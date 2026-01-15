Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2035

Andrei Sokolov #:

перебрать в цикле, выбрать тикет последнего или второго, по тикету выбрать и получить.

Как это сделать "перебрать в цикле" и как по тикету получить тоже не знаю, приведите пример плиз

 
Порт-моне тв #:

Как это сделать "перебрать в цикле" 

   for(int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--)
   {
      if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
      {
         if (OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber()==magic)
         {

         }
      }
   }
 
Порт-моне тв #:

и как по тикету получить тоже не знаю, приведите пример плиз

if(OrderSelect(ticket, SELECT_BY_TICKET))

 
Andrei Sokolov #:

if(OrderSelect(ticket, SELECT_BY_TICKET))

благодарю, я немного по другому делаю, но когда например через OrderStopLoss()  то как мне узнать это именно по этому  SELECT_BY_TICKET, напомню, мнеименно нужно узнать значение  TakeProfit и StopLoss 

 
Порт-моне тв #:

благодарю, я немного по другому делаю, но когда например через OrderStopLoss()  то как мне узнать это именно по этому  SELECT_BY_TICKET, напомню, мнеименно нужно узнать значение  TakeProfit и StopLoss 

 

 
Andrei Sokolov #:

 

аааа, а вот этого как раз не знал! Спасибо!

PS Блин дополню, из-за того что я не знал этого правила, я себе много каких костылей натворил лишних
 
Andrei Sokolov #:

 

у меня такая еще проблема, если закрывает какой-то ордер по StopLoss или TakeProfit, то закрываются и все остальные, в чем может быть причина?

 
Порт-моне тв #:

у меня такая еще проблема, если закрывает какой-то ордер по StopLoss или TakeProfit, то закрываются и все остальные, в чем может быть причина?

Так посмотри почему закрываются, там написано.

 
Andrei Sokolov #:

Так посмотри почему закрываются, там написано.

В журнале просто "Order close" нет причины, типа все норм, не как ошибка

 
Порт-моне тв #:

В журнале просто "Order close" нет причины, типа все норм, не как ошибка

Если не по стопам лосс и тейк, то значит по приказу ордерклоз. Значит смотреть код.

