Igor Makanu:
скобки можно убрать, написал  для удобства чтения условия

наверно я не так ситуацию обьяснил или не поняли, но это не то что надо, смысла в этом нет, так как ордера открываются так же, как только один закрылся условие по сигналу истинно и открывается другой и так далее

 
но все равно спасибо, попробую сам решить)
 
не может быть истинное условие в моем примере

бросьте МА на чарт и поставьте вертикальную линию в месте пересечения МА с ценой закрытия



где вертикальная линия это бар №1 - там есть сигнал, а левее будет бар №2 - как там выполняется Ваше условие: цена закрытия бара больше МА ?

будет сигнал один раз на этом баре по моему условию:

if((Close[1] > ma && Close[2] <= ma)&& CountBuy() == 0)
 
Alexey Viktorov:

Вот классический образец не математического слада ума.

a.lxrn:  ничего личного, совсем не хотел вас этим обидеть. Не обижайтесь.

Значит  это образец нестандартного  и оригинального мышления...ха..ха..ха (не знаю как вставлять здесь смайлики)

 
a.lxrn:

)))) я не ребенок чтобы обижаться)) да я не математический заканчивал) я больше гуманитарий, но все с чего то начинали и все по началу тупили как я)) поэтому и прошу помощи

Мы с Вами родственные души. Я тоже в школе выше арифметики не поднялся. Математика и алгебра для меня были темный лес. Я думал, что я здесь один такой....

 
ANDREY:

Значит  это образец нестандартного  и оригинального мышления...ха..ха..ха (не знаю как вставлять здесь смайлики)

)))))))))))))))))))))))))))))))
 
Mihail Matkovskij:

И напишите сюда, какую ошибку выдаёт.

Благодарю. Если последнюю скобку внизу убрать то ошибок не выдает. Рынок откроется проверю на предмет работы. А у вас звук работает?

 
ANDREY:

Мы с Вами родственные души. Я тоже в школе выше арифметики не поднялся. Математика и алгебра для меня были темный лес. Я думал, что я здесь один такой....

Не расстраивайтесь. Я с математикой до сих пор на "Вы". 
Вспомните слова Генри Форда насчёт нужных знаний.
 
Артём, одно дело математика, а совсем другое математический склад ума. Если ребёнок с математическим складом ума пропускал уроки, не делал домашние задания то и не будет дружить с математикой, но склад ума останется и при необходимости будет работать именно так как это надо. а вот гуманитарии чаще всего объясняют как-то «Видишь тренд вверх………»

А ты не курил пока все учили математику:))))

Я курил пока были уроки по географии, ин.яз, истории, физкультуре и ещё некоторые. Правда и математику не особо старался изучать, она как-то сама давалась без проблем.

 
Для составления алгоритмов, мне кажется, нужна логика. А это далеко не математика. И вот с ней я никак не дружу - только нужный справочный материал и помощь тех, кто дружит.
