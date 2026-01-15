Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 946
Скрин покажите - не ясно, что желаете.
На рисунке линии горизонтальные ,а хотелось бы с таким же расчетом рисовались вертикальные.
Спасибо конечно вам за столь быстрый ответ, но это не то.,что интересует. Хотелось бы чтобы расчет делался такому же принципу ,что и расширение фибо ,но с вертикальными линиями.
В инструменте по коду, я так понял при вычислении используется два значения с графика цены и формулы расчетов разные.
Судя по вашему описанию вам нужно просто повернуть монитор на 90 градусов вправо и будут вертикальные линии фибо, построенные по цене
Так там и есть такие линии, с учетом числа баров. Пишите формулу, что б было понятно, чего желаете - и где услышали о подобном.
Вот сколько лет я тут на этом форуме всегда даже заказывая просто мувинг ,приходилось выворачиаться чтобы объяснять простые истины)))
Веременные зоны соединяет две точки и строит вертикальные линии так? Расширение фибо соединяет три точки и рисует вертикальные так? Хотелось бы чтобы использовались точки как при расширении фибо,а рисовались вертикальные,как в инструменте временные зоны.Неужели так сложно )))) Формулу расчетов уровней расширения фибо найти надо .
https://www.mql5.com/ru/forum/106860 вот ссылка тоже просил . Тут поясняли https://www.mql5.com/ru/forum/225845. Вероятно вот формула Vladimir Karputov:
Пример работы с OBJ_FIBO в коде Hangseng Trader:
получаем значение цены в точке "0" ( price_1) и в точке "1" (price_2) . Дальше простая математика.
https://www.mql5.com/ru/forum/271072
а где у Фибо третья точка? там тоже только две
и вы смотрели свойства вертикальной фибо?
там можно задать точно те же соотношения
Я к сожалению не нашел открытого кода .Может вы поможете найти и посмотрим вместе и решим как изменить?
я тоже не нашел открытого кода)