Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1944
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А чтобы без ручного вмешательства? В мт4 у меня есть индикаторы которые устанавливаются один на другой, причем я не знаю почему. Хотелось бы и в мт5 также, да и вообще понять от чего это зависит.
А в МТ3 ещё интересней было. У меня есть дистрибутив, хотите?
А в МТ3 ещё интересней было. У меня есть дистрибутив, хотите?
Я так понимаю в мт5 такой возможности нет. Ну ладно, будем знать,спасибо.
Не совсем нет, я вам сказал как обойти это логически обоснованное ограничение.
Не совсем нет, я вам сказал как обойти это логически обоснованное ограничение.
Хорошо, тогда может через дефайн можно как то подставить значение в инпут? Я тоже пробовал но не получилось.
Хорошо, тогда может через дефайн можно как то подставить значение в инпут? Я тоже пробовал но не получилось.
Как можно не понять? Вот индикатор из поставки МТ
Выделены две input переменных. Надо просто добавить никчёмную input переменную
Теперь стало три input переменных. Вот эту figu и надо менять при запуске второй и последующих копий индикатора. Но в коде она нигде не используется.
Как можно не понять? Вот индикатор из поставки МТ
Выделены две input переменных. Надо просто добавить никчёмную input переменную
Теперь стало три input переменных. Вот эту figu и надо менять при запуске второй и последующих копий индикатора. Но в коде она нигде не используется.
Так я это понял. Я же спрашивал про то как это сделать без рук, автоматически. Я понимаю что в документации написано что только пользователь может менять инпут. Но не обязательно именно с инпутом что то делать. Вопрос же в том как закинуть 2 индикатора с одинаковыми входными параметрами. В документации так же написано ,что при удалении с графика индикатор опознается по SHORTNAME плюс входным параметрам.(я подумал что при инициализации возможно тоже самое). Соответственно если входные параметры одинаковые, то я пробовал менять шортнейм(добавляя к нему каждый раз количество индикаторов на графике). Не помогает. Но в мт4 то как то получается? Причем без изменения параметров и шортнейма. Вот я и спрашиваю, может кто то знает как это работает?
Может тогда объясните зачем это надо? Ведь причина запрета такого рукоблудия очевидна, а вот ваше желание непонятно. Просто интереса ради и я зря потратил время на объяснение вам всего этого, или есть какая-то обоснованная необходимость?
Может тогда объясните зачем это надо? Ведь причина запрета такого рукоблудия очевидна, а вот ваше желание непонятно. Просто интереса ради и я зря потратил время на объяснение вам всего этого, или есть какая-то обоснованная необходимость?
А можете обьяснить в чем причина этого запрета? По неопытности я не понимаю что здесь такого страшного. А нужно мне это для написания индикатора для продажи.
Все индикаторы работают в одном потоке. Соответственно каждый индикатор отжирает часть ресурсов процессора. Поставьте 100500 индикаторов с одинаковыми параметрами и что произойдёт с терминалом? Если вам для полного счастья в ближайшие 20 минут достаточно 300 грамм картошки, а вам на плечи положили полный мешок. Как вам это?