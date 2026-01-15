Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2035
перебрать в цикле, выбрать тикет последнего или второго, по тикету выбрать и получить.
Как это сделать "перебрать в цикле" и как по тикету получить тоже не знаю, приведите пример плиз
if(OrderSelect(ticket, SELECT_BY_TICKET))
благодарю, я немного по другому делаю, но когда например через OrderStopLoss() то как мне узнать это именно по этому SELECT_BY_TICKET, напомню, мнеименно нужно узнать значение TakeProfit и StopLoss
аааа, а вот этого как раз не знал! Спасибо!PS Блин дополню, из-за того что я не знал этого правила, я себе много каких костылей натворил лишних
у меня такая еще проблема, если закрывает какой-то ордер по StopLoss или TakeProfit, то закрываются и все остальные, в чем может быть причина?
Так посмотри почему закрываются, там написано.
В журнале просто "Order close" нет причины, типа все норм, не как ошибка
Если не по стопам лосс и тейк, то значит по приказу ордерклоз. Значит смотреть код.