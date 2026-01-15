Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 946

Aleksey Vyazmikin:

Скрин покажите - не ясно, что желаете.

На рисунке  линии горизонтальные ,а хотелось бы  с таким же расчетом рисовались  вертикальные.

Darirunu:

На рисунке  линии горизонтальные ,а хотелось бы  с таким же расчетом рисовались  вертикальные.

 
Artyom Trishkin:

Спасибо конечно вам за столь быстрый ответ, но это не то.,что интересует. Хотелось бы чтобы расчет делался такому же принципу ,что и расширение фибо ,но с вертикальными линиями.

В инструменте по коду, я так понял при вычислении используется два значения с графика цены и формулы расчетов разные.

 
Darirunu:

Судя по вашему описанию вам нужно просто повернуть монитор на 90 градусов вправо и будут вертикальные линии фибо, построенные по цене

 
Darirunu:

Так там и есть такие линии, с учетом числа баров. Пишите формулу, что б было понятно, чего желаете - и где услышали о подобном.

 

Вот сколько лет я тут на этом форуме всегда даже заказывая просто мувинг ,приходилось  выворачиаться чтобы объяснять простые истины)))

Веременные зоны соединяет две точки  и строит вертикальные линии так? Расширение фибо соединяет три точки и рисует вертикальные так? Хотелось бы чтобы  использовались точки как при расширении фибо,а рисовались вертикальные,как в инструменте временные зоны.Неужели так сложно )))) Формулу  расчетов  уровней расширения фибо  найти надо .

https://www.mql5.com/ru/forum/106860 вот ссылка тоже просил . Тут поясняли  https://www.mql5.com/ru/forum/225845. Вероятно вот формула  Vladimir Karputov:

Пример работы с OBJ_FIBO в коде  Hangseng Trader

получаем значение цены в точке "0" ( price_1) и в точке "1" (price_2Дальше простая математика.

https://www.mql5.com/ru/forum/271072

Darirunu:

Вот сколько лет я тут на этом форуме всегда даже заказывая просто мувинг ,приходилось  выворачиаться чтобы объяснять простые истины)))

Веременные зоны соединяет две точки  и строит вертикальные линии так? Расширение фибо соединяет три точки и рисует вертикальные так? Хотелось бы чтобы  использовались точки как при расширении фибо,а рисовались вертикальные,как в инструменте временные зоны.Неужели так сложно )))) Формулу  расчетов  уровней расширения фибо  найти надо .

https://www.mql5.com/ru/forum/106860 вот ссылка тоже просил . Тут поясняли  https://www.mql5.com/ru/forum/225845. Вероятно вот формула  Vladimir Karputov:

Пример работы с OBJ_FIBO в коде  Hangseng Trader

получаем значение цены в точке "0" ( price_1) и в точке "1" ( price_2Дальше простая математика.

https://www.mql5.com/ru/forum/271072

а где у Фибо третья точка? там тоже только две

и вы смотрели свойства вертикальной фибо?
там можно задать точно те же соотношения

 
Taras Slobodyanik:

а где у Фибо третья точка? там тоже только две

и вы смотрели свойства вертикальной фибо?
там можно задать точно те же соотношения

Я к сожалению не нашел открытого кода .Может вы поможете найти и посмотрим вместе и решим как изменить?

 
Darirunu:

Я к сожалению не нашел открытого кода .Может вы поможете найти и посмотрим вместе и решим как изменить?

я тоже не нашел открытого кода)

