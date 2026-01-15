Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1971
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ругается на то, что теперь нужно вызывать функцию с параметром. Вы же добавили один.
А запись a=-5; является короткой записью a=a-5;
так же
a+=5;
а/=5;
a*=5;
или a-=b; означает a=a-b;
эту строчку я просто для примера написал.
Позволю совет. Передавайте все переменные в Вашу функцию явным методом через скобки. При этом используйте префикс, чтобы переменные внутри функции всегда отличались от глобальных. Таким образом получится, что все Ваши функции будут изолированы от окружающего кода. И не будут происходить странные ошибки, которые тяжело найти. В Вашем случае так:
Ругается на то, что теперь нужно вызывать функцию с параметром. Вы же добавили один.
А запись a=-5; является короткой записью a=a-5;
так же
a+=5;
а/=5;
a*=5;
Запись a = -5; о том и говорит, что А равно значению минус пять.
Запись a -= 5; говорит о том, что от значения А нужно вычесть значение 5 и присвоить результат переменной А
Ругается на то, что теперь нужно вызывать функцию с параметром. Вы же добавили один.
А запись a=-5; является короткой записью a=a-5;
так же
a+=5;
а/=5;
a*=5;
или a-=b; означает a=a-b;
эту строчку я просто для примера написал.
Позволю совет. Передавайте все переменные в Вашу функцию явным методом через скобки. При этом используйте префикс, чтобы переменные внутри функции всегда отличались от глобальных. Таким образом получится, что все Ваши функции будут изолированы от окружающего кода. И не будут происходить странные ошибки, которые тяжело найти. В Вашем случае так:
спасибо! буду разбираться
Woher wissen wir genau, dass es fehlerhafte Schließungen waren? Beobachten wir das Verhalten des EAs doch einmal genau im visuellen Tester...
Die Taktik des Expert Advisors besteht darin, den Kurs des Handels umzukehren, wenn er am Signal des Endes des Trends schließt und die Transaktion in die entgegengesetzte Richtung öffnet.
Ich bemerkte ein Muster des Schließens von Transaktionen während eines Putsches, ohne eine umgekehrte Transaktion zu eröffnen. Geschlossene verlierende Coup-Trades bleiben bestehen und werden hinzugefügt, ohne Reverse-Trades zu eröffnen. Ich werde Ihnen den Experten selbst hinzufügen, ich hoffe auf Ihr scharfes Auge und weisen Rat?
Вопрос появился, в тестере как понять, локализовать общую ошибку код 2. В 4ке ОрдерСенд дает ошибку 2, уменьшаю лот, начинает работать без ошибок.
Да, перед этим в тестере неправильные стопы раз 5.
Нужно условие для определения "level"
так "level" будет меняться только при соблюдении условий
Приветствую. Подскажите, пожалста.
При отладке индикатора мт5 на исторических или реальных данных во вкладке "отладка" появляются все имеющиеся переменные и массивы, некоторые за ненадобностью удаляю, а после нажатия f5 снова появляются удаленные из списка строки. Как сделать чтоб не появлялись?
Раньше, вроде, в этом списке появлялось только то что сам добавил.
Приветствую. Подскажите, пожалста.
При отладке индикатора мт5 на исторических или реальных данных во вкладке "отладка" появляются все имеющиеся переменные и массивы, некоторые за ненадобностью удаляю, а после нажатия f5 снова появляются удаленные из списка строки. Как сделать чтоб не появлялись?
Раньше, вроде, в этом списке появлялось только то что сам добавил.
10. MetaEditor: Добавлена возможность автоматического отображения локальных переменных в списке наблюдения в отладчике. Для этого включите опцию "Локальные" в контекстном меню. Во время отладки по мере перехода по коду в список будут автоматически выводиться переменные из текущей области видимости.
Когда переходите в другую функцию например, то и переменные меняются.Вручную добавляются переменные глобального уровня.