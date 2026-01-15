Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1569
Alexey Viktorov:
с идентификаторами CHART_PRICE_MIN и CHART_PRICE_MAX
Как же вы собирались получить значения double, с помощью
bool ChartGetInteger
или
long ChartGetInteger
, знаток документации?
Да еще и советовали CHART_PRICE_MIN и CHART_PRICE_MAX для получения значений мин. и макс. осциллятора, у которого свои данные. :) М-да... Вот уж знаток так знаток документации MQL... :)
Документацию учим, невнимательно. А понимания нет. Но не из-за этого, а из-за плохого знания концепции программирования и MQL в частности!
На самом деле да, не много не верно, но я разобрался,
ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN,1));
ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX,1));
так делает то, что надо.
Теперь новый вопрос, как визуалиизровать индикатор из советника? Т.е. при таком варианте приходится подгружать индикатор вручную, или результат показывает 0.
И это вы в осцилляторе пытаетесь получить мин. и макс. значения, а не в чарте?... :)
Зачем писать, что нужны значения осциллятора, а не чарта, если постановка задачи у вас так резко меняется?
А я еще код для осциллятора привел. Вполне рабочий. Дурдом...
Доброго аремени суток! Оплатил аренду советника, но платёж заморозили на 7 дней, с чем это связано поясните пожалуйста? что нужно сделать чтобы разморозить платёж?
И это вы в осцилляторе пытаетесь получить мин. и макс. значения, а не в чарте?
Нужные мне значения я получил методом выше. Но дело в том, что эти значения можно получить только при загрузке на график индикатора вручную (в частности в тестере). А как подгрузить не только буфер индикатора, но и визуализировать его из советника я не знаю.
Только индикатор должен быть создан программно.
Увы, не работает. Индикаторы показываются только после остановки.
Также вы можете написать визуализатор осцилляторов на Канву. Основу я вам дал https://www.mql5.com/ru/forum/160683/page1569#comment_23835904.
