Нужна помощь)

Новый комментарий
 

Программирую не давно, и пока не все знаю или просто не доходит как сделать.

Проблемка у меня такая, мне нужно в советнике написать функцию которая будет высчитывать максимум и минимум за определенный период времени который я сам смогу указывать во внешних настройках советника. Как найти максимум минимум за количество баров я понимаю и знаю как написать, а как сделать так чтобы советник высчитывал мне допустим макс и мин за период с 00:00 по 09:00?

Заранее спасибо)

 
  1. Найти индекс бара 00:00
  2. Найти индекс бара 09:00
  3. Получить макс. и мин. между этими барами
Смотрите в сторону индикаторов утреннего флэта. Их огромное количество в Code Base.
 
l3kseeone:

Программирую не давно, и пока не все знаю или просто не доходит как сделать.

Проблемка у меня такая, мне нужно в советнике написать функцию которая будет высчитывать максимум и минимум за определенный период времени который я сам смогу указывать во внешних настройках советника. Как найти максимум минимум за количество баров я понимаю и знаю как написать, а как сделать так чтобы советник высчитывал мне допустим макс и мин за период с 00:00 по 09:00?

Заранее спасибо)

https://www.mql5.com/ru/docs/series/ihighest

https://www.mql5.com/ru/docs/series/ilowest

Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / iHighest
Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / iHighest
  • www.mql5.com
[in]  Индекс (смещение относительно текущего бара) начального бара, с которого начинается поиск наибольшего значения. Отрицательные значения игнорируются и заменяются нулевым значением. Индекс наибольшего найденного...
 
Ihor Herasko:
  1. Найти индекс бара 00:00
  2. Найти индекс бара 09:00
  3. Получить макс. и мин. между этими барами
Смотрите в сторону индикаторов утреннего флэта. Их огромное количество в Code Base.
   Порой самые сложные вещи, до смешного просты)) Благодарю
 
Посмотрите индикатор Канал Дончиана. Только там расчет не от времени а от кол-ва баров.
 
Товарищи специалисты,как восстановить пароль к демо счету в вебтерминале. Спасибо.
 
17648EGg:
Товарищи специалисты,как восстановить пароль к демо счету в вебтерминале. Спасибо.

в броузере есть пункт в настройках - пароли и логины, там посмотри по сходным адресам. Почту проверь всю - при регистрации высылают как миниумум инструкцию по восстановлению доступа. Как максимум сразу пароли и явки

PS/ если зависли демо-мильёны то это серьёзно. Не вывести, ни поуправлять.. Вот жешь гады

PPS/ заведите новый акк. И не пользуйтесь суррогатами - берите нормальную  VDS/VPS, это в пределах минус бутылка вина и ведите здоровый образ жизни

 
Почему нет звукового оповещения от Alert в МТ4?
 
Alex01112007:
Почему нет звукового оповещения от Alert в МТ4?

Пробовали заменить alert на tick, звук есть?

 

помогите разобраться пожалуйста в чем проблемма не пойму

      if(b==0&& Ask<ma1) LotBuy=Lot;      if(b==0 && Ask>ma1) LotBuy=Lot*2;

      if(s==0 && Ask>ma1) LotSell=Lot;

      if(s==0 && Ask<ma1)LotSell=Lot*2;

в бай работает а в селл нет, сеточный советник

 
Можно ли привязать все счета таким образом, что бы торговать на одном а на остальных счетах автоматически все копировалось?
12
Новый комментарий