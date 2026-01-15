Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1962
Спасибо за ценную информацию. Как я понял в MQL4 я могу создать класс объектов и поместить в этот класс одну обычную переменную , после чего эта обычная переменная станет объектом этого класса.
ВОПРОС А после этого ссылку на данный объект (переменную со значением) я смогу присвоить элементу массива?
Просто, работайте с массивом базового типа, не заморачивайтесь.
Так не интересно…)))
МТ4 отказывается показывать линию ASK по USDRUB. Что-то не так делаю?
Я думаю, что это секретная информация. Как-то стрёмно открываться.
В настройках включите отображение линии Ask, и весь секрет испарится как морок.
МТ4 отказывается показывать линию ASK по USDRUB. Что-то не так делаю?
Я думаю, что это секретная информация. Как-то стрёмно открываться.
Может стОит поискать линию ASK на уровне 200 ?.. Я помню, кто-то обещал из лидеров рубль по 200 :)))
В настройках включите отображение линии Ask, и весь секрет испарится как морок.
Если бы так. Как раз отсюда и возник вопрос.
Чудес не бывает
Так не интересно…)))
Это точно...В голову лезут и лезут другие идеи.... Вот например такая.... для реализации задуманного мной.
Например , двухмерный массив
ВОПРОС Можно ли в MQL 4 сразу суммировать столбец 0 со столбцом 1 и результат суммирования, так же сразу , поместить в столбец 2( как на рисунке) То есть, суммировать не каждую строку, а сразу столбцы То есть делать операции не со строками, а с целыми столбцами в ячейках которых имеются значения.
Спасибо
по этому инструменту так:
с другими все в порядке