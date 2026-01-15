Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1113

Andrey Sokolov:

1. Посмотрите на другие объекты, не совпадают-ли эти части имени. - мне этого достаточно

2. В печать выводится время в секундах? А тики как часто бывают? - заметной задержки нет, можете сами убедиться, кода минимум

Как может этого быть достаточно? Если у вас задача прочесть появление метки с именем а123 а вы получили метку с именем а122 или вообще а1. Наверняка в имени метки присутствует или номер бара или время бара. Вы очень сильно заблуждаетесь.

Что вы считаете заметной задержкой если цель ставили обработать на одном тике. А между тиками может пройти одна миллисекунда, а может и несколько тиков в одну миллисекунду. Если вам не важна такая задержка, зачем вообще городить такой огород, если проще читать метку советником на следующем тике после её создания?

 
Alexey Viktorov:

Как может этого быть достаточно?  ... логику расписывать? Вопрос вообще не в этом был.

Что вы считаете заметной задержкой если цель ставили обработать на одном тике. ....    - на сколько это возможно, врят-ли обнаружение через  OnChartEvent будет дольше чем при использовании таймеров.

[Удален]  

Созрела необходимость позиционировать график из скрипта. Например, скрипт находит некоторое состояние индикатора, наложенного на график, и должен "прокрутить" график к тому месту и выдать запрос на подтверждение найденного состояния.

Если возможно, то куда копать?

 

В чём разница между ...

limit_price и price ? (может проскальзывание, так как его нет в параметрах функции)

Документация по MQL5: Стандартная библиотека / Торговые классы / CTrade / OrderOpen
  • www.mql5.com
Успешное окончание работы метода OrderOpen(...) не всегда означает успешное совершение торговой операции. Необходимо проверять результат выполнения торгового запроса (код возврата торгового сервера) вызовом метода ResultRetcode(), а также значение, возвращаемое методом ResultOrder().
 
Alexandr Sokolov:

В чём разница между ...

limit_price и price ? (может проскальзывание, так как его нет в параметрах функции)

price - цена установки отложенного ордера с типом Limit или Stop.

limit_price - цена установки отложенного ордера с типом StopLimit, на которую будет установлен соответствующий StopLimit-ордер после касания цены значения, заданного в price.

Почитайте о StopLimit-ордерах.

 
Сергей Таболин:

Созрела необходимость позиционировать график из скрипта. Например, скрипт находит некоторое состояние индикатора, наложенного на график, и должен "прокрутить" график к тому месту и выдать запрос на подтверждение найденного состояния.

Если возможно, то куда копать?

ChartNavigate()

Документация по MQL5: Операции с графиками / ChartNavigate
  • www.mql5.com
[in]  Количество баров, на которое необходимо сместить график. Положительное значение означает смещение вправо (к концу графика), отрицательное значение означает смещение влево (к началу графика). Нулевое смещение имеет смысл, когда производится навигация к началу или концу графика.
 
Можно ли скрыть в моих сигналах, историю сделок?
 
Dmitry Ivanov:
Можно ли скрыть в моих сигналах, историю сделок?

Нет, нельзя. Исключение для платных сигналов: текущая история (за день примерно) скрывается и тот кто не подписан видит сообщение: Платный сигнал: часть информации скрыта и доступна только по подписке.

[Удален]  
Artyom Trishkin:

ChartNavigate()

Спасибо.

 

добрый день! подскажите реально ли парсить данные отсюда https://www1.oanda.com/lang/ru/forex-trading/analysis/forex-order-book 


чтобы данные собирались в ексель для дальнейших расчетов?

Книга заявок Форекс | Открытые заявки | Открытые позиции | Купить и продать валюту | OANDA
  • www1.oanda.com
Сравните OANDA, открытые заявки и открытые позиции по любой паре основных валют. Чтобы посмотреть изменение статистических данных за последние 24 часа, воспользуйтесь ползунком на графике валютных курсов.
