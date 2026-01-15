Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1962

ANDREY #:

Спасибо за ценную информацию. Как я понял в  MQL4  я могу создать класс объектов и поместить в этот класс одну обычную переменную , после чего эта обычная переменная станет объектом этого класса.

ВОПРОС  А после этого  ссылку на данный объект (переменную со значением) я смогу присвоить элементу массива?

Нет.
Если Вы поместите переменную в класс, она станет ЧЛЕНОМ класса

В примере ниже:
CInteger - класс;
m_value - член класса;
clA - объект класса;


class CInteger {
private:
   int m_value;
public:
   void Set(int value);
   int Get(void);
   CInteger* operator=(int value);
   CInteger* operator+(int value);
   CInteger* operator-(int value);
   CInteger* operator*(int value); 
   CInteger* operator=(CInteger &value);
   CInteger* operator+(CInteger &value);
   CInteger* operator-(CInteger &value);
   CInteger* operator*(CInteger &value); 
   ....  
}

CInteger clA;


При этом Вам придется написать много кода, чтобы эта конструкция начала  работать.

 
Просто, работайте с массивом базового типа, не заморачивайтесь.
 
Sergey Gridnev #:
Просто, работайте с массивом базового типа, не заморачивайтесь.

Так не интересно…)))

 

МТ4 отказывается показывать линию ASK по USDRUB. Что-то не так делаю?

Я думаю, что это секретная информация. Как-то стрёмно открываться.

 
Mislaid #:

МТ4 отказывается показывать линию ASK по USDRUB. Что-то не так делаю?

Я думаю, что это секретная информация. Как-то стрёмно открываться.

В настройках включите отображение линии Ask, и весь секрет испарится как морок.

 
Mislaid #:

МТ4 отказывается показывать линию ASK по USDRUB. Что-то не так делаю?

Я думаю, что это секретная информация. Как-то стрёмно открываться.

 Может стОит поискать линию ASK на уровне 200 ?.. Я помню, кто-то обещал из лидеров рубль по 200 :)))

 
Artyom Trishkin #:

В настройках включите отображение линии Ask, и весь секрет испарится как морок.

Если бы так. Как раз отсюда и возник вопрос.

 
Mislaid #:

Если бы так. Как раз отсюда и возник вопрос.

Чудес не бывает

 
Alexey Viktorov #:

Так не интересно…)))

Это точно...В голову лезут и лезут другие идеи.... Вот например такая.... для реализации задуманного мной.
Например , двухмерный массив 

ВОПРОС Можно ли в MQL 4  сразу суммировать столбец 0 со столбцом 1 и результат суммирования, так же сразу ,  поместить в столбец  2( как на рисунке) То есть, суммировать не каждую строку, а сразу столбцы То есть делать операции не со строками, а с целыми столбцами в ячейках которых имеются значения.
Спасибо 

 
Artyom Trishkin #:

Чудес не бывает

по этому инструменту так:



с другими все в порядке

