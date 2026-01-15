Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1221
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Цель - открывать только один ордер на текущем нулевом баре.
Если уже был закрытый ордер на текущем баре, то новый не открывать.
А код не работает:
а так можно написать? (что б работало сейчас срабатывает только последний тип - с прямоугольником).
это удалить все объекта которые имеют тип OBJ_LABEL или OBJ_RECTANGLE_LABEL
Цель - открывать только один ордер на текущем нулевом баре.
Если уже был закрытый ордер на текущем баре, то новый не открывать.
А код не работает:
datetime openBarTime=iTime(_Symbol,_Period,0);
bool orderFound=false;
for(int pos=OrdersTotal()-1;pos>=0;pos--) {
... /// тут всякие проверки на select,magic,symbol,type и проч
if (OrderOpenTime()>=openBarTime) {
orderFound=true; // нашёлся ордер открытый на текущем баре
break;
}
}
if (!orderFound) {
// не было ордеров на текущем баре - трам пам пам
...
}
отложки придётся запоминать и отрабатывать отдельно. И вообще в комплексе это делается оптимальнее
про закрытые схожую проверку по HISTORY
каким способом обычно выводят текст на графике? в произвольном месте, просто текст
это через https://www.mql5.com/ru/docs/objects ? направьте на правильный путь
каким способом обычно выводят текст на графике? в произвольном месте, просто текст
это через https://www.mql5.com/ru/docs/objects ? направьте на правильный путь
https://www.mql5.com/ru/docs/constants/objectconstants/enum_object/obj_text
https://www.mql5.com/ru/docs/constants/objectconstants/enum_object/obj_label
https://www.mql5.com/ru/docs/constants/objectconstants/enum_object/obj_text
https://www.mql5.com/ru/docs/constants/objectconstants/enum_object/obj_label
Спасибо, попробую
datetime openBarTime=iTime(_Symbol,_Period,0);
bool orderFound=false;
for(int pos=OrdersTotal()-1;pos>=0;pos--) {
... /// тут всякие проверки на select,magic,symbol,type и проч
if (OrderOpenTime()>=openBarTime) {
orderFound=true; // нашёлся ордер открытый на текущем баре
break;
}
}
if (!orderFound) {
// не было ордеров на текущем баре - трам пам пам
...
}
отложки придётся запоминать и отрабатывать отдельно. И вообще в комплексе это делается оптимальнее
про закрытые схожую проверку по HISTORY
Вообщем для своего случая нашёл из справочника пример:
А закрытие ордеров вот так:
Спасибо за помощь :)
Balance of power. Где можно его качнуть. Спасибо.
Здравствуйте. Все привет. Помогите найти индикатор
Balance of power. Где можно его качнуть. Спасибо.
Поиск на сайте выдаёт результат.
это удалить все объекта которые имеют тип OBJ_LABEL или OBJ_RECTANGLE_LABEL
я понимаю что можно их вызвать 2.
но вопрос заключается в следующем
ObjectsDeleteAll
с указанием например OBJ_TREND - функция перебирает объекты в цикле и выбирает только с нужным типом объекта? или создаёт сразу цикл только с нужными объектами.