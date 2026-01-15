Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 605
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Глюки в MQL4 ?
Подобного рода глюк еще в двух ситуациях также с оператором if()
А если хорошо подумать и попытаться понять причину, почему такой глюк только у вас единственного??? Может у вас какой-то специальный терминал?
А если хорошо подумать и попытаться понять причину, почему такой глюк только у вас единственного??? Может у вас какой-то специальный терминал?
терминал от InstaForex ничего необычного. Причем появился этот глюк не сразу. Сначала было нормально, а потом вдруг такая незадача. Переустановка терминала не помогла. Надо будет у другого брокера проверить.
Да, уж... Намёк морзянкой небыл понят. Придётся открытым текстом...
Может стоит поискать ошибки в логике и своём коде???
Подскажите. Вот я делаю оптимизацию, и допустим мне не нужны какие то параметры, для примера есть медленный и быстрый мувинги, и мне не нужно в результаты оптимизации получать такие периоды этих мувингов, что период быстрого больше чем медленного
Как то в коде можно "пропустить" этот шаг оптимизации по условию?
Да, уж... Намёк морзянкой небыл понят. Придётся открытым текстом...
Может стоит поискать ошибки в логике и своём коде???
Этот кусок кода не зависит от общего алгоритма.
Привожу тот же блок но уже работающий как надо. В нем используется два оператора IF()? хотя можно бы как написано в учебнике обойтись и одним. Это демонстрирует неправильную работу именно оператора IF()/
Этот кусок кода не зависит от общего алгоритма.
Привожу тот же блок но уже работающий как надо. В нем используется два оператора IF()? хотя можно бы как написано в учебнике обойтись и одним. Это демонстрирует неправильную работу именно оператора IF()/
Это демонстрирует только наличие тараканов. Прежде чем говорить о неправильной работе, надо распечатать значения переменных используемых в операторах if() и сравнить с ожидаемыми значениями.
И научитесь вставлять код так, чтобы его можно было нормально читать.
Это демонстрирует только наличие тараканов. Прежде чем говорить о неправильной работе, надо распечатать значения переменных используемых в операторах if() и сравнить с ожидаемыми значениями.
И научитесь вставлять код так, чтобы его можно было нормально читать.
Я просто скопировал текст программы. В первом посте явно видно что ордеров 5 а сообщение что нет ордеров типа Next. это второй третий и т д ордер.
Программа простая как гвоздь, cnt_OO это количество открытых ордеров, если их больше одного то значит есть ордера Next, Это часть блока восстановления параметров при сбоях и рестарте советника
Я просто скопировал текст программы. В первом посте явно видно что ордеров 5 а сообщение что нет ордеров типа Next. это второй третий и т д ордер.
Программа простая как гвоздь, cnt_OO это количество открытых ордеров, если их больше одного то значит есть ордера Next, Это часть блока восстановления параметров при сбоях и рестарте советника
Где гарантии что это именно так???
Я просто скопировал текст программы. В первом посте явно видно что ордеров 5 а сообщение что нет ордеров типа Next. это второй третий и т д ордер.
Программа простая как гвоздь, cnt_OO это количество открытых ордеров, если их больше одного то значит есть ордера Next, Это часть блока восстановления параметров при сбоях и рестарте советника