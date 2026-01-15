Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1632
Вот такой код пытался вставить:
вверху кода киньте это:
enum ENUM_DIRECTION{
DIRECTION_BUY = 0, // buy only
DIRECTION_SELL = 1, // sell only
DIRECTION_ANY = 2, // buy & sell
};
input ENUM_DIRECTION inp_direction = DIRECTION_ANY; // разрешенное направление торговли
далее найдите где в коде открывается бай, а где селл. Следует искать внутри функции start() или OnTick()
там где бай в условия добавьте:
if(inp_direction!=DIRECTION_SELL)
там где селл в условия добавьте:
if(inp_direction!=DIRECTION_BUY)
А куда вставлял?
Вот этот участок должен быть таким
Вот этот участок должен быть таким
Макар, вот это
if(inp_direction==DIRECTION_SELL||inp_direction==DIRECTION_ANY)
лучше заменить этим
if(inp_direction!=DIRECTION_BUY)
Макар, вот это
лучше заменить этим
Вот этот участок должен быть таким
Благодарю от души! Сразу все получилось, заработало. А я голову сломал уже, как это сделать))
А можно я еще раз обращусь к Вам с тем же вопросом, только уже по собственному, простенькому советнику, который сгенерировал в редакторе? Думал, что теперь уже сам справлюсь на прошлом примере, но не тут то было. Не могу понять куда этот код Buy/Sell) вставить.
Я же показал как вставлять код на форуме
Ты ничего не изменил
твое обращение
находится внутри
Макар спасибо за подсказку