Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1968
Я попробовал добавить, вот что вышло
Ничего не изменилось. Что не так сделал?
все.
Возможно, чтоб был нужный результат, нужно немного больше понимать что делаете.
если сигнал на buy от индюка - открываем ордер на BUY. Если индюк даёт сигнал на sell - закрыаем BUY и открываем ордер на SELL.
Вызывайте функцию закрытия всех открытых позиций, перед открытием новых.
так:
1 :
если(сигнал покупки)
{
закрыть продажи;
открыть покупку;
}
2 : параметру сдвиг в источнике задайте нужное количество свечей.
Ну допустим, исходя из вашей схемы, только по 1 если, тогда буде следующее:
Я не знаю как правильно прописать закрытие ордера конкретного типа и после открыть ордер в противоположном направлении. Если поможете - буду признателен очень
Пример функции закрытия ордеров на покупку
Для открытия другого используйте OrderSend
Посмотрите статью, там есть хорошие примеры.
Здравствуйте! 2022.05.30_23:55 GMT+3. Я писал в MQL5 простой советник. Источник сигналов на покупку или продажу -- индикатор Ichimoku, линия Tenkan-sen с периодом усреднения 17. Для графика валютной пары GBPUSD,Weekly. Как основу использовал код стандартного советника MetaQuotes Moving Average.mq5. Почему я пишу вопрос на форум? Я сделал работоспособный советник. Но он реагирует не на все изменения уровней линии Tenkan-sen. Я подумал, что тут нужно использовать функцию Refresh() для обновления значений цен и индикатора. Включил файлы из Стандартной библиотеки, где есть функция Refresh(). Есть обновление и цен, и индикаторов. Компиляция выдаёт 0 ошибок, 0 предупреждений, но советник перестал открывать позиции. Финальный баланс в тестере стратегий $10 000. Меня никто не учил программированию. Как понимаю так и пишу. Может кто подскажет как для этого советника написать функцию Refresh()? Если тут действительно нужна эта функция. Я бы просил Тришкина. У него большой опыт в ООП программировании. Но может он занят. Надеюсь, я получу ответ на свой вопрос. Прилагаю два файла советника: один работает, но не лучшим образом. А второй не работает. 00:22 GMT+3.
Здравствуйте, Николай!
В советнике IchimokuEA.mq5, который не работает, замените в строке номер 234
void Processing()
на
Вот, что получится с настройками по умолчанию
Другой код советника IchimokuEA (2).mq5 не смотрел, т.к. сейчас нет времени.
С уважением, Владимир.
В определении методов класса часто в программах можно встретить слово "const" в конце строки.
Т.е. что-то вроде такого:
long OrderMagicNumber(void) const;
Никто не подскажет, что слово "const" обозначает в данном случае? Ну или в каком разделе хэлпа это искать?
Никак не могу найти это в хэлпе.
И правда, найти непросто: https://www.mql5.com/ru/docs/basis/oop/staticmembers#this