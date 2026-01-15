Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1572
Я имел ввиду, чтобы при установке советника на график, индикатор визуализировался вместе с ним. Из буфера считать не проблема. Может блажь конечно, но интересно, реализуемо или нет...
Создать индикатор из советника и вывести его на график.
И ещё Алексей, прошу вас никогда не помогать мне на форуме. А то ваша так называемая "помощь" мне почему-то выходит боком.
Начиналось всё с этого
И тут Алексей начинает хейтить
Дальше можете проследить, если интересно.
Еще
Ответ Алексея
И какая штатная функция работает с форматом json, что он аж хочет послать меня о ней читаль? Тоже, эксперт мне нашелся. Может только поучать.
Так что, это он меня держит здесь за дурака, а не я всех держу, как вы выразились, Артём!
Простые структуры данных можно писать в файл стандартными функциями. Почитайте справку в районе StructToCharArray() и соответствующие функции из этого раздела.
И, пожалуйста, перестаньте уже во всём кого-то пытаться обвинить. Ну послали за справкой, ну так спросите нужные координаты, а не начинайте пререкаться "сам такой".
Ну это же проще и выгоднее в итоге всем - кому-то сбережёт нервы, кому-то время, а кому-то добавит знаний.
А если что-то не подходит, то при продуктивном общении можно найти решение.
К слову - писал когда-то парсер данных с какого-то сервиса на заказ для индикатора (или советника - уже не помню).
Обошёлся стандартными функциями без привлечения сторонних библиотек.
Т.е как я понимаю, простого решения задачи нет?)))
А как бы вы сами сделали на месте терминала ?
программа (эксперт) вызывает индикатор редко-редко, то есть совсем вовсе не всегда, вызывает iCustom - вот как вы ЭТО НАРИСУЕТЕ ?
запустите индикатор почаще чтобы рисовать ?? вот вам спасибо скажут.... :-) за каждый пересчёт....
Т.е как я понимаю, простого решения задачи нет?)))
Так проще уже и некуда :)
У вас советник работает по индикатору? Этот индикатор прописан в советнике? Его хэндл есть в советнике. А значит вам нужно его просто вывести на график при помощи
Да. Но если в структуры будут добавляться новые поля (в новых версиях файла), то методы созданные на основе стандартных функций (представьте, что они изменены, добавлены новые поля (чтение/запись)) будут несовместимы со старыми файлами. А текстовые форматы и тем более, такие форматы как json обладают гибкостью и универсальностью (по сравнению в обычными бинарными файлами). Так что, есть два выхода, писать свой парсер json или найти готовую библиотеку. Поскольку, я сейчас работаю над одним интересным проектом, то создавать парсер с нуля, это для меня такое себе удовольствие.
Да. Но если в структуры будут добавляться новые поля (в новых версиях файла), то методы созданные на основе стандартных функций (представьте, что они изменены, добавлены новые поля (чтение/запись)) будут несовместимы со старыми файлами. А текстовые форматы и тем более, такие форматы как json обладают гибкостью и универсальностью (по сравнению в обычными бинарными файлами). Так что, есть два выхода, писать свой парсер json или найти готовую библиотеку. Поскольку, я сейчас работаю над одним интересным проектом, то создавать парсер с нуля, это для меня такое себе удовольствие.
Уже движок сайта вам помочь решил :)
Вставив ссылку на обсуждение
sqlite неведомой версии есть в последних 5-ках или иначе DLL. Базу key-value и вперёд, с песнею
последнее предпочтительней , тем паче про песню:-)
----
если бы да кабы...есть задача - решите уже её, в конкретных условиях. К чему фантазии про "эта музыка будет вечной"? ваш софт послезавтра ненужен никому. А сейчас конкретно только вам.
