Нужна помощь)
- Найти индекс бара 00:00
- Найти индекс бара 09:00
- Получить макс. и мин. между этими барами
Программирую не давно, и пока не все знаю или просто не доходит как сделать.
Проблемка у меня такая, мне нужно в советнике написать функцию которая будет высчитывать максимум и минимум за определенный период времени который я сам смогу указывать во внешних настройках советника. Как найти максимум минимум за количество баров я понимаю и знаю как написать, а как сделать так чтобы советник высчитывал мне допустим макс и мин за период с 00:00 по 09:00?
Заранее спасибо)
https://www.mql5.com/ru/docs/series/ihighest
- www.mql5.com
- Найти индекс бара 00:00
- Найти индекс бара 09:00
- Получить макс. и мин. между этими барами
Товарищи специалисты,как восстановить пароль к демо счету в вебтерминале. Спасибо.
в броузере есть пункт в настройках - пароли и логины, там посмотри по сходным адресам. Почту проверь всю - при регистрации высылают как
миниумум инструкцию по восстановлению доступа. Как максимум сразу пароли и явки
PS/ если зависли демо-мильёны то это серьёзно. Не вывести, ни поуправлять.. Вот жешь гады
PPS/ заведите новый акк. И не пользуйтесь суррогатами - берите нормальную VDS/VPS, это в пределах минус бутылка вина и ведите здоровый образ жизни
помогите разобраться пожалуйста в чем проблемма не пойму
if(b==0&& Ask<ma1) LotBuy=Lot; if(b==0 && Ask>ma1) LotBuy=Lot*2;
if(s==0 && Ask>ma1) LotSell=Lot;
if(s==0 && Ask<ma1)LotSell=Lot*2;
в бай работает а в селл нет, сеточный советник
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Программирую не давно, и пока не все знаю или просто не доходит как сделать.
Проблемка у меня такая, мне нужно в советнике написать функцию которая будет высчитывать максимум и минимум за определенный период времени который я сам смогу указывать во внешних настройках советника. Как найти максимум минимум за количество баров я понимаю и знаю как написать, а как сделать так чтобы советник высчитывал мне допустим макс и мин за период с 00:00 по 09:00?
Заранее спасибо)