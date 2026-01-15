Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 144

Vitaly Muzichenko:

Вот Я уже запутался)

У‌ Вас есть массив:

Array[] = {1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3};

‌Что в итоге должна вернуть функция и почему? Количество совпадений каждого числа, или конкретное максимальное число, или ... Я что-то написал, но наверное не то, и не так?

Я не знаю как объяснить...

Видим массив: ‌1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
Помечаем одинаковые числа одним и тем же цветом (если число в единственном экземпляре, то для него нет дубля - оно не надо):
1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3
Считаем количество чисел, имеющих разный цвет: 3 - вот это и есть результат.

 
fxsaber:
Вы старый код проверили. Перепроверьте.
Вот ... странный я какой-то ... вродь брал от-туда, а получилось из другого места
 
Artyom Trishkin:

Я не знаю как объяснить...

Видим массив: ‌1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
Помечаем одинаковые числа одним и тем же цветом (если число в единственном экземпляре, то для него нет дубля - оно не надо):
1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3
Считаем количество чисел, имеющих разный цвет: 3 - вот это и есть результат.

Может быть)

void OnTick()
{
int Arr[]={1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 3, 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3};
Comment( GetM(Arr) );
}

int GetM(int &Mas[])
{
int MasTemp[][2]; // Временный массив
int c=0,t=0;

ArraySort(Mas);
int ArrSize= ArraySize(Mas);
  for(int i=0; i<ArrSize; i++) {
    for(int x=i; x<ArrSize; x++) {
     if(Mas[i]==Mas[ArrayMinimum(Mas,WHOLE_ARRAY,x)]) {
      c++;
     }
    }
  
   if(c>0) {
     t++;
     ArrayResize(MasTemp,t);
     MasTemp[t-1][0]= c;
     MasTemp[t-1][1]= Mas[i];
   }
   c=0;
  }
  
  int ArrRange=ArrayRange(MasTemp,0);
  if(ArrRange>0) {
    ArraySort(MasTemp);
  // Comment("Цифра: ",MasTemp[ArrRange-1][1],", Количество: ",MasTemp[ArrRange-1][0]);
    return( MasTemp[ArrRange-1][1] );
  }
  
  return(-1);
}
 
Artyom Trishkin:
Вот ... странный я какой-то ... вродь брал от-туда, а получилось из другого места
Обобщил
// Возвращает количество различных элементов массива, которых не меньше Repeat
template <typename T>
int Strange( const T &InArray[], const int Repeat = 2 )
{
  int Res = 0;  
  
  T Array[];
  
  const int Size = ArraySize(InArray);
  
  if ((ArrayCopy(Array, InArray) == Size) && ArraySort(Array))
  {    
    int Tmp = 1;
    
    for (int i = 1; i < Size; i++, Tmp++)
      if (Array[i - 1] != Array[i]) // если будут структуры, то есть более универсальная запись
      {
        if (Tmp >= Repeat)
          Res++;
        
        Tmp = 0;
      }
      
    if (Tmp >= Repeat)    
      Res++;
  }

  return(Res);
}

void OnStart()
{
  int Array[] = {1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4};
  
  for (int i = 1; i <= 4; i++)
    Print(Strange(Array, i));
}
 
fxsaber:
Обобщил
///
Спасибо. Всё супер - я бы день потратил...
 
Vitaly Muzichenko:

Может быть)


Благодарю, всё же без перекидывания через массивы проще ;)
 
fxsaber:
Обобщил
// если будут структуры, то есть более универсальная запись
Вот это интересно
 
Artyom Trishkin:
Вот это интересно
      if (_R(Array[i - 1]) != Array[i]) // TypeToBytes.mqh

П‌ри такой записи Array может быть не только числового типа, но и любой простой структурой.

Другое дело, что ArraySort для структур, конечно, не работает.

 
fxsaber:
      if (_R(Array[i - 1]) != Array[i]) // TypeToBytes.mqh

П‌ри такой записи Array может быть не только числового типа, но и любой простой структурой.

Другое дело, что ArraySort для структур, конечно, не работает.

Вот-вот... А структуры обычно сложные. И их ещё сортировать надо...
 
Artyom Trishkin:
Вот-вот... А структуры обычно сложные. И их ещё сортировать надо...

Сложные - это содержащие объекты (строки, например).

M‌qlTick - простая структура.

MqlTradeRequest - сложная.

ArraySort и для простых структур написать легко.

