А чтобы без ручного вмешательства? В мт4 у меня есть индикаторы которые устанавливаются один на другой, причем я не знаю почему. Хотелось бы и в мт5 также, да и вообще понять от чего это зависит.

А в МТ3 ещё интересней было. У меня есть дистрибутив, хотите?

 
Я так понимаю в мт5 такой возможности нет. Ну ладно, будем знать,спасибо.
 
Не совсем нет, я вам сказал как обойти это логически обоснованное ограничение.

 
Что-то на четверке скрипт долго висит "период конвертер" (40 минут уже) проверьте если не сложно
 
Хорошо, тогда может через дефайн можно как то подставить значение в инпут? Я тоже пробовал но не получилось. 

 
Как можно не понять? Вот индикатор из поставки МТ

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                 ParabolicSAR.mq5 |
//|                   Copyright 2009-2020, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "2009-2020, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.mql5.com"
//--- indicator settings
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 3
#property indicator_plots   1
#property indicator_type1   DRAW_ARROW
#property indicator_color1  DodgerBlue
//--- input parametrs
input double InpSARStep=0.02;    // Step
input double InpSARMaximum=0.2;  // Maximum
//--- indicator buffers

Выделены две input переменных. Надо просто добавить никчёмную input переменную

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                 ParabolicSAR.mq5 |
//|                   Copyright 2009-2020, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "2009-2020, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.mql5.com"
//--- indicator settings
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 3
#property indicator_plots   1
#property indicator_type1   DRAW_ARROW
#property indicator_color1  DodgerBlue
//--- input parametrs
input double InpSARStep=0.02;    // Step
input double InpSARMaximum=0.2;  // Maximum
input int figa = 0; // Это никчёмная переменная.
//--- indicator buffers

Теперь стало три input переменных. Вот эту figu и надо менять при запуске второй и последующих копий индикатора. Но в коде она нигде не используется.



 
Так я это понял. Я же спрашивал про то как это сделать без рук, автоматически. Я понимаю что в документации написано что только пользователь может менять инпут. Но не обязательно именно с инпутом что то делать. Вопрос же в том как закинуть 2 индикатора с одинаковыми входными параметрами. В документации так же написано ,что при удалении с графика индикатор опознается по SHORTNAME плюс входным параметрам.(я подумал что при инициализации возможно тоже самое). Соответственно если входные параметры одинаковые, то я пробовал менять шортнейм(добавляя к нему каждый раз количество индикаторов на графике). Не  помогает. Но в мт4 то как то получается? Причем без изменения параметров и шортнейма. Вот я и спрашиваю, может кто то знает как это работает? 
 
Может тогда объясните зачем это надо? Ведь причина запрета такого рукоблудия очевидна, а вот ваше желание непонятно. Просто интереса ради и я зря потратил время на объяснение вам всего этого, или есть какая-то обоснованная необходимость?

 
А можете обьяснить в чем причина этого запрета? По неопытности я не понимаю что здесь такого страшного. А нужно мне это для написания индикатора для продажи. 
 
Все индикаторы работают в одном потоке. Соответственно каждый индикатор отжирает часть ресурсов процессора. Поставьте 100500 индикаторов с одинаковыми параметрами и что произойдёт с терминалом? Если вам для полного счастья в ближайшие 20 минут достаточно 300 грамм картошки, а вам на плечи положили полный мешок. Как вам это?

