1. Посмотрите на другие объекты, не совпадают-ли эти части имени. - мне этого достаточно
2. В печать выводится время в секундах? А тики как часто бывают? - заметной задержки нет, можете сами убедиться, кода минимум
Как может этого быть достаточно? Если у вас задача прочесть появление метки с именем а123 а вы получили метку с именем а122 или вообще а1. Наверняка в имени метки присутствует или номер бара или время бара. Вы очень сильно заблуждаетесь.
Что вы считаете заметной задержкой если цель ставили обработать на одном тике. А между тиками может пройти одна миллисекунда, а может и несколько тиков в одну миллисекунду. Если вам не важна такая задержка, зачем вообще городить такой огород, если проще читать метку советником на следующем тике после её создания?
Как может этого быть достаточно? ... логику расписывать? Вопрос вообще не в этом был.
Что вы считаете заметной задержкой если цель ставили обработать на одном тике. .... - на сколько это возможно, врят-ли обнаружение через OnChartEvent будет дольше чем при использовании таймеров.
Созрела необходимость позиционировать график из скрипта. Например, скрипт находит некоторое состояние индикатора, наложенного на график, и должен "прокрутить" график к тому месту и выдать запрос на подтверждение найденного состояния.
Если возможно, то куда копать?
В чём разница между ...
limit_price и price ? (может проскальзывание, так как его нет в параметрах функции)
price - цена установки отложенного ордера с типом Limit или Stop.
limit_price - цена установки отложенного ордера с типом StopLimit, на которую будет установлен соответствующий StopLimit-ордер после касания цены значения, заданного в price.
Почитайте о StopLimit-ордерах.
Созрела необходимость позиционировать график из скрипта. Например, скрипт находит некоторое состояние индикатора, наложенного на график, и должен "прокрутить" график к тому месту и выдать запрос на подтверждение найденного состояния.
Если возможно, то куда копать?
ChartNavigate()
Можно ли скрыть в моих сигналах, историю сделок?
Нет, нельзя. Исключение для платных сигналов: текущая история (за день примерно) скрывается и тот кто не подписан видит сообщение: Платный сигнал: часть информации скрыта и доступна только по подписке.
Спасибо.
добрый день! подскажите реально ли парсить данные отсюда https://www1.oanda.com/lang/ru/forex-trading/analysis/forex-order-book
чтобы данные собирались в ексель для дальнейших расчетов?