
    string objectName = ObjectName(chart_id, i, 0, OBJ_TREND);
    if(StringFind(objectName, "autotrade") >= 0)
      ObjectSetInteger(chart_id, objectName, OBJPROP_WIDTH, 3);
   }
  Comment(trendTotal);
  DebugBreak();
 }/******************************************************************/
 

Подскажите, пожалуйста, как привязать машку в подвале к "0"?

Ничего толкового в голову не приходит(

for(i=limit;i>=0;i--)
     {
      Label1Buffer[i]=iMA(_Symbol,_Period,Input1,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,i);
      Label2Buffer[i]=??????????;
     }
 
Вот скрипт. Цвет аналогично толщине линии не сложно самостоятельно добавить.

Большое спасибо за помощь- ещё не пробовал как работает, но надеюсь всё получится и толщину линии тоже смогу прикрутить, но я вернусь если что))))) 😋🤓😎😁
 
Подскажите, пожалуйста, как привязать машку в подвале к "0"?

Ничего толкового в голову не приходит(

А на каждом чётном баре умножай значение на -1, а на нечётном оставь как есть… И получишь красивую пилу.

 
А на каждом чётном баре умножай значение на -1, а на нечётном оставь как есть… И получишь красивую пилу.

Мне пила не нужна...

Пока лучшее что пришло в голову

for(i=limit;i>=0;i--)
     {
      Label1Buffer[i]=iMA(_Symbol,_Period,Input1,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,i);
      Label2Buffer[i]=Label1Buffer[i+1]/Label1Buffer[i];
     }

но как-то не очень(

