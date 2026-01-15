Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 548

Новый комментарий
 

 Всем привет! Подскажите пожалуйста подробный пример кода советника, который может при  преодолении  ценой определённого уровня изменять цвет фона графика. Знаю, что это делается с помощью функций ChartRedraw, ChartApplyTemplate,

и так дальше, но не как не получается у меня (уже 3 дня), видимо что-то где-то не понимаю. Может быть есть более постое решение. Заранее благодарю. 

 
VasiliKolchanov:

 Всем привет! Подскажите пожалуйста подробный пример кода советника, который может при  преодолении  ценой определённого уровня изменять цвет фона графика. Знаю, что это делается с помощью функций ChartRedraw, ChartApplyTemplate,

и так дальше, но не как не получается у меня (уже 3 дня), видимо что-то где-то не понимаю. Может быть есть более постое решение. Заранее благодарю. 

А код ваш где? И при чём тут вышеперечисленные функции?
 
VasiliKolchanov:

 Всем привет! Подскажите пожалуйста подробный пример кода советника, который может при  преодолении  ценой определённого уровня изменять цвет фона графика. Знаю, что это делается с помощью функций ChartRedraw, ChartApplyTemplate,

и так дальше, но не как не получается у меня (уже 3 дня), видимо что-то где-то не понимаю. Может быть есть более постое решение. Заранее благодарю. 

открываем справку:

  • CHART_COLOR_BACKGROUND цвет фона графика.
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Функция получает цвет фона графика.                              | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
color ChartBackColorGet(const long chart_ID=0) 
  { 
//--- подготовим переменную для получения цвета 
   long result=clrNONE; 
//--- сбросим значение ошибки 
   ResetLastError(); 
//--- получим цвет фона графика 
   if(!ChartGetInteger(chart_ID,CHART_COLOR_BACKGROUND,0,result)) 
     { 
      //--- выведем сообщение об ошибке в журнал "Эксперты" 
      Print(__FUNCTION__+", Error Code = ",GetLastError()); 
     } 
//--- вернем значение свойства графика 
   return((color)result); 
  } 
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Функция устанавливает цвет фона графика.                         | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
bool ChartBackColorSet(const color clr,const long chart_ID=0) 
  { 
//--- сбросим значение ошибки 
   ResetLastError(); 
//--- установим цвет фона графика 
   if(!ChartSetInteger(chart_ID,CHART_COLOR_BACKGROUND,clr)) 
     { 
      //--- выведем сообщение об ошибке в журнал "Эксперты" 
      Print(__FUNCTION__+", Error Code = ",GetLastError()); 
      return(false); 
     } 
//--- успешное выполнение 
   return(true); 
  }

 

Вопросы по маркету:


1. Купил робота. Активировал на один PC. Эксперта можно установить в другие терминалы на этом же компьютере простым копированием файла в директорию другого МТ4? (мне пишут что в другой копии файл просто не отображается)

2. Я купил индикатор на маркете, хочу его встроить как ресурс в советника, а советника выложить на продажу в маркете. Такое возможно?

3. Пользователи покупают одного советника на пятерых, потом передают друг другу пароль от аккаунта и ставят эксперта на другие PC. Как то можно от этого защититься? Правилами маркета такое допускается?

 
Sergey Likho:3. Пользователи покупают одного советника на пятерых, потом передают друг другу пароль от аккаунта и ставят эксперта на другие PC. Как то можно от этого защититься? Правилами маркета такое допускается?

А оно надо??? Чем больше активаций съедят. Тем быстрее еще раз купят (если продукт того стоит). Во вторых. На вашем продукте каждый из установивших может заработать с помощью его сумму чтоб купить версию для личного использования, чтоб уже не от кого не зависеть.
Так что тут у палки 2 конца. Может не стоит жадничать

 
Подскажите подскажите:

1)как добавить к открытию ордера, "если не был открыт из за ошибки такой-то-такой-то вывести эту ошибку во вкладку - эксперты, допустим 


 
Artyom Trishkin:
А код ваш где? И при чём тут вышеперечисленные функции?
Спасибо за ответ , но не эти ,не предложенные Тарасом функции и коды пристроить у меня не получается(я новичок). Если можно по подробней объясните или подскажите сайт где есть пошагово на эту тему. Спасибо. Код прилагаю.
Файлы:
g3.mq4  5 kb
 
Tigerfreerun:
Подскажите подскажите:

1)как добавить к открытию ордера, "если не был открыт из за ошибки такой-то-такой-то вывести эту ошибку во вкладку - эксперты, допустим 


int ticket;

ticket=OrderSend(.....);

if (ticket<0) {

   int err=GetLastError();

    PrintFormat("OrderSend failed with code %d : %s",err,ErrorDecriptions(err) ); // или Alert("Косяк блин"); чтобы всплыло со звоном и треском

}

 
Как, программно, добавить инструмент в обзор рынка? 
 
lil_lil:
Как, программно, добавить инструмент в обзор рынка? 

SYMBOL_SELECT

Признак того, что символ выбран в Market Watch.

 

Некоторые символы могут не отображаться в Market Watch, но при этом быть выбранными.

bool

SYMBOL_VISIBLE

Признак того, что выбранный символ отображается в Market Watch.

 

Некоторые символы (как правило, это кросс-курсы, которые необходимы для расчёта маржевых требований и прибыли в валюте депозита) выбираются автоматически, но при этом обычно не отображаются в Market Watch. Для отображения такие символы должны быть выбраны явно.

bool

1...541542543544545546547548549550551552553554555...2693
Новый комментарий