STARIJ:

Нужна mq4 ? меняю на любой действительно стабильно прибыльный советник

если это то что я описал, то мне не надо
 
где и что описал? В советнике отсутствует доступ к истории и ее анализ. Вы этого опасаетесь? Или что-то описано раньше? Извините, читать было лень. Скажите в двух словах. Как программист - пойму, как говорится, с полуслова

 
STARIJ:

я не опасаюсь, но подразумевал именно такой вариант стратегии
 
STARIJ:

Ну, а в двух словах

 
Если поставить 0 спред, то любой переворотный мартин фиксирующий прибыль на каждом тике покажет такой результат, алгоритм ниже.
Поведение стратегии часто можно понять по эквити, поэтому здесь выкладывают только репорты, а не скрин именно из тестера :)

1. открываем рандомную сделку, можно по индикатору, чтобы просадка меньше
2. если убыток -0.00001 - сделку закрываем, переворачиваемся с двойным лотом
3. закрываем сделку на +0.00001
4. если надо чтобы не было видно просадок в МТ Репорт, то убыточные сделки не закрываешь, а перекрываешь большим обьемом, закрываешь по общему профиту
5. в тестере это работет всегда потому что цена гарантировано проходит 0.00001, поэтому профит будет на каждом баре, точнее на Форексе, на бирже бывают дохлые мини-бары размером один тик
6. чтобы приблизить это к реальной жизни достаточно ввести спред или комиссию, тогда даже в 0 торговать не будет, потому что тогда надо предсказывать поведение цены на размер спреда, допустим 0.00030, а тут уже матожидание летит ниже уровня марианской впадины

В кодобазе уже выкладывали это, даже больше скажу, однажды видел как у Робо на одной паре Bid был больше Ask сразу на открытии сделки, то есть, открылся - закрылся и уже в шоколаде, даже ждать пока цена 0.00001 пройдет не надо, правда, на сл. день глюк исправили :)

 
Начальный депозит3.00

Спред2
Чистая прибыль22113531.75Общая прибыль22113531.75Общий убыток-0.00
Прибыльность
Матожидание выигрыша69979.53

Абсолютная просадка0.22Максимальная просадка100600.00 (0.62%)Относительная просадка60.75% (2030.68)

Всего сделок316Короткие позиции (% выигравших)158 (100.00%)Длинные позиции (% выигравших)158 (100.00%)

тут совсем другая стратегия

Скачивайте и тестируйте. Но специально ограничил только EURUSD и только 2017 и начало 2018
esmaster:

Рассуждая так, возьмем МА с периодом 1 по цене закрытия и она покажет нам цену закрытия дня?  Но тогда и на реале должно быть так... Радуемся и обогащаемся!!!  Или на реале иначе, а тестер глупый?
в Ваши рассуждения вкралась маленькая ошибка - в любой момент времени и на любом периоде Close[0] = Bid

void OnStart()
{
   Alert(iMA(NULL, PERIOD_M1, 1, 0, MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0),
   "   ",iMA(NULL, PERIOD_H1, 1, 0, MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0),
   "   ",iMA(NULL, PERIOD_D1, 1, 0, MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0),
   "   ", Bid );

   Alert("   M1            H1            D1          Bid");
}
Нет он не прав.
