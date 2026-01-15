Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1569

Alexey Viktorov:

bool  ChartGetInteger( 
   long    chart_id,        // идентификатор графика 
   int     prop_id,         // идентификатор свойства 
   int     sub_window,      // номер подокна 
   long&   long_var         // сюда примем значение свойства 
   );

с идентификаторами CHART_PRICE_MIN и CHART_PRICE_MAX

CHART_FIXED_MAX

Фиксированный максимум графика

double

CHART_FIXED_MIN

Фиксированный минимум графика

double


Как же вы собирались получить значения double, с помощью 

bool ChartGetInteger

или 

long ChartGetInteger

, знаток документации?

Да еще и советовали CHART_PRICE_MIN и CHART_PRICE_MAX для получения значений мин. и макс. осциллятора, у которого свои данные. :) М-да... Вот уж знаток так знаток документации MQL... :)

Документацию учим, невнимательно. А понимания нет. Но не из-за этого, а из-за плохого знания концепции программирования и MQL в частности!

Mihail Matkovskij:

CHART_FIXED_MAX

Фиксированный максимум графика

double

CHART_FIXED_MIN

Фиксированный минимум графика

double


Как же вы собирались получить значения double, с помощью 

или 

, знаток документации?

Да еще и советовали CHART_PRICE_MIN и CHART_PRICE_MAX для получения значений мин. и макс. осциллятора, у которого свои данные. :) М-да... Вот уж знаток так знаток документации MQL... :)

Документацию учим, невнимательно. А понимания нет. Но не из-за этого, а из-за плохого знания концепции программирования и MQL в частности!

На самом деле да, не много не верно, но я разобрался,

ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN,1));

ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX,1));

так делает то, что надо.

Теперь новый вопрос, как визуалиизровать индикатор из советника? Т.е. при таком варианте приходится подгружать индикатор вручную, или результат показывает 0. 

 
AMarkov:

На самом деле да, не много не верно, но я разобрался,

ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN,1));

ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX,1));

так делает то, что надо.

И это вы в осцилляторе пытаетесь получить мин. и макс. значения, а не в чарте?... :)

Зачем писать, что нужны значения осциллятора, а не чарта, если постановка задачи у вас так резко меняется?

А я еще код для осциллятора привел. Вполне рабочий. Дурдом...

 

Доброго аремени суток! Оплатил аренду советника, но платёж заморозили на 7 дней, с чем это связано поясните пожалуйста? что нужно сделать чтобы разморозить платёж?

 
1369190:
Доброго аремени суток! Оплатил аренду советника, но платёж заморозили на 7 дней, с чем это связано поясните пожалуйста? 
Все написано
Mihail Matkovskij:

И это вы в осцилляторе пытаетесь получить мин. и макс. значения, а не в чарте?

Нужные мне значения я получил методом выше. Но дело в том, что эти значения можно получить только при загрузке на график индикатора вручную (в частности в тестере). А как подгрузить не только буфер индикатора, но и визуализировать его из советника я не знаю. 

 
AMarkov:
Нужные мне значения я получил методом выше. Но дело в том, что эти значения можно получить только при загрузке на график индикатора вручную (в частности в тестере). А как подгрузить не только буфер индикатора, но и визуализировать его из советника я не знаю)).  
TesterHideIndicators(false);

Только индикатор должен быть создан программно.

Хотя, созданные индикаторы и так показываются в эксперте https://www.mql5.com/ru/docs/common/testerhideindicators.

TesterHideIndicators(false);
Увы, не работает. Индикаторы показываются только после остановки.
 
AMarkov:
Увы, не работает. Индикаторы показываются только после остановки.

https://www.mql5.com/ru/docs/common/testerhideindicators

При чем, имеется интересная возможность скрывать индикаторы выборочно.

Также вы можете написать визуализатор осцилляторов на Канву. Основу я вам дал https://www.mql5.com/ru/forum/160683/page1569#comment_23835904.

Mihail Matkovskij:

https://www.mql5.com/ru/docs/common/testerhideindicators

При чем, имеется интересная возможность скрывать индикаторы выборочно.

Также вы можете написать визуализатор осцилляторов на Канву. Основу я вам дал https://www.mql5.com/ru/forum/160683/page1569#comment_23835904.

Спасибо вам еще раз за участие, но мне нужно было именно вертикальная визуальная шкала моего осциллятора. Я добился что мне надо. Но субокно (визуализация индикатора) необходимо вызывать вручную, вот что плохо. Как индикатор визуализировать из советника, не знаю. Т.е. при установке советника на график, автоматически отображался индикатор.
