Вклинюсь :)
Есть индекс DAX30 = котируется с 9 до 22
Каким способом узнать, сколько баров в сессии на Таймфейме М15, Н1 и др.
(22*3600-9*3600)/PeriodSeconds(M15)
но это в идеале - "столько баров должно быть в промежутке от 9:00 до 22:00".
Чем меньше таймфрейм, тем сильнее погрешность, в реальности их почти всегда меньше выходит. Не получится по истории считать "каждые N баров - следующая сессия"
Всё гораздо проще…
добрый день всем.
нужна ваша помощь.
В советник встроена ф-я подсчета текущего профита:
void OnTick составлен как указано выше.
Как сделать сброс счетчика профита на 0,0 при выполнении условий:
if(CountOrders()==0) && (GetProfitFromStart()>0
то есть все ордера закрыты и общий профит при закрытии последнего ордера был >0???
Установил MT4. Не сохраняет котировки после закрытия терминала - каждый раз загружает по новой.
даже в 4-ке лучше "сперва открыть, потом модифицировать".
Не все позволяют открываться по рынку с одновременным выставлением Стоп-Лосс.
кстати и Стоп-Лосс не везде бывает. Он-же стоповый ордер, отрабатывается на сервере брокера, это его личная услуга (заслуга, риск, заработок) а не где вы себе возомнили, нет торгового стакана стоповых ордеров.
Спасибо, да, даже демо на разных брокерах слишком разные условия кажет.
Как то не понятна задача. Фукция подсчета каждый раз начинает перебирать ордера/позиции и суммирует профиты с нуля.
Что Вы хотите обнулять? Если у Вас не будет открытых позиций/рыночных ордеров, то функция подсчета вернет ноль. Сама обнулится)))
Что именно из этого не получается?
Доброго времени. Просьба помочь.
Ищу закрытые ордера с отрицательной доxодностью.
По итоги пропускает, получаю результат не всеx отрицательныx ордеров.
Учусь писать.
На вскидку вижу, что перебираете позиции с конца и при этом пишите в переменную время закрытия. Может получится так, что вы захватили время самой последней закрытой позиции и следующее условие уже не будет правдой:
т.к. остальные позиции имеют меньшее время закрытия. Это все будет зависеть от сортировки, но в стандартной сортировке вылезет именно эта проблема
И еще исправьте это условие
на
ах да.. на сколько помню, если позицию брать из истории, то в OrderProfit() уже будет хранится конечный результат со свопами и комиссия. В открытых позициях - нет, все суммировать надо. Но это не точно, проверьте.
Спасибо. так работает норм.
далее; когда попадается ордер с положительным профитом, надо обнулить result и искать дальше отрицательные.