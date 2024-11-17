Для любителей меряться... достижениями))) - страница 36
Нужна mq4 ? меняю на любой действительно стабильно прибыльный советник
где и что описал? В советнике отсутствует доступ к истории и ее анализ. Вы этого опасаетесь? Или что-то описано раньше? Извините, читать было лень. Скажите в двух словах. Как программист - пойму, как говорится, с полуслова
Ну, а в двух словах
Если поставить 0 спред, то любой переворотный мартин фиксирующий прибыль на каждом тике покажет такой результат, алгоритм ниже.
Поведение стратегии часто можно понять по эквити, поэтому здесь выкладывают только репорты, а не скрин именно из тестера :)
1. открываем рандомную сделку, можно по индикатору, чтобы просадка меньше
2. если убыток -0.00001 - сделку закрываем, переворачиваемся с двойным лотом
3. закрываем сделку на +0.00001
4. если надо чтобы не было видно просадок в МТ Репорт, то убыточные сделки не закрываешь, а перекрываешь большим обьемом, закрываешь по общему профиту
5. в тестере это работет всегда потому что цена гарантировано проходит 0.00001, поэтому профит будет на каждом баре, точнее на Форексе, на бирже бывают дохлые мини-бары размером один тик
6. чтобы приблизить это к реальной жизни достаточно ввести спред или комиссию, тогда даже в 0 торговать не будет, потому что тогда надо предсказывать поведение цены на размер спреда, допустим 0.00030, а тут уже матожидание летит ниже уровня марианской впадины
В кодобазе уже выкладывали это, даже больше скажу, однажды видел как у Робо на одной паре Bid был больше Ask сразу на открытии сделки, то есть, открылся - закрылся и уже в шоколаде, даже ждать пока цена 0.00001 пройдет не надо, правда, на сл. день глюк исправили :)
тут совсем другая стратегияСкачивайте и тестируйте. Но специально ограничил только EURUSD и только 2017 и начало 2018
Рассуждая так, возьмем МА с периодом 1 по цене закрытия и она покажет нам цену закрытия дня? Но тогда и на реале должно быть так... Радуемся и обогащаемся!!! Или на реале иначе, а тестер глупый?Движок сайта обновили - часть сообщений утеряна
в Ваши рассуждения вкралась маленькая ошибка - в любой момент времени и на любом периоде Close[0] = Bid
