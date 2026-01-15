Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 548
Всем привет! Подскажите пожалуйста подробный пример кода советника, который может при преодолении ценой определённого уровня изменять цвет фона графика. Знаю, что это делается с помощью функций ChartRedraw, ChartApplyTemplate,
и так дальше, но не как не получается у меня (уже 3 дня), видимо что-то где-то не понимаю. Может быть есть более постое решение. Заранее благодарю.
открываем справку:
Вопросы по маркету:
1. Купил робота. Активировал на один PC. Эксперта можно установить в другие терминалы на этом же компьютере простым копированием файла в директорию другого МТ4? (мне пишут что в другой копии файл просто не отображается)
2. Я купил индикатор на маркете, хочу его встроить как ресурс в советника, а советника выложить на продажу в маркете. Такое возможно?
3. Пользователи покупают одного советника на пятерых, потом передают друг другу пароль от аккаунта и ставят эксперта на другие PC. Как то можно от этого защититься? Правилами маркета такое допускается?
А оно надо??? Чем больше активаций съедят. Тем быстрее еще раз купят (если продукт того стоит). Во вторых. На вашем продукте каждый из установивших может заработать с помощью его сумму чтоб купить версию для личного использования, чтоб уже не от кого не зависеть.
Так что тут у палки 2 конца. Может не стоит жадничать
А код ваш где? И при чём тут вышеперечисленные функции?
Подскажите подскажите:
int ticket;
ticket=OrderSend(.....);
if (ticket<0) {
int err=GetLastError();
PrintFormat("OrderSend failed with code %d : %s",err,ErrorDecriptions(err) ); // или Alert("Косяк блин"); чтобы всплыло со звоном и треском
}
Как, программно, добавить инструмент в обзор рынка?
SYMBOL_SELECT
Признак того, что символ выбран в Market Watch.
Некоторые символы могут не отображаться в Market Watch, но при этом быть выбранными.
bool
SYMBOL_VISIBLE
Признак того, что выбранный символ отображается в Market Watch.
Некоторые символы (как правило, это кросс-курсы, которые необходимы для расчёта маржевых требований и прибыли в валюте депозита) выбираются автоматически, но при этом обычно не отображаются в Market Watch. Для отображения такие символы должны быть выбраны явно.
bool