Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 664
Не понимаю как писать индикаторы, объясните в чем проблема?
нужно чтобы строилась линия показывающая разницу в цене между активами active_1 и active_2
это работает
еще нужно, чтобы по этой линии строилась средняя ma_period периода, с этим уже проблема, она не отображается
Не проверяете результат копирования.
Копируете на каждом тике всю историю.
У неродного символа (не символа текущего графика) нужно копировать количество Bars(), а не rates_total.
Раз в две минуты необходимо запрашивать, например, время текущего бара для неродного символа для удержания его исторических данных в актуальном состоянии.
Используйте SimpleMAOnBuffer() для сглаживания данных буфера dataBuffer
как то так? вообще перестал работать
Приветствую.
Подскажите, пожалста, как при открытии советником ордера записывать некоторые значения? чтоб они относились именно к тому ордеру, по тикету, к примеру.
в коммент
Хочу понаблюдать за волатильностью. Для этого в массиве tmp1 вычисляю разницу close-open и потом строю по ней SMA за интересующий период.
При компиляции ошибок не возникает, в терминале индикатор не рисуется, в логе запись CADJPY,H1: array out of range in '_t1.mq4' (65,11)
Это строка где вычисляется разница MathMax - MathMin, в чем может быть причина?
С кодом не разбирался особо, а если так:
Не работает.
UPD
Упростил строку до самого минимума tmp1[i]=close[i]; Ошибка осталась той же самой.
Массив tmp[] объявлен как динамический и изначально имеет нулевую длину. Отсюда и ошибка.
Надо этот массив объявить как индикаторный буфер для вычислений.
Почему нельзя использовать динамический массив?
В данном случае у меня туда переписывается цена закрытия без каких-либо вычислений.
Где можно почитать как пользоваться индикаторными буферами?